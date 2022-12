Role pojištění v těžkých dobách roste, říká člen představenstva Kooperativy

Češi až nebývale šetří, podle posledních čísel už i na Vánocích. Šetří také na pojištění?

Zatím se to příliš neprojevuje, ale samozřejmě lidé zjišťují různé možnosti nakládání se svými závazky. Každý rozumný člověk určitě chápe, že právě v obtížných dobách je pojištění věcí zásadní. Že je to jeden z výdajů či nákladů, které můžeme považovat spíše za investici, a to velmi důležitou – do vlastního bezpečí a zabezpečení majetku, rodiny, ale třeba i firmy. Navíc pojištění proti jiným formám, řekněme pomoci, třeba případně od státu, obce či nějaké nadace nebo z jiného zdroje, má velkou výhodu v tom, že prostředky po případné pojistné události máte k dispozici okamžitě, v řádu dní.

Potřeba pojištění určitě nezmizí, zejména bavíme-li se o životním pojištění, pojištění vážných onemocnění nebo invalidity. Nejinak je tomu ale i u majetkových pojištění – mít pojištěnou střechu nad hlavou je prostě nutnost. Ale platí to často i u motorových vozidel. V momentě, kdy často jezdím autem a je pro mě nezbytné, potřebuji je mít také pojištěné. Klienti se nicméně ptají, co by se stalo v případě, že by nebyli schopni pojištění uhradit. To se děje.

Jaké mají klienti možnosti?

Naše doporučení vždycky je soustředit se na klíčová a vážná rizika. Pojištění má být od toho, aby řešilo vážné věci. Na první pohled četnější je to, že si někdo zlomí ruku, než že bude vlivem nemoci invalidní. Zlomená ruka ale rodinu většinou tak významně neohrozí, na rozdíl od té invalidity. Rozhodně platí, že každý je v jiné situaci, a nejlépe je, když své potřeby a obavy bude se svojí pojišťovnou aktivně řešit. A pojišťovna řešení pomůže hledat. Jako partner, jako rádce. Je řada možností, jak těžké období zvládnout, důležité je se každopádně ozvat. V podstatě nejhorší rozhodnutí je pojištění prostě zrušit, aniž by se klient poradil se svým pojišťovacím poradcem.

Za covidu bankovní domy klientům nabídly splátkové kalendáře či odložené platby. Uvažujete o něčem takovém?

Ano, uvažujeme. Je to otázka individuálního přístupu ke klientům. Může se stát, že platba za pojištění jednou ročně je najednou vysoká, takže můžeme nabídnout rozložení plateb na měsíční frekvenci. Splátkové kalendáře jsou také možné, ale skutečně spíše na individuální úrovni a dispozicích klienta. Před tím mohou klienti samozřejmě upravit pojištění a vybrat opravdu klíčová rizika.

Loni v létě po ničivém tornádu na Moravě vyvstal velký problém, že mnoho domů je v Česku podpojištěných. Změnilo se za tu dobu něco?

Bezpochyby ano. Tornádo bylo významným impulzem, aby se klienti nad touto problematikou zamysleli. Navíc o tomto jevu platí, že zatímco povodeň dokážeme zčásti předpovídat, tornádo ukázalo, že může udeřit bez varování takřka kdekoliv. A také že půlka obce může zůstat nedotčená, zatímco ta druhá bude v troskách a suti.

A zde se také projevilo, že minimálně polovina lidí má majetek podpojištěný. To znamená, že pojistná částka nepostačuje na případnou obnovu jejich domů nebo domácností. Dokonce úplně nepojištěných nemovitostí a domácností jsou pořád desítky procent.

Zmiňuji to proto, že Češi jsou tradičně vlastníci nemovitostí a pojistit dům není zrovna nejlevnější záležitost. Nabízí se proto, zda nezačnou redukovat právě toto.

Pojištění střechy nad hlavou je klíčové. A nemyslím si, že by to bylo finančně neřešitelné. Pokud si koupím auto za 300 tisíc korun, na povinném ručení (bez havarijního pojištění) platím řekněme 3 500 Kč. Dům má hodnotu milionů, přitom za pojištění platí klienti částky také v jednotkách tisíc. Vážně je třeba si uvědomit, jakou hodnotu pojištěním chráním. Pokud si někdo může dovolit dům za miliony, asi bude mít i tisíce ročně na jeho pojištění.

Nemovitosti se ale často dědí, případně jsou zatíženy hypotékami. Mnoha tuzemským domácnostem nepřebývalo víc než pár tisíc měsíčně a dvouciferná inflace tohle rozpustila.

Já tomu rozumím a nezlehčuji to. Jak jsem ale říkal na začátku: někdy může člověk sklouznout k řešením, která se dlouhodobě nevyplatí.

Znovu bych zdůraznil – každá pojišťovna je především partner, jistota pro těžké doby, a chce s klienty obtížné situace řešit. Má na to lidi, nástroje i možnosti. Důležité je, aby situaci klientů a jejich obtíže znala.

Pak je tady další věc: zdražování stavebních materiálů. Aktualizují si vaši klienti pojistné o tento parametr?

Tohle velice dobře řeší takzvaná indexace pojištění majetku, která automaticky aktualizuje pojistnou částku tak, aby majetek byl skutečně chráněn ze 100 procent a pojištění tak plnilo svoji funkci. Pokud klient indexaci přijme, má jistotu, že jeho majetek nebude podpojištěn.

Samozřejmě u větších změn typu přístavby, modernizace či rozsáhlé rekonstrukce je třeba toto pojišťovně oznámit. Vše lze jednoduše řešit buď úpravou stávající smlouvy, či náhradou za novou smlouvu. Každopádně doporučujeme zhruba každé tři roky parametry smlouvy prověřit a aktualizovat s pojišťovacím poradcem.