Ceny pohonných hmot v dalších dnech klesat nebudou, předpokládají analytici

Maximální cena nafty v pátek vzroste o 14 haléřů na 48,77 Kč/l, bude nejvyšší od začátku regulace. U benzinu klesne o 39 haléřů na 46,72 Kč/l.
Zlevňování pohonných hmot v Česku, které v předchozím týdnu nastalo po zavedení regulace cen, ustalo. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 u čerpacích stanic v uplynulém týdnu vzrostla o 57 haléřů na 45,83 koruny za litr, nafta stála ve středu 47,44 Kč/l, tedy stejně jako před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
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Maximální ceny pohonných hmot vzrostou
Průměrná cena nafty se pohybovala 1,17 koruny pod stanoveným cenovým stropem na středu, u benzinu byla průměrná cena nižší o 1,38 koruny.
Podle analytika Purple Trading Petra Lajska se do ceny nafty již plně promítlo snížení spotřební daně. Tu vláda snížila v rámci zavedení regulace cen paliv od začátku tohoto měsíce kvůli rychlému zdražování paliv v předchozích měsících v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo financí zároveň stanovuje maximální ceny paliv na následující den. Opatření potrvají do konce října.
Lajsek a analytik XTB Jiří Tyleček se shodují na tom, že rozdíl mezi cenovými stropy a průměrnými cenami u čerpacích stanic může mít několik příčin, a to levněji nakoupené palivo, konkurence či odlišné marže.
„Maximální ceny nyní vidíme hlavně na dálnicích a ve velkých městech, kde jsou marže stanic patrně na maximech. Řidiči by tak měli pečlivě vybírat čerpací stanice i přes zastropování cen,“ uvedl Lajsek, který předpokládá, že průměrné ceny pohonných hmot příští týden dále porostou.
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Tyleček očekává, že by se v příštím týdnu mohl zastavit mírný růst cen nafty z posledních dní a cena by se mohla stabilizovat.
„Strop v cenách nafty se může přiblížit 49korunové úrovni. Cenám nafty však zatím přeje také relativně teplý podzim. Podobně vnímám situaci také na benzínu. Další útoky na ropnou infrastrukturu nebo tankery by růst urychlily, zatímco stabilizace dodávek a skutečné fyzické dodání paliv z rezerv by jej tlumily,“ dodal Tyleček.
„Hlavním rizikem zůstává situace na trhu s ropou a nejistota kolem dodávek z Blízkého východu. Dokud se tyto tlaky nezmírní, nelze očekávat rychlý a výrazný pokles cen u českých čerpacích stanic,“ dodala ředitelka poradenské společnosti Crowe Ivana Brancuzká.
Ruské dodávky ceny nesníží
Ceny drží vysoko geopolitické napětí na Blízkém východě, které se rozšířilo k soubojům mezi Saúdskou Arábií a jemenskými povstalci Húsiji, a také hurikán v Mexickém zálivu, který dočasně omezil americkou těžbu.
Případná ruská dodávka zhruba 300 tisíc tun nafty a později další dodávky na americký a světový trh, kterou oznámil americký prezident Donald Trump po telefonátu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, ceny podle Lajska výrazně neovlivní kvůli malému objemu.
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„Navíc zůstává otázkou, zda Rusko dokáže a bude chtít slíbené dodávky skutečně realizovat. Zdá se navíc, že půjde o tzv. letní naftu, která může zanášet palivový filtr v teplotách pod nula stupňů Celsia. Tato nafta tak ve velké části světa nepůjde využít,“ uvažuje Lajsek. Krátkodobě může zmírnit situaci uvolnění strategických rezerv zemí G7.
Podle šéfa společnosti Malcolm Finance Jaroslava Tona by českému trhu mohly pomoci ohlášené ruské dodávky a evropské nouzové zásoby. „Jak se projeví na cenách, je ale zatím nejisté,“ upozorňuje Ton. Pro české dopravce je podle něj podstatné to, že z Perského zálivu dál přichází o dvě pětiny méně ropy než před vypuknutím konfliktu.
Ceny pohonných hmot jsou podle hlavního stratéga společnosti Žitný & partneři Bohumila Žitného významným rizikem pro českou inflaci i kupní sílu domácností. „Pro domácnosti znamenají drahá paliva přímý zásah do disponibilních příjmů, zejména pokud jsou závislé na každodenním dojíždění autem,“ sdělil Žitný.
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Důležité bude pode Žitného také to, zda se vyšší náklady na dopravou začnou výrazněji promítat do cen zboží a služeb. „Pokud by se energetické náklady držely vysoko delší dobu, mohly by zpomalit pokles inflace a zkomplikovat rozhodování České národní banky o dalším nastavení měnové politiky,“ dodal Žitný.