Ceny pohonných hmot v Česku mírně klesly, benzin je levnější než před rokem

Autor: ,
  12:31
Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu nepatrně klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 33,19 koruny, před týdnem byl o tři haléře dražší. Nafta je levnější o pět haléřů, za litr teď řidiči dají průměrně 32,73 koruny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější paliva natankují řidiči v Karlovarském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 32,79 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 32,30 koruny.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 34,22 koruny a nafta 33,96 koruny za litr.

V meziročním srovnání je nyní benzin o 3,36 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 3,18 koruny na litru více.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 18. únoru 2026 (v Kč/l):
KrajNatural 95Nafta
ČR33,1932,73
Praha34,2233,96
Středočeský33,4832,99
Jihočeský32,8432,43
Plzeňský33,3033,01
Karlovarský32,7932,30
Ústecký32,9732,52
Liberecký33,0732,36
Královéhradecký33,1132,52
Pardubický32,9232,33
Vysočina33,5233,09
Jihomoravský33,4033,03
Olomoucký33,2332,82
Zlínský32,8532,34
Moravskoslezský32,9132,49
Zdroj: CCS
