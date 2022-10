Řidiči si za paliva připlácí. Cenu šroubuje daň i stávkující Francouzi

Samotnou cenou surové ropy navíc zamávala zpráva z minulého týdne, kdy se Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem dohodli na snížení produkce až o dva miliony barelů ropy denně.

„Tak výrazné snížení těžby ropy bylo pro trh překvapením a na to reagovala ropa prudkým růstem,“ řekl Ondřej Hartman, analytik společnosti FXstreet.cz. Podle posledních zpráv však bude reálné snížení produkce menší, jelikož řada členů kartelu už teď těží výrazně pod limitem. Přesto cena ropy Brent vyskočila na 94 dolarů za barel, přičemž na konci září byla cena 86 dolarů.

Také evropské velkoobchodní marže v posledních dvou týdnech výrazně rostou u benzinu i nafty. „Zdražování pohonných hmot v Česku tak nadále bude pokračovat. Průměrné ceny se v nejbližším týdnu zvýší o dalších 60 až 80 haléřů na litr,“ uvedl analytik ze společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Stávkující Francie

Za rapidním zdražováním stojí také výpadek rafinerií ve Francii kvůli stávkujícím zaměstnancům. „Ve Francii stávkují zaměstnanci z několika rafinerií a kvůli tomu nemá země dostatek paliva. Zvyšuje se tak tlak na dovoz do Francie a ve zpracovatelském průmyslu nyní denně chybí bezmála milion barelů,“ vysvětlil hlavní důvody zdražování paliv předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček.

„Toto množství odpovídá tomu, co OPEC začal od července dodávat navíc, a tomu, co nám zase v listopadu ubere. A to už není zanedbatelné množství,“ doplnil Indráček.

Zaměstnanci koncernu TotalEnergies stávkují za zvýšení platů o deset procent. Navíc jsou pobouřeni tím, že společnost díky růstu cen energií akcionářům rozdělila dividendy ve výši více než osmi miliard eur.

Tři francouzské rafinérie nepracují již tři týdny. Původně měla odstávka trvat jen tři dny, ale TotalEnergies nechce kvůli navýšení mezd o 3,5 procenta začít dříve než v polovině listopadu.

Biden proti Saúdům

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) masivní snížení dodávek ropy ze zemí kartelu OPEC+, který zahrnuje kromě zemí OPEC dalších 11 států včetně Ruska, zvyšuje rizika pro energetickou bezpečnost na celém světě. „Neustálé zhoršování ekonomické situace a vyšší ceny vyvolané plánem OPEC+ na snížení nabídky zpomalují světovou poptávku po ropě,“ uvedla agentura.

Opatření OPEC+ z minulého týdne kritizoval americký prezident Joe Biden, jehož Demokratické straně dražší pohonné hmoty před blížícími se volbami do Kongresu přitěžují u veřejnosti.

„Biden nařkl Saúdskou Arábii z toho, že podporou opatření se staví na stranu Ruska. Biden podle Bílého domu také zváží, zda pro snížení cen neuvolnit další část ze strategických rezerv ropy, což by naopak vyvolalo silný tlak na pokles cen,“ popsal situaci Hartman.

Biden se snažil kartel přimět k tomu, aby o snížení těžby neusiloval, protože k němu podle statistik není důvod. „OPEC tvrdí, že mu nejde o to, aby se cena ropy vrátila nad sto dolarů za barel, podle svých představitelů má zájem na cenové stabilitě. Po celém světě se denně spotřebovává téměř sto milionů barelů ropy. Z toho asi třetina připadá na OPEC, kde má hlavní slovo Saúdská Arábie. Ta těží kolem deseti milionů barelů denně,“ uvedl analytik.

Na trhu se tak v současnosti střetávají dvě silné strany. USA tlačí na pokles cen ropy, kdežto producenti ropy ji chtějí udržet vysoko.

Nafta s nižší daní do konce roku

Všechny jmenované faktory budou ceny pohonných hmot pro české motoristy nadále tlačit nahoru. Úlevu jen tak očekávat nelze. Pomoc proti prudkému zdražení pohonných hmot vláda nyní nechystá.

Jedinou dobrou zprávou může být to, že ministerstvo financí nadále monitoruje marže na čerpacích stanicích. „Monitoring bude trvat nejméně do konce tohoto roku, pravděpodobně však i v roce příštím,“ potvrdil mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

„Zatím neuvažujeme o opětovném snížení spotřební daně na benzin, jak tomu bylo do 30. září 2022. Na naftu nižší spotřební daň stále platí do konce roku 2023,“ sdělil MF DNES Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

„Chceme tím pomoci hlavně českým autodopravcům, kteří jezdí primárně na naftu, aby byli zejména v příhraničních oblastech více konkurenceschopní,“ řekl nedávno ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Většina okolních zemí totiž aplikuje minimální sazbu spotřební daně danou evropskou směrnicí. Při započtení DPH se přitom snížení spotřební daně o 1,50 koruny může promítnout do konečných cen pro řidiče až o 1,80 koruny na litr. Právě o tolik by od října vzrostly ceny na čerpacích stanicích, kdybychom sníženou daň neprodloužili,“ doplnil ministr.