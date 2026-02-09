Investiční podvodníci se tváří i jako CzechInvest, slibují rychlý zisk

Veronika Doskočilová
Z předvánočních podvodů na téma „vezeme vám balíček“ přechází po Novém roce podvodníci plynule k dalším trikům. Mezi ty nejrozšířenější patří nekalé investování. Jménem známých institucí oslovují oběti a lákají na několikanásobný zisk do pár hodin. Poznat podvod přitom není tak složité.
Na problém nedávno upozornila státní Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Právě za ni se nyní podvodníci vydávají. Princip je docela jednoduchý. Potenciální oběti jsou osloveny buď prostřednictvím sociálních sítí nebo přes komunikační aplikace.

V obou případech se podvodníci zaštiťují jménem a vizuální identitou CzechInvestu, kdy odkazují na oficiální web agentury a používají její logo. Odkazují se však i na to, že jde o legální činnost, kterou schválila česká vláda.

Podvodná zpráva tvářící se jako od CzechInvestu (20. ledna 2026)

Součástí oslovení je nabídka rychlého výdělku. Například „garantovaný“ průběh, kdy z vkladu 1 500 korun získají lidé zisk ve výši 7 300 korun ve velmi krátké době, třeba za čtyři hodiny. Už to je samo o sobě alarmující. „Pokud někdo slibuje jistý a vysoký výnos bez jakéhokoli rizika, například v řádu desítek či stovek procent, je to výrazný varovný signál,“ říká Lenka Zdráhalová, vedoucí právní poradny spotřebitelské organizace dTest.

Podvodníci to mají před Vánocemi snazší. Na co si dát pozor a jak se jim bránit?

Ve zmíněném případě podvodník své oběti tvrdí, že zisk je stoprocentně jistý a bude jí zaslán na bankovní účet do několika hodin od provedení transakce. K tomu však pochopitelně nedojde. Cílem útočníka je přimět oběť, aby mu zaslala peníze na účet a poskytla citlivé údaje k bankovnímu účtu.

Jak odhalit podvod

Poznat, že jde o podvod, je přitom konkrétně v tomto případě velmi jednoduché. Společnost CzechInvest je řízenou organizací ministerstva průmyslu a obchodu, její hlavní úlohou je lákat do Česka zahraniční investory a pomáhat růst domácím firmám. Jde tedy o aktivity orientované na byznysový sektor, nikoli na občany.

„Jakožto organizace zřizovaná státem nikdy nenabízíme služby zhodnocování soukromých investic, neprovozujeme žádnou investiční platformu pro fyzické osoby a neobchodujeme s vklady občanů,“ říká Zdeněk Vesecký, tiskový mluvčí společnosti CzechInvest.

O tom, kolik lidí podvodu uvěřilo, se společnost dozví pouze na základě oznámení. „V letošním roce přišlo na naši Etickou linku zatím pouze jedno upozornění od oznamovatele. Varování jsme ale znovu zveřejnili proto, jelikož případy zneužití identity a dobrého jména agentury evidujeme průběžně už od roku 2023,“ dodává Vesecký.

Zájezd z Facebooku? Přibývá falešných online cestovek, potírat podvody je složité

Podvodníci se obecně často zaštiťují organizacemi, které z povahy své činnosti možnost investic občanům nenabízejí. Kromě společnosti CzechInvest často operují například se jménem České národní banky.

„U lákání na investice obětem například předkládají zfalšovaná rozhodnutí o udělení licence. Jiné případy mohou spočívat přímo ve vylákání finanční hotovosti pod záminkou napadení bankovního účtu oběti,“ říká Jaroslav Krejčí, tiskový mluvčí České národní banky.

V těchto případech podvodníci volí jako primární komunikační kanál telefon, nikoli sociální sítě. „Pokud už dojde na komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, jde zpravidla o zfalšované osobní průkazy zaměstnanců ČNB či zfalšovaná licenční rozhodnutí,“ dodává Krejčí. A i tady platí, že odhalit podvod je poměrně snadné. „Nikdo ze zaměstnanců nikoho ohledně investic neoslovuje,“ upozorňuje.

Podvod začíná reklamou

S podobným problémem se potýká i Česká bankovní asociace. „Setkáváme se s tím, že podvodníci zneužívají naše jméno, a to nejenom v investičních podvodech,“ říká Radek Šalša, tiskový mluvčí ČBA. Kromě investičních podvodů se asociace setkává také s pokusy o vylákání citlivých údajů.

Padlá burza a bitcoinoví Bonnie a Clyde. Největší kryptoměnové podvody

„Jménem ČBA volají klientům a snaží se je dostat pod tlak nepravdivým tvrzením, že jejich peníze jsou v ohrožení. ČBA ale nikdy klientům svých členů nevolá ani je nijak nekontaktuje,“ zdůrazňuje Šalša. Asociace totiž klienty bank z povahy své práce vůbec neoslovuje.

Kromě zmíněného přímého kontaktování jsou rizikovým faktorem i reklamy na sociálních sítích. „Podle zkušeností spotřebitelů podvod často začíná reklamou na sociálních sítích nebo na běžných webových stránkách. Následně bývá spotřebitel vyzván k vyplnění formuláře, na základě kterého se mu investiční společnost ozve,“ upozorňuje Lenka Zdráhalová a potvrzuje, že někdy jsou spotřebitelé kontaktováni i bez předchozího projevení zájmu.

