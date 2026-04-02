Česká republika Vláda tlačí na marže
Po pondělních dlouhých jednání s pěticí největších hráčů na trhu – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen se nakonec vláda premiéra Andreje Babiše přiklání k zavedení maximálních marží pro čerpadláře.
Po jednání jasně vymezil, jak si stát představuje přiměřené zisky. U litru nafty má být marže 3,50 koruny a u litru benzinu 2,50 koruny.
Kabinet zatím konkrétní opatření nepřijal. Ve středu má následovat další jednání s firmami a ve čtvrtek se k tématu vrátí vláda, která může rozhodnout o případných zásazích. Ve hře je i zastropování marží nebo uvolnění části státních rezerv.