S iDNES.cz soutěžím poprvé, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru koupí něco dceři

Autor:
  11:13
Velká podzimní soutěž portálu iDNES.cz zná svého čtvrtého týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Barbora Hofmanová. Výhra ji překvapila, za peníze pravděpodobně koupí něco své dceři a kočkám, které s rodinou chová.
Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Barbora...

Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Barbora Hofmanová. | foto: Archiv Barbory Hofmanové

Trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond,...
Vladimír Kondratěnko, generální ředitel Arete Diamond, s trofejí ve tvaru...
Trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond,...
Vladimír Kondratěnko, generální ředitel Arete Diamond, při focení trofeje ve...
23 fotografií

„Ježíši, děkujeme,“ reagovala čtenářka Barbora Hofmanová po oznámení o vítězství v týdenní prémii, která činí 10 000 korun.

Výhra ji překvapila, a to i proto, že štěstí zkoušela poprvé. Předchozích soutěží portálu iDNES.cz se nezúčastnila. „Nevím, co s penězi uděláme. Pravděpodobně koupíme něco pro dceru. A něco pro kočičky, jsme totiž chovatelé kočiček. Možná nové škrabadlo,“ přemýšlela společně s manželem, který byl při oznámení vedle ní.

Portál iDNES.cz čte pravidelně. „Máme rádi sport, občas také bydlení. A hodně čteme počasí. Zkrátka co nás zrovna zaujme,“ řekla.

Jak vyhrát?

Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen každý den číst články na iDNES.cz a sbírat symbolické diamanty. Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začaly objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losuje vždy v 9:00. Všichni, kteří za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun.

Soutěž začala 20. října a končí 30. listopadu, celkem je tedy ve hře 41 denních výher (poslední se losuje v neděli 30. 11.) a šest týdenních (poslední se losuje v pondělí 1. 12.).

Vrcholem celé soutěže je pak losování hlavní ceny. Tou je tentokrát luxusní, na míru vyrobená trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond, předního prodejce diamantů v Česku, v hodnotě 1 000 000 Kč.

Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

S iDNES.cz soutěžím poprvé, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru koupí něco dceři

Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Barbora...

Velká podzimní soutěž portálu iDNES.cz zná svého čtvrtého týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Barbora Hofmanová. Výhra ji překvapila, za peníze...

17. listopadu 2025  11:13

Gentlemanem snadno a rychle. Rodina nabízí za výchovu ročního syna miliony

británie gentleman malba obraz kůň dostavník

Mezinárodní rodina z Londýna hledá lektora pro svého ročního syna, který by ho měl vést k tomu, aby se stal britským gentlemanem. Inzerát nabízející za tuto pozici roční plat ve výši 180 tisíc liber...

17. listopadu 2025

Na prodeji padělků uteče státu ročně 14 miliard korun. A lidem jde i o zdraví

ilustrační snímek

Padělání zboží řadí odborníci k nejvýnosnějším způsobům, jak přijít k penězům trestnou činností. Padělky tvoří přibližně 3,3 procenta hodnoty zboží v maloobchodním trhu. Škoda, kterou prodejem...

17. listopadu 2025

Závislost na ruských palivech se nevyplácí ani Střední Asii, Astana obrací toky

Premium
Ropné pole v oblasti Mangistau v Kazachstánu.

Benzínová krize v Rusku začíná doléhat i na země Středí Asie. Jsou však mezi nimi rozdíly. Zatímco v Tádžikistánu jdou ceny nahoru, v Turkmenistánu zůstává situace díky vlastní ropě a domácí produkci...

17. listopadu 2025

OBRAZEM: Autor se inspiroval kakaem. Slavná lahev Coca-Coly slaví 110. výročí

Před 110 lety došlo k patentu na láhev Coca-Coly jak ji známe dnes.

Svou historii má nejen nápoj Coca-Cola od lékárníka Pembertona, ale i jeho obal. První lahve byly jednoduché z hladkého skla a napodobit je nebylo těžké. Proto se v roce 1915 zrodil nynější...

16. listopadu 2025  19:10

Konec éry hromadění. Mladí o sbírky po rodičích nestojí, nevědí, co s nimi

Sbírka skleněných vánočních ozdob v krabici (13. srpna 2025)

Podle odhadů by v následujících letech měly generace X a Y zdědit po svých předcích zhruba 90 bilionů dolarů. Jenže v aktivech, což znamená spoustu broušeného skla, stříbrných příborů či bizarních...

16. listopadu 2025

Kolik vydělávají evropské domácnosti. Ty české nedosahují ani na unijní průměr

Euromince

Rozdíly v příjmech domácností napříč Evropou jsou v roce 2025 stále obrovské, a to i při přepočtu na kupní sílu. Země na východě kontinentu výrazně zaostávají za těmi na západě, jihoevropské...

16. listopadu 2025

Vzácná jako diamant. Jak chutná nejdražší rýže na světě zapsaná do knihy rekordů

Nejlepší rýže na světě drží rekord v Guinessově knize rekordů. Je totiž i...

Nejdražší rýže světa vznikla z touhy kuchařského vizionáře Keidžiho Saiky ukázat světu dokonalost japonského zemědělství. Prodává se v přepočtu za 1 500 korun za krabičku, a přesto se každý rok...

16. listopadu 2025

Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží omezovat dodávky kvalitních čipů v oblasti umělé inteligence do Číny. Spojené státy v praxi uplatňují poměrně přísné exportní restrikce, které mají v...

16. listopadu 2025

Lidl v Maďarsku testuje pojízdný supermarket. Potraviny vozí hlavně na venkov

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt,...

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt, jehož cílem je zajistit dostupnost potravin v menších obcích, které nemají vlastní supermarket. Speciální pojízdná prodejna...

16. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého šéfa, píše tisk

Šéf Applu Tim Cook

Tim Cook by mohl již příští rok skončit jako výkonný ředitel Applu. Americký technologický gigant se čím dál intenzivněji připravuje na jeho odchod. Píše o tom list Financial Times s odvoláním na...

16. listopadu 2025  8:41

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

16. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.