Na tom, že si uchazeči o práci svůj původní zájem nakonec rozmyslí nebo dají přednost jiné nabídce, by nebylo nic špatného. V pořádku ale není, že se neomluví a prostě zmizí. „Ghosting už dávno není jen doménou internetových seznamek. Tohle chování, kdy se člověk jednoduše vypaří, aniž by dal vědět, začíná být stále běžnější i na trhu práce,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.

Jeho slova potvrzují i zkušeností dalších personálních agentur. „Je to poměrně běžný jev, stejně jako to, že firmy nereagují uchazečům na zaslaná CV a jejich reakce na pracovní nabídky,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment.

„Jsou to ale právě firmy, které nastavují etiku trhu, takže se pak nesmí divit, že se podobně chovají uchazeči k nim,“ dodává. Podle ní to totiž byli právě firemní personalisté, kvůli nimž zdomácněla fráze „Ozveme se vám“, po které už ale žádný kontakt nepřišel.

S tím souhlasí i Halbrštát. „Vytváří se tak atmosféra, kde se slušnost a zpětná vazba stává výjimkou, ne standardem,“ dodává.

Neděje se to však plošně u každé pozice, na kterou společnosti někoho shánějí. „Čím více pohovorů v krátkém čase a čím méně specializovaná či juniorní pozice, tím větší šance, že se s ghostingem setkáme. U pozic, kde kandidát nemusí vynaložit výraznou přípravu nebo specifické dovednosti, bývá ghosting běžnější,“ říká Aneta Typoltová, HR Specialist ve společnosti Pluxee.

Volané číslo není dostupné

Co je příčinou, se přitom lze často jen domnívat. „Může jít o nízkou míru odpovědnosti nebo osobní nepřipravenost nést důsledky svého chování,“ odhaduje Typoltová. Důvodem ale také může být výchovný faktor a případná neschopnost řešit nepříjemné situace nebo prostě jen říct „ne“. „Kandidát raději ,zmizí‘, než by odmítl pozvání nebo přiznal ztrátu zájmu,“ myslí si.

Ve většině případů se tak firmám už nepodaří s kandidátem spojit. „Nereaguje na e-maily, nezvedá telefon,“ dodává Typoltová. Že je za takovým chováním úmysl a nikoli třeba jen běžné lidské zapomenutí na domluvenou schůzku či náhlá indispozice, je zřejmé i z dalšího chování takových uchazečů. „Často se stává, že když mu zavoláme z jiného čísla, hovor sice přijme, ale jakmile zjistí, kdo volá, rychle hovor ukončí nebo se vymluví a už se zpět neozve,“ dodává.

A pokud se ve výjimečných případech podaří takového kandidáta konfrontovat s jeho přístupem, odpovědi bývají přinejmenším zavádějící. Náhlá nemoc, nečekaná situace a podobně. Uchazeči si sice uvědomují, že svým přístupem selhali, ale místo toho, aby následkům čelili, jednoduše zmizí.

Takové jednání přitom není výjimkou ani v pokročilejších fázích výběrového řízení. „Někdo absolvuje pohovor, přikývne na nabídku, firma ho přihlásí do systému a těsně před nástupem zruší telefonní číslo a zmizí z povrchu zemského,“ popisuje Halbrštát. Do určité míry za to ale mohou právě firmy, které nastavily na trhu práce špatnou etiku. „Přesně tohle dělají firmy, takže se pak nesmí divit, že to uchazeči dělají na oplátku jim,“ myslí Kouba.

Nezávazný souhlas

Důvody, které za ghostingem v této fázi stojí, jsou různorodé. Do určité míry zde může zapůsobit široká nabídka pracovních příležitostí. Nebývá výjimkou, že uchazeči mají rozjednaných několik výběrových řízení a čekají, odkud se personalista opravdu ozve a z jakých tedy mohou vybírat. A pokud někde personalista ještě vyžaduje vyplnění testu, je to pro takové uchazeče úsilí vynaložené navíc.

„Pokud mají možnost získat práci bez většího úsilí, zvolí jednodušší cestu, a to i za cenu, že tu druhou stranu nechají ,viset‘,“ myslí si Typoltová.

To, že kandidáti někdy nabídku odřeknou těsně před nástupem, je pak většinou proto, že v mezičase dostali lepší nabídku. A to nejen finančně. Jiná pracovní nabídka může být blíže bydlišti nebo mít jiné benefity, které jsou pro uchazeče zkrátka pohodlnější. „Často se bojí, že práci nenajde včas, tak kývne na první jistotu, ale další výběrová řízení běží dál. A pokud přijde něco atraktivnějšího, předchozí slib bez výčitek zruší,“ popisuje Typoltová.

Klíčem může být správně nastavená komunikace. „Vždy telefonicky ověřujeme, že uchazeč na pohovor skutečně dorazí, a zůstáváme s ním v kontaktu po celou dobu výběrového řízení,“ popisuje průběh Halbrštát. Následně sledují motivaci uchazeče a to, jak se vyvíjí. „Pravidelná komunikace nám umožňuje zachytit pochybnosti nebo změnu postoje včas, dříve, než dojde ke zklamání,“ uzavírá.