Škody z povodní skokově rostou. Největší nápor pojišťovny teprve čekají

Od té doby situace ještě výrazně zhoustla. Na většině míst už totiž ustupující povodeň odhaluje spoušť, kterou stihla za pár dnů napáchat. „Hlášení narůstají opravdu skokově,“ potvrdila Lenka Růžková z pojišťovny Uniqa.

Kooperativa ve středu odpoledne informovala, že každý den registruje téměř 800 nových škod. „K dnešnímu poledni nám klienti nahlásili 5 300 škod, jejich celkovou výši odhadujeme na 670 milionů,“ sdělil její mluvčí Milan Káňa s tím, že nejvíce škod je z Moravskoslezského kraje, postupně přibývají škody i z Olomoucka a z jižních Čech. „Škodám dominují poškozené domy a vytopené domácnosti, evidujeme i přes stovku poškozených automobilů. Očekáváme, že podobným tempem budou přibývat nejméně do konce tohoto týdne,“ shrnul.

Podle odhadu asociace pojišťoven by veškeré pojištěné škody mohly dosáhnout částky sedmnácti miliard korun. Přibližně polovinu těchto škod mají domácnosti, druhou část podniky. „Odhad vychází z lokací pojištěných nemovitostí u pojišťoven v kombinaci s rozsahem povodní v té samé lokalitě. Na základě takzvaných povodňových modelů se pak modeluje celková očekávaná výše škody,“ vysvětlil pro iDNES.cz matematik asociace Petr Jedlička. Odhad výše škod se bude postupně upřesňovat.

Povodně cenu pojistek ovlivní

„Je zřejmé, že nejen letošní povodně, ale i další škody vzniklé vlivem počasí, budou mít dopad do ceny majetkového pojištění. Zatím je předčasné hovořit o tom, jak velký tento dopad bude,“ řekla Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Zdražit mohou pojišťovny nové pojistky, u těch starých pouze navrhují změnu ceny. Tu může pojištěnec odmítnout, ale hrozí mu, že v případě škody mu vyplacené peníze nebudou stačit. „Propojištěnost nemovitostí v Česku je podle našich odhadů nějakých šedesát procent, což je zoufale málo. Navíc řada nemovitostí je podpojištěných. Apelujeme na všechny, ať pojištění nepodceňují. Česká republika je zmítána v posledních letech živelními událostmi v podstatě neustále,“ upozornil mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Podle tiskové mluvčí pojišťovny Allianz Marie Petrovové lze vzhledem k rozsahu záplav a následných škod, očekávat, že se do výplaty pojistného plnění zapojí, skrze lokální pojišťovny, také mezinárodní zajistitelé. V této souvislosti čeká, že budou revidovat ohodnocení rizik v postižených regionech, což mohou promítnout do ceny zajistného pro lokální pojišťovny. „Toto pak může výslednou cenu pojistného ovlivnit,“ uvedla.

Podle Marka z Generali se nyní zřejmě budou muset aktualizovat povodňové mapy, které mají členové České asociace pojišťoven k dispozici. „Někteří klienti se tak mohou dostat v budoucnu do vyšší záplavové zóny. Jiní klienti se naopak v předešlých letech dostali do nižších zón poté, co byla provedena protipovodňová opatření. V rámci povodňových map pak také zohledňujeme konkrétní opatření, které třeba klienti u svých staveb provedli nebo s nimi při výstavbě už počítali,“ vysvětlil.

Záplavové zóny jsou celkem čtyři. V první je riziko povodně naprosto minimální, aby k povodni došlo, musela by přijít 500letá voda. Do této zóny spadá většina domů v Česku. Druhou zónu už by zvládla zaplavit i stoletá voda, jíž Česko čelilo na některých místech letos. V této oblasti už může být pojištění proti povodním dražší. Třetí zóně k zaplavení stačí i padesátiletá voda. Při pojištění nemovitosti v této oblasti bude pojišťovna proto velmi opatrná. U čtvrté zóny je riziko, že se stavba dostane pod vodu, opravdu velmi vysoké, postačí mu k tomu jen desetiletá voda. „Může se stát, že ve čtvrté povodňové zóně nebude možné nemovitost pojistit,“ potvrdil mluvčí asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.

Někde se pojistit nedá

Také Jiří Hluchý, šéf fintechu Frenkee, který radí s různými finančními produkty, potvrzuje, že může být v některých rizikových oblastech obtížnější získat pojištění majetku. „To je trend, který sledujeme dlouhodobě. Pro většinu domácností a firem v postižených regionech by však nemělo být problémem uzavřít či udržet stávající pojištění majetku,“ vysvětlil.

Některé pojišťovny jsou ve svých odpovědích na dotaz, zda budou zdražovat pojištění, velmi zdrženlivé. „V tuto chvíli nelze přesně určit, zda dojde ke změnám v cenách. Vše se bude odvíjet od výsledků detailních analýz či jednání se zajistiteli. V nejbližší době ale nezvažujeme zdražování,“ vysvětlil například Michal Znamenáček, ředitel odboru produktového managementu pojišťovny PVZP, která měla před uzávěrkou tohoto vydání hlášené události v hodnotě 38 milionů korun a očekávala jejich další nárůst.

„Na odhady, zda a do jaké míry ovlivní cenu pojištění v budoucnu současná kalamitní situace, je ještě brzy,“ doplnil Milata za ČSOB.