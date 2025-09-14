Podzim mění zájem cestovatelů. Odklánějí se od moře a touží po exotice

Veronika Doskočilová
Podzimní zájem Čechů letos zaznamenal pár nečekaných zvratů. Propadla Amerika a naopak se v prodejích vyšvihlo Japonsko. Jiné trendy zůstávají stabilní: zkraje podzimu dominují evropská města, v listopadu je populární Dubaj a Omán.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Letošní podzim mezi cestovateli dominuje exotika, což je prakticky každoroční tradice. „Přes léto se dá cestovat do spousty levných koupacích destinací v Evropě, není tak důvod připlácet si za dražší letenky do exotiky,“ říká Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky.

Nabídka letů do exotiky je také s příchodem podzimu mnohem pestřejší. „Nárůst poptávky po letenkách do exotiky je patrný každý rok už od srpna. Stejně tak se zvyšuje poptávka po letenkách do evropských metropolí,“ dodává Pavelka.

K rybníku už Češi nechtějí. A cestovky opět hlásí rekordní sezonu

Letos je však zájem ještě vyšší. Podle portálu Letuška.cz stouply proti loňskému podzimu prodeje dálkových letů o deset procent. „Češi si osvojili zvyk cestovat častěji během roku, a to i na kratší pobyty. Na podzim proto roste poptávka po exotických destinacích,“ říká Jiří Spolek, travel consultant ve společnosti Zaleť si.

Zájem je hlavně o Asii

Nárůstu také přispívají dobrá spojení, kdy se Češi vyhnou zdlouhavým opakovaným přestupům. Oproti loňsku jsou příznivější i ceny, které se kvůli konkurenci nevyšplhaly příliš vysoko. Tradičně silným obdobím jsou pak podzimní prázdniny v posledním říjnovém týdnu, kdy se lety do teplých destinací velmi rychle vyprodávají.

Největší zájem je letos především o Asii, zejména o Thajsko, Vietnam a Japonsko. Důvodem, proč se do zmíněných zemí jezdí hlavně na podzim, je počasí. „Například Indonésie má ideální podmínky už v létě, zatímco do Thajska míří většina turistů až koncem října, kdy končí období dešťů,“ vysvětluje Jiří Spolek.

Japonsko pak ze všech exotických destinací „frčelo“ nejvíce. „Je to díky celkovému japonskému boomu a také světové výstavě Expo v Ósace, která vrcholí letos v říjnu,“ dodává Spolek.

Cestovatelské chutě Čechů se mění. Pošilhávají po Asii, ukázala data

A protože v některých exotických zemích je počasí snesitelné až koncem října, preferují Češi zkraje podzimu kratší cesty po Evropě. „Tam si stále mohou užít příjemné klima a menší davy turistů,“ myslí si Jiří Spolek.

Později, s příchodem listopadu, se pak trendy opět mění. „S příchodem listopadu roste zájem o vzdálenější destinace, kde je jistota stabilně teplého počasí – typicky Omán nebo Dubaj,“ dodává Spolek.

Za vyšší zájem obecně může i dostupnost leteckých dopravců, kteří z pražského letiště operují. Mezi ty velké patří například Korean Air, Emirates, Qatar Airways a Hainan Airlines. „Právě tito dopravci nabízejí dálkové lety do exotických destinací, které jsou v letošní podzimní sezoně absolutní jedničkou. Navíc nárůst cen letenek ve vyšších třídách se zastavil. Zážitkové cestování v sedadlech nejlepších dopravců světa je proto opět dostupnější širší veřejnosti a zájem o tato sedadla roste,“ popisuje Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.

Amerika zlevňuje

Naopak zájem o Ameriku poklesl „Přímé lety do Ameriky, o které byl v minulosti velký zájem, se nyní zcela naplní jen zřídka. Jistý pozitivní trend vidíme na turistických linkách do New Yorku,“ říká Trejbal. Nabídka letů do USA se od pandemie zvyšovala každým rokem. Letos však už pravděpodobně narazila na strop.

„To může souviset i s nějakou politickou averzí. Proto poslední dobou zaznamenáváme poměrně svižný pokles cen letenek od USA,“ přiznává Jan Pavelka. Paradoxně jsou tak na letech do USA letos finančně výrazně dostupnější i vyšší cestovatelské třídy. „Na trhy s vyššími cestovními třídami vstupují i dříve vyloženě levnější dopravci, proto se konkurence zvyšuje a tím pádem se objevují i zajímavější ceny v těchto třídách,“ myslí si Jan Pavelka.

Co nejhoršího se na dovolené stalo vám? Reklama cestovky jako virální hit

Nejvýhodnější letenku pak cestovatelé obecně seženou v úterý a ve středu, které jsou statisticky nejlevnější. Důvodem je statisticky nižší poptávka, kdy se ti, kteří jedou jen na pár dnů, snaží využít co nejvíce dnů z víkendu. „Rovněž má na začátek a konec pracovního týdne vliv vyšší poptávka za cestováním do práce, školy a podobně,“ dodává Pavelka.

Naopak v pátky a soboty jsou pak letenky logicky nejdražší. „Pro dosažení nejlepší ceny je včasný nákup letenky. V průměru nejvýhodnější je koupit letenku na kratší trasy 38 dní před odletem, na delší trasy pak 50 až 101 dní před odletem,“ uzavírá Trejbal.

Chystáte se letos na podzim na dovolenou?

celkem hlasů: 8
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Podzim mění zájem cestovatelů. Odklánějí se od moře a touží po exotice

Podzimní zájem Čechů letos zaznamenal pár nečekaných zvratů. Propadla Amerika a naopak se v prodejích vyšvihlo Japonsko. Jiné trendy zůstávají stabilní: zkraje podzimu dominují evropská města, v...

