Ceny pohonných hmot v Česku mírně klesly, benzin je levnější než před rokem

Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější paliva natankují řidiči v Karlovarském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 32,79 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 32,30 koruny.
Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 34,22 koruny a nafta 33,96 koruny za litr.
V meziročním srovnání je nyní benzin o 3,36 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 3,18 koruny na litru více.
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|ČR
|33,19
|32,73
|Praha
|34,22
|33,96
|Středočeský
|33,48
|32,99
|Jihočeský
|32,84
|32,43
|Plzeňský
|33,30
|33,01
|Karlovarský
|32,79
|32,30
|Ústecký
|32,97
|32,52
|Liberecký
|33,07
|32,36
|Královéhradecký
|33,11
|32,52
|Pardubický
|32,92
|32,33
|Vysočina
|33,52
|33,09
|Jihomoravský
|33,40
|33,03
|Olomoucký
|33,23
|32,82
|Zlínský
|32,85
|32,34
|Moravskoslezský
|32,91
|32,49
|Zdroj: CCS