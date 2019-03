Tajemná pohlednice od tety z Ameriky. K příbuzným do Třince putovala 48 let

„Pohlednice od zemřelé tety z USA nás velmi překvapil, mnohem víc nás však šokovalo datum, podle kterého byla pohlednice americkou poštou orazítkována a odeslána. Podle všeho to vypadá, že z Clevelandu odešla už 20. 1. 1971,“ vysvětlila Eva K, která nyní žije v domě po své zemřelé matce. Doručení pohlednice s klokany tedy trvalo něco málo přes 48 let.

Česká pošta byla délkou doručení překvapená. „Uznávám, že se Česká pošta s doručením zásilky občas zpozdí, ale 48 let na dodání je jak ze strany americké, tak České pošty, opravdu hodně,“ okomentoval případ tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

A upozornil na to, že z pohlednice není poznat, kdy byla zásilka dodána. „Můžeme vyčíst pouze datum odeslání. Je tedy otázkou, zda dotyčný čtenář po 48 letech nenašel pohlednici doma,“ dodal Vitík s tím, že se mu celá situace nezdá příliš reálná. Svědectví doručovatelky se čtenáři bohužel nepodařilo zajistit.

Nebyl by to však první případ, kdy doručení pošty trvalo desítky let. Příběh nejdéle doručované poštovní zásilky v České republice jsme zveřejnili před dvěma lety v článku Dopis došel po rekordních 28 letech. Adresátka si ho už ale nepřečetla. Po 28 letech bylo doručeno blahopřání k Mezinárodnímu dni žen. To poslala ruská lékařka Natalie Borisovna Pavlikovská z tehdy sovětského Soči své kamarádce z dovolené Věře Hanušové do Prahy. Ta už v té době byla bohužel po smrti, stejně jako odesílatelka.

Osmačtyřicet let je opravdu dlouhá doručovací lhůta, v českých luzích a hájích jde pravděpodobně o rekord. Do světového rekordu má ale ještě daleko. Jak uvádí Guinessova kniha rekordů, nejdelší doba mezi zasláním dopisu a jeho doručením ve světě je 89 let. V roce 2008 obdržela majitelka penzionu v britském Weymouthu Janet Barrettová dopis, který byl odeslán 29. listopadu 1919.