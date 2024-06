Ceny benzinu a nafty před začátkem prázdnin vyskočily o desítky haléřů

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Předtím benzin od konce dubna zlevňoval, nafta zdražila druhý týden v řadě. Růst cen bude podle analytiků pokračovat.

Za zdražování stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska situace na burze v Rotterdamu, kde od prvního červnového týdne začaly ceny nafty i benzinu kvůli zdražování ropy prudce růst. „Cena ropy roste kvůli odhadům velmi silné motoristické sezony, kterou očekáváme v létě. Vysoká poptávky by měla způsobit nedostatek ropy na trhu. Za růstem cen ropy stojí i geopolitické napětí, které se opět stupňuje po celém světě. Izrael a Libanon si vyměňují výhrůžky o případném konfliktu,“ řekl Lajsek.

Růst cen pohonných hmot bude podle analytiků pokračovat i v následujícím týdnu. Analytik XTB Jiří Tyleček předpokládá navýšení cen ve výši několika desetihaléřů. „Nárůst by měl v případě benzinu i nafty dosahovat na přibližně stejné úrovně. Trhu však hrozí nárůst marží čerpadlářů, takže cenový vzestup na čerpacích stanicích může být nakonec vyšší, než by odpovídalo situaci na trhu,“ popsal. Pokračování růstu cen očekává také šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. V příští týdnu by podle něj mohlo jít o deset až 20 haléřů na litr. „Během letních prázdnin je pak možný růst cen pohonných hmot až o jednu až dvě koruny za litr,“ dodal Ton.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 37,60 koruny. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr tam prodávají průměrně za 36,01 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 39,13 koruny a nafta 38,32 koruny za litr.

Ceny paliv u českých čerpacích stanic od konce dubna klesaly. Cena benzinu se dostala na nejnižší hodnoty od poloviny letošního února, nafta byla nejlevnější od loňského srpna. V meziročním srovnání jsou ale ceny paliv stále vyšší. Benzin je o 73 haléřů na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 4,41 koruny na litru méně.