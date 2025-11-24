Čtu iDNES.cz denně, dost ekonomiku, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru vyrazí do lázní

  13:33
V pořadí pátým vítězem týdenní prémie velké podzimní soutěže na portálu iDNES.cz se stala čtenářka Soňa Kukurdíková. Díky sbírání diamantů v článcích si odnese 10 000 korun, využít je chce na odpočinek v lázních.
Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Soňa Kukurdíková.

Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Soňa Kukurdíková. | foto: Archiv Soni Kukurdíkové

Trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond,...
Vladimír Kondratěnko ze společnosti Arete Diamond s unikátní diamantovou...
Vladimír Kondratěnko ze společnosti Arete Diamond s unikátní diamantovou...
Trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond,...
„Hned jsem volala sestře, abych jí řekla, že jsem něco vyhrála,“ svěřila se se smíchem čtenářka Soňa. „Ještě větší nadšení přijde, emoce radosti z výhry je na vzestupu,“ dodala pozitivně. Do soutěží na portálu iDNES.cz se přitom dle svých slov zapojí jen zřídkakdy.

Na otázku, co s výhrou udělá, odpověděla, že se po náročném období vydá odpočinout si do některých z českých lázní.

Dle svých slov čte portál iDNES.cz denně. „Vzhledem k tomu, že mám ekonomické vzdělání, tak si dost čtu ekonomické články, které si myslím, že jsou psané opravdu s přehledem. A že se mi ty informace hodí,“ uvedla a dodala, že pro ni jde o formu odreagování.

Jak vyhrát?

Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen každý den číst články na iDNES.cz a sbírat symbolické diamanty. Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začaly objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losuje vždy v 9:00. Všichni, kteří za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun. Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.

Výherci denní prémie

datum výhra jméno výherce
20. 10. 2 000 Kč Pavel Vojtíšek
21. 10. 2 000 Kč Martin Klogner
22. 10. 2 000 Kč Monika Němcová
23. 10. 2 000 Kč Michal Jureček
24. 10. 2 000 Kč Barbora Haftová
25. 10. 2 000 Kč Pavel Skula
26. 10. 2 000 Kč Josef Blažek
27. 10. 2 000 Kč Josef Tomášek
28. 10. 2 000 Kč Tibor Háčik
29. 10. 2 000 Kč Petra Matuška
30. 10. 2 000 Kč Jitka Synková
31. 10. 2 000 Kč Milan Havel
1. 11. 2 000 Kč Břetislav Jelen
2. 11. 2 000 Kč Roman Beneš
3. 11. 2 000 Kč Jiří Štěpán
4. 11. 2 000 Kč Eva Valentová
5. 11. 2 000 Kč Michaela Kopáčková
6. 11. 2 000 Kč Adam Sinkule
7. 11. 2 000 Kč Radim Macoszek
8. 11. 2 000 Kč Vladimír Polakovič
9. 11. 2 000 Kč Martina Lukášková
10. 11. 2 000 Kč Karel Jeřábek
11. 11. 2 000 Kč Magda Trávníčková
12. 11. 2 000 Kč Aleš Janda
13. 11. 2 000 Kč Lubomír Poloček
14. 11. 2 000 Kč Milan Sechovec
15. 11. 2 000 Kč Lenka Jarůšková
16. 11. 2 000 Kč Jitka Fučíková
17. 11. 2 000 Kč Lucie Blechová
18. 11. 2 000 Kč Martin Pohořelý
19. 11. 2 000 Kč Kamil Mňuk
20. 11. 2 000 Kč David Sollier
21. 11. 2 000 Kč Gábi Vicherová
22. 11. 2 000 Kč Jiří Hudec
23. 11. 2 000 Kč Miroslav Košnovský
24. 11. 2 000 Kč losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
25. 11. 2 000 Kč losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
26. 11. 2 000 Kč losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
27. 11. 2 000 Kč losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
28. 11. 2 000 Kč losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
29. 11. 2 000 Kč losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
30. 11. 2 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Výherci týdenní prémie

datum výhra jméno výherce
od 20. do 26. 10. 10 000 Kč Rostislav Žilka
od 27. 10. do 2. 11. 10 000 Kč Romana Baborová
od 3. do 9. 11. 10 000 Kč Jaroslav Filip
od 10. do 16. 11. 10 000 Kč Barbora Hofmanová
od 17. do 23. 11. 10 000 Kč Soňa Kukurdíková
od 24. do 30. 11. 10 000 Kč losujeme 1. 12. v 9:00 hodin

Hlavní výhra

Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.

Výherce hlavní výhry: losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

