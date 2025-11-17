„Ježíši, děkujeme,“ reagovala čtenářka Barbora Hofmanová po oznámení o vítězství v týdenní prémii, která činí 10 000 korun.
Výhra ji překvapila, a to i proto, že štěstí zkoušela poprvé. Předchozích soutěží portálu iDNES.cz se nezúčastnila. „Nevím, co s penězi uděláme. Pravděpodobně koupíme něco pro dceru. A něco pro kočičky, jsme totiž chovatelé kočiček. Možná nové škrabadlo,“ přemýšlela společně s manželem, který byl při oznámení vedle ní.
Portál iDNES.cz čte pravidelně. „Máme rádi sport, občas také bydlení. A hodně čteme počasí. Zkrátka co nás zrovna zaujme,“ řekla.
Jak vyhrát?
Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen každý den číst články na iDNES.cz a sbírat symbolické diamanty. Princip soutěže je jednoduchý. V článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz se od pondělí 20. října začaly objevovat symboly diamantu, které se dají kliknutím jednoduše sbírat. S každým nasbíraným symbolem pak roste šance na výhru.
Každý den mají čtenáři možnost vyhrát 2 000 korun, pokud posbírají alespoň patnáct symbolů diamantů – tato výhra se losuje vždy v 9:00. Všichni, kteří za týden nasbírají 150 diamantů, pak postupují do týdenního slosování o 10 000 korun.
Soutěž začala 20. října a končí 30. listopadu, celkem je tedy ve hře 41 denních výher (poslední se losuje v neděli 30. 11.) a šest týdenních (poslední se losuje v pondělí 1. 12.).
Vrcholem celé soutěže je pak losování hlavní ceny. Tou je tentokrát luxusní, na míru vyrobená trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond, předního prodejce diamantů v Česku, v hodnotě 1 000 000 Kč.
Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.