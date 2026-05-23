Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kyberšmejdi cílí na hazard. Umějí připravit falešné weby do nejmenších detailů

Veronika Doskočilová
  19:00
Provozovatelé hazardních her čelí v posledních měsících opakovaným krádežím identity. Podvodníci začali ve velkém vytvářet podvodné weby, které stylizují tak, aby působily jako oficiální internetové stránky včetně názvu firmy, loga a dalších detailů. Přispívá k tomu mimo jiné rozvoj moderních technologií.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Kvůli nim je tvorba kopií webových stránek jednodušší, rychlejší a levnější,“ říká člen představenstva společnosti Mercur Casino Martin Dulák. To potvrzují i další provozovatelé hazardních her a odkazují i na rozmach umělé inteligence. „Ta během chvilky a s minimálním úsilím umožňuje v různých variacích napodobit náš web, aplikaci, obchod s aplikacemi nebo marketingovou kampaň,“ říká mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová.

Tato metoda podvodného napodobování se označuje jako brand spoofing. „Jde o jednu z nejnebezpečnějších forem parazitování na legálním trhu. Podvodné weby zneužívají důvěru, kterou si licencovaní provozovatelé dlouhodobě budují, a obracejí ji proti samotným hráčům,“ říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her. Když se uživatelé na takových falešných webových stránkách přihlásí do „svého“ zákaznického účtu, podvodníkům své údaje prakticky naservírují.

E-šmejdi letos lidi obrali už o 798 milionů, průměrná škoda je 33 460 korun

Past podle odborníků na hráče čeká prakticky na každém rohu. Podle Černé knihy nelegálního hazardu, v níž Institut pro regulaci hazardních her problematiku dlouhodobě sleduje, bylo tímto způsobem poškozeno už více než deset provozovatelů hazardních her. Podvodné webové stránky jsou navíc tak zdařilé, že ani zkušený návštěvník webu daného provozovatele nemusí být schopen je rozlišit od těch pravých.

„V posledních týdnech či měsících podobných pokusů přibývá stále více,“ říká tajemník Institutu pro regulaci hazardních her Petr Kozák. To potvrzují i samotní provozovatelé. „Před zhruba dvěma roky šlo o ojedinělé situace, v poslední době se ale problém prohlubuje. V podstatě není týden, kdy bychom nezaznamenali žádný případ,“ říká mluvčí Fortuny Petr Šrain. „Občas podchytíme v jednom týdnu i třeba deset případů, což jenom ilustruje, jak se tento typ podvodu rozmáhá,“ dodává.

Společnost Mercur Casino také potvrzuje, že se s podvodníky, kteří by vystupovali jejich jménem, potýká dlouhodobě. „Poslední podobný incident jsme tu měli začátkem letošního dubna. Šlo o téměř dvě desítky podvodných webů, které jsme následně řešili s našimi právními zástupci a nechali zablokovat,“ popisuje Dulák.

Peněz mají podvodníci dost

Podvodníci jsou přitom schopni se velmi rychle adaptovat na změny na českém trhu. „Po našem lednovém rebrandingu na Allwyn jsme zaznamenali, že se takové nabídky pod novou značkou objevily prakticky okamžitě,“ poukazuje Stejskalová.

Většinou jde o reklamy na sociálních sítích, které používají značku a vizuální identitu společnosti. Tyto podvodné kampaně přitom vůbec nejsou levnou záležitostí. „Odhadujeme, že do nich na sociálních sítích tečou měsíčně miliony korun,“ uvádí Dita Stejskalová.

Škoda za 24,5 milionu. Kyberútočníci vysáli z jedné firmy letos rekordní sumu

Zmíněný trend se netýká jen kurzových sázek, ale i ostatních typů hazardních her jako jsou například online kasina. „Podvodníci většinou necílí na jednotlivé produkty, ale spíše na značku a její důvěryhodnost jako celek. Primárním cílem bývá získání přihlašovacích údajů nebo platebních informací hráčů,“ vysvětluje Dulák.

Jakmile se podvodníci k přihlašovacím údajům dostanou, obratem hráčský účet odcizí. Pak může nastat několik scénářů, případně všechny dohromady. Výběr peněz, změna nastavení účtu, zneužití osobních údajů, které uživatel v profilu má, změna hesla, aby se uživatel k účtu už nedostal. Výjimkou není ani výstřel naslepo, kdy podvodníci zkusí využít tyto přihlašovací údaje i u dalších provozovatelů hazardních her. A pokud daný hráč používá stejné přihlašovací jméno/e-mail a heslo i jinde, podvodníci toho obratem využijí.

Proti podvodníkům se provozovatelé brání hned několika způsoby. „Situaci řešíme proaktivně s pomocí odborné služby online brand protection, která nám pomáhá vyhledávat podvodné weby zneužívající naši značku a blokovat je,“ informuje Dita Stejskalová.

E-šmejdi využívají AI i zprávy od „známých“. Češi loni přišli o miliardy

Nelegální provozovatele je také možné nahlásit Celní správě. Pak může následovat daňový postih i zablokování stránek a aplikací. Stejně tak dává zákon možnost blokovat i platební účty těchto podvodných provozovatelů. Problémem je ale rychlost, kterou celý proces probíhá. Vyřízení podnětů trvá i několik měsíců. A to už mnohdy „není co řešit“.

„Často se stává, že reklamy, stránky a aplikace nejsou při proběhlé kontrole aktivní, protože nelegální provozovatelé vytvořili nové. Dále pro případné sankce nelze provozující subjekt dohledat, případně v zemi jeho sídla není sankce reálně vymahatelná,“ podotýká Stejskalová s tím, že pro lepší ochranu by pomohlo zapojení bankovního sektoru a aktivní blokování plateb směrem k nelegálním subjektům.

Vstoupit do diskuse

U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Nejčtenější

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

Kyberšmejdi cílí na hazard. Umějí připravit falešné weby do nejmenších detailů

Kyberbezpečnost

Provozovatelé hazardních her čelí v posledních měsících opakovaným krádežím identity. Podvodníci začali ve velkém vytvářet podvodné weby, které stylizují tak, aby působily jako oficiální internetové...

23. května 2026

Sluchátka s dráty zažívají comeback. Díky lepší kvalitě zvuku, retru i zacházení

Modelka Hailey Bieberová na akci Vogue Forces of Fashion v australském Sydney....

Po pěti letech poklesu prodejů, který vyvrcholil propadem o 42 milionů dolarů v roce 2024, kabelová sluchátka v roce 2025 doslova vstala z mrtvých. Prodeje produktu mnohými odepisovaného k zániku...

23. května 2026

Švédský kolektivismus mizí. V zemi probíhá překvapivá kapitalistická transformace

Panorama švédského Strockholmu (22. května 2011) (ilustrační snímek)

Po celá desetiletí bylo Švédsko synonymem pro model vlády s vysokými daněmi a vysokými výdaji, která řídila životy lidí od kolébky až po hrob prostřednictvím státních nemocnic, škol a pečovatelských...

23. května 2026

Italové posouvají hranice gelata. Sázejí na neobvyklé chuťové kombinace

Různé druhy italské řemeslné zmrzliny v italské Florencii (13. března 2026)

Zmrzlináři na severu Itálie stále častěji experimentují s méně obvyklými chutěmi. Místo sjednocených receptur tradičního gelata sázejí na ruční výrobu, pomalejší postupy a nezvyklé ingredience....

23. května 2026

Írán zažívá největší internetový blackout v dějinách. Doplácí na to celá ekonomika

Proíránský protest proti americko-izraelské válce na Blízkém východě v Londýně....

Obyvatelé Íránu už měsíce žijí prakticky bez přístupu k internetu. Podle expertů právě zažívají nejdelší a nejtvrdší blackout svého druhu v moderních dějinách. Problém navíc těžce dopadá na...

23. května 2026

Severní Korea zažívá automobilovou horečku. Ulicím vládnou čínské značky

Čína auta v KLDR (12. května 2026).

Severní Korea prožívá nečekaný automobilový boom. V hlavním městě Pchjongjangu se každodenní realitou začaly stávat dopravní zácpy a obyvatelé nově řeší i nedostatek parkovacích míst. Přitom ještě...

23. května 2026

Na vesnici vedou diskotéky, Praha chce gastrozážitky. Noční život prochází proměnou

ilustrační snímek

České gastro vstoupilo do roku 2026 klidněji než v předchozích letech. Tržby podniků od ledna do dubna meziročně vzrostly o dvě procenta. Největší změna je ale vidět v nočním životě. Zatímco mimo...

23. května 2026

„Island“ u Košic. Na Slovensku vzniká obří geotermální projekt, vrty zajistila MND

Premium
Společnost MND Drilling & Services dokončila poslední z celkem tří hlubinných...

Jednou z klíčových investic do energetiky na Slovensku je geotermální projekt na východě země. V lokalitě Svinica–Ďurkov dokončila společnost MND tři hlubinné vrty, z nichž nejdelší měří 3,6...

23. května 2026

Řidiči se budou muset připravit na dražší motorové oleje. Někde mohou i chybět

ilustrační snímek

Důsledky již několik týdnů uzavřeného Hormuzského průlivu pociťují řidiči po celém světě nejen na cenách pohonných hmot, které vzrostly ve většině zemí ve srovnání s dobou před vypuknutím války na...

22. května 2026

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

22. května 2026  19:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kevin Warsh se stal šéfem americké centrální banky, úspěšně složil přísahu

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se stal Kevin Warsh, nahradil tak Jeroma Powella. Do funkce ho uvedl prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank...

22. května 2026  18:36,  aktualizováno  19:07

Ceny kakaa klesly. Čokoládový gigant Hershey se vrací k původním recepturám

Rozmanitá kolekce čokolád Reese’s v obchodě ve městě Bath ve Spojeném...

Po poklesu cen kakaa se čokoládovému trhu pravděpodobně blýská na lepší časy. Americká společnost Hershey oznámila návrat k původním recepturám, podle odborníků by mohly následovat i další...

22. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.