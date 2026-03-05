Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny

Autor: ,
  12:34
Pohonné hmoty v České republice po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,1 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Došlo rovněž ke zdražení benzinu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 Kč. Zhruba po dvou letech je tak průměrná cena naturalu nižší než diesel, naposledy to bylo v únoru 2024. V porovnání se situací před rokem jsou ale paliva stále levnější, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG

Vyšší tempo zdražování pohonných hmot se s ohledem na dění v zemích Perského zálivu, které zajišťují podle loňských dat Mezinárodní energetické agentury kolem 27 procent světové produkce ropy, čekalo. Při omezení dodávek ropy by mohlo být podle nedávného vyjádření analytiků i o pět korun za litr.

Vliv na ceny může mít podle analytiků i kurz amerického dolaru, který má tendenci v obdobích zvýšeného geopolitického napětí posilovat. „Tlak na růst cen pohonných hmot by tak mohl být ještě znatelnější,“ uvedl v pondělí analytik XTB Jiří Tyleček.

Analytik Bidli Petr Špirit upozornil na to, že celkový rozsah důsledků bojů na Blízkém východě bude záviset především na délce a intenzitě konfliktu. Kromě zdražování benzinu či nafty předpokládá i růst cen části české průmyslové výroby. „To by mohlo lehce zvýšit míru inflace, a ovlivnit tak spotřebu domácností,“ dodal Špirit.

Před rokem platili motoristé v ČR za benzin o 1,58 koruny na litru více a za naftu o 50 haléřů více. Nejlevnější paliva v současné době natankují řidiči ve Zlínském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 34,04 Kč a nafta za 34,34 Kč. Naopak nejdražší paliva jsou nadále v hlavním městě. Litr benzinu u pražských čerpacích stanic stojí průměrně 35,84 Kč a diesel 36,41 Kč za litr.

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády" nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu

Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví byly hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Zaměřili se mimo jiné na rychlejší a...

5. března 2026,  aktualizováno  11:56

Přísnější dohled nad Správou železnic. Velké zakázky neprojdou bez souhlasu rady

Dva železniční jeřáby a obojživelný kolejový vůz s hydraulickými podvozky...

Nový kabinet chystá přísnější dohled nad vynakládáním peněz v tendrech Správy železnic. Nově by management tuzemského správce tratí mohl samostatně podepisovat zakázky pouze do 200 milionů korun. K...

5. března 2026  11:55

Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG

LNG tanker

Ceny ropy ve čtvrtek opět prudce vzrostly, eskalující válka USA a Izraele proti Íránu vyvolává obavy z dlouhodobého přerušení dodávek ropy a plynu z Blízkého východu. Lodní doprava Hormuzským...

5. března 2026  10:55

Nástupce Drábové: Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze

Hostem pořadu Rozstřel je Štěpán Kochánek, předseda Státního úřadu pro jadernou...

Výstavba nových bloků v Dukovanech a Temelíně, stavba malých modulárních reaktorů, technické zabezpečení nových jaderných zařízení i jejich ochrana před potenciálními útoky zvenku. To jsou podle...

5. března 2026

Berou jen hotovost a pak se diví prázdné hospodě? Trendem je QR kód

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma digitalizace plateb v pohostinství jsou...

České hospody přicházejí o hosty a často si za to mohou samy. Obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik, zakladatel platební platformy Qerko, Lukáš Kovač a restauratér Tomáš Procházka z...

5. března 2026

OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště

Snáz se bude pasažérům cestovat ze Smíchovského nádraží od podzimu, dojde totiž...

Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové...

5. března 2026  5:11

Konec kroužení ulicí. Supermarkety v Německu zpřístupnily parkoviště rezidentům

ilustrační snímek

Pro mnohé obyvatele větších měst je večerní návrat z práce každodenním bojem o parkovací místo. V Německu se nyní rozbíhá projekt, který má tento stres alespoň částečně zmírnit. Parkování umožnil...

5. března 2026

Plány i těch otrlých v troskách. Válka mění Čechům dovolené, cestovky sčítají škody

Opalování a výbuchy. Lidé odpočívají na pláži ve městě Fudžajra ve Spojených...

Překvapivě silná reakce Íránu na americké a izraelské bombardování citelně narušila jarní fázi exotických dovolených. Plány mnoha Čechů jsou v troskách, s koupáním v teplých mořích se musí rozloučit....

5. března 2026

Američtí exportéři LNG zažívají zlaté časy, Brusel hledá nouzový plán

Výpadek ruského zemního plynu evropským zemím ve velkém nahrazuje dražší plyn z...

Íránská krize globálně zdražila plyn, akcie exportérů amerického zkapalněného plynu vyskočily o 20 procent. Zásoby plynu v EU se mezitím zmenšují a Brusel nemá žádný plán, jak snížit novou závislost,...

4. března 2026

Jak se dostaneme domů? Válka uvěznila v kajutách pasažéry výletních lodí

Výletní loď Celestyal Journey kotvící v přístavu v Dauhá v Kataru. Několik...

Nejméně šest výletních lodí uvízlo v Dubaji a Dauhá poté, co eskalující konflikt uzavřel klíčový Hormuzský průliv. Plavidlům bylo nařízeno zůstat v doku nebo na kotvištích. Cestující zůstávají na...

4. března 2026

Německá ekonomika očekává růst. I navzdory válce na Blízkém východě

Ilustrační snímek

Německá ekonomika loni poprvé za poslední tři roky mírně vzrostla, nyní ale panují obavy, zda opět nezamíří dolů. A to především kvůli vyhrocené situaci na arabském poloostrově. Vedení Svazu...

4. března 2026  17:30

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády" nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

4. března 2026  15:41

