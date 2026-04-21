Ceny pohonných hmot ve středu vzrostou o desítky haléřů, hlásí ministerstvo

  14:32
Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, ve středu o desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se proti úterku zvýší o 48 haléřů na 41,34 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 41,07 Kč za litr, tedy o 43 haléřů dráž než doposud.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Ceny na středu už odrážejí pondělní růst cen na burze. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.

Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

Růst cenového stropu na středu už v pondělí avizovali analytici. Vycházeli přitom z pondělního dění na trhu, kde zdražovaly ropa i pohonné hmoty kvůli dalšímu zvýšení napětí mezi USA a Íránem. Vývoj na burze se přitom do maximálních cen, které určuje ministerstvo financí, promítá s určitým zpožděním. Dnes tak cenový strop naopak klesl, protože úřad při jeho výpočtu vycházel ještě z pátečního poklesu na burze. Dnes ceny ropy na burze opět klesají, což by se případně mohlo projevit v maximálních cenách na čtvrtek.

Kritika od opozice

Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle ní by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny. Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou.

Maximální ceny paliv klesnou na zatím nejnižší hodnotu. Opozice systém kritizuje

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.

Vláda už na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala na 12,84 koruny za litr.

Paliva řeší i sousedé

Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda minulé pondělí schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty o přibližně 17 centů (zhruba čtyři Kč) na litr. Opatření by mělo platit od začátku května po dobu dvou měsíců. Podle dat serveru NDR.de nyní stojí na německých čerpacích stanicích nafta v průměru 2,13 eura (51,76 Kč) za litr a benzin 2,05 eura (49,81 Kč) za litr.

Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů, Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty. Slovensko pak spustilo dvojí ceny nafty, motoristé se zahraniční registrační značkou platí vyšší cenu. Evropská komise už dříve uvedla, že rozhodnutí Bratislavy o dvojích cenách nafty je v rozporu s unijním právem.

