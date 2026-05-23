„Kvůli nim je tvorba kopií webových stránek jednodušší, rychlejší a levnější,“ říká člen představenstva společnosti Mercur Casino Martin Dulák. To potvrzují i další provozovatelé hazardních her a odkazují i na rozmach umělé inteligence. „Ta během chvilky a s minimálním úsilím umožňuje v různých variacích napodobit náš web, aplikaci, obchod s aplikacemi nebo marketingovou kampaň,“ říká mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová.
Tato metoda podvodného napodobování se označuje jako brand spoofing. „Jde o jednu z nejnebezpečnějších forem parazitování na legálním trhu. Podvodné weby zneužívají důvěru, kterou si licencovaní provozovatelé dlouhodobě budují, a obracejí ji proti samotným hráčům,“ říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her. Když se uživatelé na takových falešných webových stránkách přihlásí do „svého“ zákaznického účtu, podvodníkům své údaje prakticky naservírují.
Past podle odborníků na hráče čeká prakticky na každém rohu. Podle Černé knihy nelegálního hazardu, v níž Institut pro regulaci hazardních her problematiku dlouhodobě sleduje, bylo tímto způsobem poškozeno už více než deset provozovatelů hazardních her. Podvodné webové stránky jsou navíc tak zdařilé, že ani zkušený návštěvník webu daného provozovatele nemusí být schopen je rozlišit od těch pravých.
„V posledních týdnech či měsících podobných pokusů přibývá stále více,“ říká tajemník Institutu pro regulaci hazardních her Petr Kozák. To potvrzují i samotní provozovatelé. „Před zhruba dvěma roky šlo o ojedinělé situace, v poslední době se ale problém prohlubuje. V podstatě není týden, kdy bychom nezaznamenali žádný případ,“ říká mluvčí Fortuny Petr Šrain. „Občas podchytíme v jednom týdnu i třeba deset případů, což jenom ilustruje, jak se tento typ podvodu rozmáhá,“ dodává.
Společnost Mercur Casino také potvrzuje, že se s podvodníky, kteří by vystupovali jejich jménem, potýká dlouhodobě. „Poslední podobný incident jsme tu měli začátkem letošního dubna. Šlo o téměř dvě desítky podvodných webů, které jsme následně řešili s našimi právními zástupci a nechali zablokovat,“ popisuje Dulák.
Peněz mají podvodníci dost
Podvodníci jsou přitom schopni se velmi rychle adaptovat na změny na českém trhu. „Po našem lednovém rebrandingu na Allwyn jsme zaznamenali, že se takové nabídky pod novou značkou objevily prakticky okamžitě,“ poukazuje Stejskalová.
Většinou jde o reklamy na sociálních sítích, které používají značku a vizuální identitu společnosti. Tyto podvodné kampaně přitom vůbec nejsou levnou záležitostí. „Odhadujeme, že do nich na sociálních sítích tečou měsíčně miliony korun,“ uvádí Dita Stejskalová.
Zmíněný trend se netýká jen kurzových sázek, ale i ostatních typů hazardních her jako jsou například online kasina. „Podvodníci většinou necílí na jednotlivé produkty, ale spíše na značku a její důvěryhodnost jako celek. Primárním cílem bývá získání přihlašovacích údajů nebo platebních informací hráčů,“ vysvětluje Dulák.
Jakmile se podvodníci k přihlašovacím údajům dostanou, obratem hráčský účet odcizí. Pak může nastat několik scénářů, případně všechny dohromady. Výběr peněz, změna nastavení účtu, zneužití osobních údajů, které uživatel v profilu má, změna hesla, aby se uživatel k účtu už nedostal. Výjimkou není ani výstřel naslepo, kdy podvodníci zkusí využít tyto přihlašovací údaje i u dalších provozovatelů hazardních her. A pokud daný hráč používá stejné přihlašovací jméno/e-mail a heslo i jinde, podvodníci toho obratem využijí.
Proti podvodníkům se provozovatelé brání hned několika způsoby. „Situaci řešíme proaktivně s pomocí odborné služby online brand protection, která nám pomáhá vyhledávat podvodné weby zneužívající naši značku a blokovat je,“ informuje Dita Stejskalová.
Nelegální provozovatele je také možné nahlásit Celní správě. Pak může následovat daňový postih i zablokování stránek a aplikací. Stejně tak dává zákon možnost blokovat i platební účty těchto podvodných provozovatelů. Problémem je ale rychlost, kterou celý proces probíhá. Vyřízení podnětů trvá i několik měsíců. A to už mnohdy „není co řešit“.
„Často se stává, že reklamy, stránky a aplikace nejsou při proběhlé kontrole aktivní, protože nelegální provozovatelé vytvořili nové. Dále pro případné sankce nelze provozující subjekt dohledat, případně v zemi jeho sídla není sankce reálně vymahatelná,“ podotýká Stejskalová s tím, že pro lepší ochranu by pomohlo zapojení bankovního sektoru a aktivní blokování plateb směrem k nelegálním subjektům.