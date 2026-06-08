Pohádková výhra vyplacena. Vítěz Eurojackpotu má již na účtu 2,47 miliardy

„S výhercem či výherkyní jsme v kontaktu. Částku sníženou o srážkovou daň 15 procent má na svém online herním účtu, který dlouhodobě vlastní,“ řekla Novinkám mluvčí společnosti Allwyn Česko Dita Stejskalová.
Hrubá výhra činila 2,911 miliardy korun. Po odečtení patnáctiprocentní srážkové daně zůstalo výherci přibližně 2,474 miliardy korun. Stát získá na dani zhruba 436,7 milionu korun, které společnost odvede ministerstvu financí na konci června.
|
Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát
Podle Stejskalové je nyní pouze na výherci, jak s penězi naloží. Prostředky může vybírat postupně nebo jednorázově, stejně jako ostatní registrovaní zákazníci s finančními prostředky na online herním účtu.
Společnost zároveň vítězům mimořádně vysokých částek nabízí odborné poradenství. To zahrnuje psychologickou, právní i finanční pomoc. Zda rekordní výherce některou z těchto služeb využije, firma nekomentovala.
Výhodou přitom bylo podání sázenky přes internet. Společnost mohla výherce identifikovat přímo ve svém systému a kontaktovat ho e-mailem. Nemusel proto dokládat nárok na výhru prostřednictvím papírového tiketu, jak bývá běžné u sázek podaných na pobočkách.
Padl historický český rekord
Rekordní výhra padla v Česku na konci května ve hře Eurojackpot. Sázející získal 2,911 miliardy korun, což je nejvyšší částka, jaká kdy byla v tuzemské loterii vyhrána. Dosavadní rekord držela rovněž hra Eurojackpot, v níž v květnu 2015 padla výhra 2,466 miliardy korun. Oboje před zdaněním.
„Šťastlivci přinesla výhru plná sázenka včetně bonusové výhry,“ uvedla tehdy mluvčí Stejskalová. „Jsme nadšení, že si výhru odnáší člověk z Česka,“ doplnil manažer kategorie loterií společnosti Allwyn Martin Babec.
|
Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou
Eurojackpot se hraje v 19 evropských zemích. Druhou nejvyšší výhrou v daném slosování bylo 98 milionů korun, které si rozdělili čtyři sázející z Německa a jeden z Norska. Češi mohou v této loterii sázet od roku 2014.