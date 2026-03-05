Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 Kč. Zhruba po dvou letech je tak průměrná cena naturalu nižší než diesel, naposledy to bylo v únoru 2024. V porovnání se situací před rokem jsou ale paliva stále levnější, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Vyšší tempo zdražování pohonných hmot se s ohledem na dění v zemích Perského zálivu, které zajišťují podle loňských dat Mezinárodní energetické agentury kolem 27 procent světové produkce ropy, čekalo. Při omezení dodávek ropy by mohlo být podle nedávného vyjádření analytiků i o pět korun za litr.
Vliv na ceny může mít podle analytiků i kurz amerického dolaru, který má tendenci v obdobích zvýšeného geopolitického napětí posilovat. „Tlak na růst cen pohonných hmot by tak mohl být ještě znatelnější,“ uvedl v pondělí analytik XTB Jiří Tyleček.
Analytik Bidli Petr Špirit upozornil na to, že celkový rozsah důsledků bojů na Blízkém východě bude záviset především na délce a intenzitě konfliktu. Kromě zdražování benzinu či nafty předpokládá i růst cen části české průmyslové výroby. „To by mohlo lehce zvýšit míru inflace, a ovlivnit tak spotřebu domácností,“ dodal Špirit.
Před rokem platili motoristé v ČR za benzin o 1,58 koruny na litru více a za naftu o 50 haléřů více. Nejlevnější paliva v současné době natankují řidiči ve Zlínském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 34,04 Kč a nafta za 34,34 Kč. Naopak nejdražší paliva jsou nadále v hlavním městě. Litr benzinu u pražských čerpacích stanic stojí průměrně 35,84 Kč a diesel 36,41 Kč za litr.