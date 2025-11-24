Čtu iDNES.cz denně, dost ekonomiku, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru vyrazí do lázní

„Hned jsem volala sestře, abych jí řekla, že jsem něco vyhrála,“ svěřila se se smíchem čtenářka Soňa. „Ještě větší nadšení přijde, emoce radosti z výhry je na vzestupu,“ dodala pozitivně. Do soutěží na portálu iDNES.cz se přitom dle svých slov zapojí jen zřídkakdy.
Na otázku, co s výhrou udělá, odpověděla, že se po náročném období vydá odpočinout si do některých z českých lázní.
Dle svých slov čte portál iDNES.cz denně. „Vzhledem k tomu, že mám ekonomické vzdělání, tak si dost čtu ekonomické články, které si myslím, že jsou psané opravdu s přehledem. A že se mi ty informace hodí,“ uvedla a dodala, že pro ni jde o formu odreagování.
Jak vyhrát?
Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen každý den číst články na iDNES.cz a sbírat symbolické diamanty. Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začaly objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.
|
Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech
Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losuje vždy v 9:00. Všichni, kteří za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun. Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.
Výherci denní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|20. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Vojtíšek
|21. 10.
|2 000 Kč
|Martin Klogner
|22. 10.
|2 000 Kč
|Monika Němcová
|23. 10.
|2 000 Kč
|Michal Jureček
|24. 10.
|2 000 Kč
|Barbora Haftová
|25. 10.
|2 000 Kč
|Pavel Skula
|26. 10.
|2 000 Kč
|Josef Blažek
|27. 10.
|2 000 Kč
|Josef Tomášek
|28. 10.
|2 000 Kč
|Tibor Háčik
|29. 10.
|2 000 Kč
|Petra Matuška
|30. 10.
|2 000 Kč
|Jitka Synková
|31. 10.
|2 000 Kč
|Milan Havel
|1. 11.
|2 000 Kč
|Břetislav Jelen
|2. 11.
|2 000 Kč
|Roman Beneš
|3. 11.
|2 000 Kč
|Jiří Štěpán
|4. 11.
|2 000 Kč
|Eva Valentová
|5. 11.
|2 000 Kč
|Michaela Kopáčková
|6. 11.
|2 000 Kč
|Adam Sinkule
|7. 11.
|2 000 Kč
|Radim Macoszek
|8. 11.
|2 000 Kč
|Vladimír Polakovič
|9. 11.
|2 000 Kč
|Martina Lukášková
|10. 11.
|2 000 Kč
|Karel Jeřábek
|11. 11.
|2 000 Kč
|Magda Trávníčková
|12. 11.
|2 000 Kč
|Aleš Janda
|13. 11.
|2 000 Kč
|Lubomír Poloček
|14. 11.
|2 000 Kč
|Milan Sechovec
|15. 11.
|2 000 Kč
|Lenka Jarůšková
|16. 11.
|2 000 Kč
|Jitka Fučíková
|17. 11.
|2 000 Kč
|Lucie Blechová
|18. 11.
|2 000 Kč
|Martin Pohořelý
|19. 11.
|2 000 Kč
|Kamil Mňuk
|20. 11.
|2 000 Kč
|David Sollier
|21. 11.
|2 000 Kč
|Gábi Vicherová
|22. 11.
|2 000 Kč
|Jiří Hudec
|23. 11.
|2 000 Kč
|Miroslav Košnovský
|24. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 25. 11. v 9:00 hodin
|25. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 26. 11. v 9:00 hodin
|26. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 27. 11. v 9:00 hodin
|27. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 28. 11. v 9:00 hodin
|28. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 29. 11. v 9:00 hodin
|29. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 30. 11. v 9:00 hodin
|30. 11.
|2 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Výherci týdenní prémie
|datum
|výhra
|jméno výherce
|od 20. do 26. 10.
|10 000 Kč
|Rostislav Žilka
|od 27. 10. do 2. 11.
|10 000 Kč
|Romana Baborová
|od 3. do 9. 11.
|10 000 Kč
|Jaroslav Filip
|od 10. do 16. 11.
|10 000 Kč
|Barbora Hofmanová
|od 17. do 23. 11.
|10 000 Kč
|Soňa Kukurdíková
|od 24. do 30. 11.
|10 000 Kč
|losujeme 1. 12. v 9:00 hodin
Hlavní výhra
Hlavní výhrou v megahře je diamant v hodnotě 1 000 000 Kč.