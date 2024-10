České pumpy začínají nabízet rostlinnou alternativu nafty, je o pětinu dražší

V roce 2022 řidiči tankovali do svých automobilů benzín nebo motorovou naftu i za cenu 47 korun. „V roce 2022 rostly ceny pohonných hmot nejvýrazněji ze všech sledovaných let. Všichni se snažili zásobovat a ceny se šponovaly nahoru,“ řekl na Petrol Summitu výkonný ředitel České asociace petrolejářského průmyslu Jan Mikulec.

Podle něj jsou nyní dodávky benzinu vyšší než než motorová nafty „Domnívám se, že je to dané tím, že vývoj ekonomiky není příliš pozitivní,“ řekl Mikulec.

Podle posledních dostupných dat je v Česku 2 857 čerpacích stanic. Jejich počet se přitom téměř nemění, před devíti lety jich bylo o padesát méně. Významně ovšem stoupá počet dobíjecích stanic, těch je v současnosti již 2 669 s 4 758 dobíjecími body.

„I když počet těchto stanic strmě stoupá, většinou jde o dobíječky, které mají nízký příkon,“ podotkl Mikulec s tím, že 111 z nich disponuje příkonem nad 200 kW, 171 je s příkonem 100 až 199 kW, 979 s příkonem 50 až 99 kW a nejvíce jich je s příkonem do 49 kW. „To je podle mě největší problém v současné elektromobilitě. Je to pomalé,“ dodal Mikulec.

Alternativy existují, problém je cena

Alternativy pro ropné produkty existují, jejich problém je ovšem jejich cena, ale také výroba. Jedním z řešení jsou syntetická paliva nebo biopaliva.

Podle Daniela Maxe z Ústavu udržitelných paliv a zelené chemie na VŠCHT v Praze mají syntetická paliva mnoho výhod. „Motoristé by nutně nemuseli po roce 2035 měnit svůj vozový park a mohli by právě tankovat syntetická paliva a je to řešení také pro bezuhlíkovou leteckou dopravu,“ řekl Maxa s tím, že existují i negativa, obzvlášť značné investice nebo malá účinnost.

Dalším řešením jsou také biopaliva, patřící do kategorie alternativních paliv, které částečně nebo plně nahrazují klasická a nejrozšířenější motorová paliva, jakými jsou automobilový benzin a motorová nafta.

S distribucí HVO 100 (hydrogenovaný rostlinný olej), alternativou nafty, tento měsíc začal Orlen Unipetrol na čerpací stanici v Rokycanech. Tato syntetická nafta je určená pro osobní i nákladní automobily a taktéž autobusy.

Palivo se vyrábí z rostlinných olejů a odpadních produktů z potravinářského průmyslu a pohostinství, včetně upotřebeného kuchyňského oleje. Má potenciál snížit emise skleníkových plynů až o 90 procent ve srovnání s běžnými fosilními palivy.

Cena HVO 100, alternativa nafty, je ovšem zhruba o 20 procent vyšší, než současná cena pohonných hmot. „Minulý týden byla cena tohoto paliva přibližně 41 korun,“ řekl na summitu mluvčí Orlenu Pavel Kaidl.

Konec závislosti na ruské ropě

Na konci letošního roku se Česko stane nezávislé na ruské ropě z ropovodu Družba. Reálně se tak stane počátkem roku 2025, po všech technických prověrkách a testech. Modernizaci Transalpinského ropovodu (TAL) zajišťuje česká společnost MERO ČR (Mezinárodní ropovody).

„V první polovině roku 2025 začne plné zásobování Česka západní cestou prostřednictvím ropovodu IKL a TAL,“ dodal Jaroslav Pantůček, předseda představenstva a generální ředitel společnosti MERO.

První ropa začala do Česka proudit v roce 1964 potrubím ropovodu Družba. O třicet let později začalo budování ropovodu IKL, navazující na TAL z italského Terstu, což je alternativní cesta k ropovodu Družba. Jeho potrubím začalo v roce 1996 do České republiky proudit 38 druhů ropy z celkem 16 zemí.

„Zvýšíme kapacitu o čtyři miliardy tun, tedy na osm miliard tun. Náklady ve výši 1,3 až 1,8 miliardy korun hradí naše společnost,“ podotkl Jaroslav Pantůček ze společnosti MERO s tím, že na některých nákladech se budou podílet také tuzemské rafinerie.