Podporu v nezaměstnanosti vyplácí Úřad práce a dostat ji může ten, kdo se ocitl bez práce, ale přitom za poslední dva roky aspoň rok pracoval. Za práci se přitom považuje činnost, ze které je odváděno důchodové pojištění. Kromě těch, kteří pracovali, mají na podporu nárok i lidé s tzv. náhradní dobou zaměstnání, což jsou třeba měsíce či roky, kdy pečovali o dítě do 4 let nebo pobírali plný invalidní důchod. Tato základní podmínka pro získání podpory v nezaměstnanosti se nemění. Co je ale od Nového roku jiné, je výše podpory.
Co se mění v podpoře v nezaměstnanosti 2026?
Novinek je hodně a souvisejí s novelou zákoníku práce. Největší změnou je výše podpory, která se pohne příjemným směrem, tedy nahoru. Dobré zprávy má Úřad práce také pro ženy po rodičovské a pro lidi, kteří se aktivně rekvalifikují. Od 1. 1. 2026 se mění:
- výpočet výše podpory
- zastropování výše podpory
- počet měsíců s vyšší podporou u lidí nad 52 let
- pravidla pro lidi, kteří odešli ze zaměstnání z vlastní vůle
- výše podpory při rekvalifikaci
- výše podpory pro lidi, kteří dosud nepracovali
- podmínky pro opakované čerpání podpory
Podívejme se podrobněji na jednotlivé změny a na to, co přinášejí nezaměstnaným nebo těm, kteří tuší, že se v jejich řadách brzy ocitnou.
Výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2026
Zásadní novinkou od ledna 2026 je zvýšení podpory po ztrátě zaměstnání až na 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Dosud to je 65 procent. Tato částka platí pro první měsíce bez práce, později se snižuje.
Ruku v ruce s tím jde ještě další novinka: zvýšení „stropu“ pro maximální výši podpory. Ten je dosud stanoven jako 0,58 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, která je v roce 2025 stanovena na 45 107 korun. Nově to bude 80 procent, tedy 0,80násobek.
A kolik tato změna dělá v korunách? V současnosti je maximální výše podpory v nezaměstnanosti 26 163 korun, při rekvalifikaci pak 29 320 korun. Podle nového výpočtu by to bylo 36 086 korun. Proč píšeme, že by bylo, a ne že bude? Důvodem je, že výše podpory se odvozuje od průměrné mzdy v národním hospodářství – a ta bude pro rok 2026 velmi pravděpodobně stanovena v jiné výši než v roce 2025.
Co se naopak nemění, je doba, po kterou bude tato nejvyšší podpora poskytovaná. Stejně jako dosud, i po Novém roce to budou u lidí do 50 let dva měsíce. V následujících dvou měsících zůstane podpora procentuálně stejná jako nyní, bude činit 50 procent předchozího příjmu. Zato pátý, poslední měsíc podpůrčí doby, se naopak sníží pod současnou hranici - z 45 na 40 procent. Jinak tomu bude u lidí nad 50, resp. 52 let.
Co se mění pro nezaměstnané nad 50 let?
O tom, jak dlouho vám Úřad práce bude vyplácet podporu a jak vysokou, rozhoduje i věk. Dosud tu byly dva základní mezníky: 50 let a 55 let. Pro každou ze tří skupin lidí – do 50 let, od 50 do 55 a od 55 výše – platila trochu jiná pravidla. Nyní jsou tyto mezníky posunuté na 52 a 57 let.
Jak to bude vypadat v praxi? Lidé od 50 do 52 let nebudou mít oproti mladší věkové skupině žádné výhody, tedy ani delší dobu vyplácení podpory. Teprve od 52 let výše Úřad práce zvýhodňuje nezaměstnané v délce podpory.
|Do 52 let
|první dva měsíce
|další dva měsíce
|pátý měsíc
|80 procent příjmu
|50 procent
|40 procent
|52-57 let
|první tři měsíce
|další tři měsíce
|sedmý a osmý měsíc
|80 procent příjmu
|50 procent
|40 procent
|Nad 57 let
|první tři měsíce
|další tři měsíce
|dalších pět měsíců
|80 procent příjmu
|50 procent
|40 procent
Co když dám výpověď?
Kromě výpočtu výše podpory a doby jejího vyplácení se mění od ledna 2026 i některé další podmínky. Dobrá zpráva se týká hlavně lidí, kteří nejsou v práci spokojeni, ale bojí se ji opustit z finančních důvodů.
Dosud je to tak, že kdo odejde ze zaměstnání sám nebo dohodou bez vážných důvodů, podporu má sníženou na 45 procent. Nově na tom bude stejně jako ti, kteří odešli bez vlastní vůle, například pro vypršení smlouvy na dobu určitou. To znamená, že ho čeká podpora ve výši 80 procent předchozího příjmu v prvních měsících a dále 60 a poté 40 procent (podle věku, viz tabulku výše).
„Podpora v nezaměstnanosti bude nově jednotná pro všechny, bez ohledu na důvod ukončení předchozího zaměstnání. Stávající systém odrazuje lidi od dobrovolné změny práce a v podstatě je za ni trestá. Přitom si pojištění pro tento případ platíme všichni,“ uvedl při představování nových pravidel ministr práce Marian Jurečka.
Jak vysoká je podpora pro ženy po rodičovské?
A mezi dobré zprávy patří určitě i podpora pro lidi, kteří v uplynulých dvou letech neměli příjmy – klasicky tedy pro ženy po rodičovské „dovolené“, kterým vypršela smlouva na dobu určitou. Ty mohou nyní získat maximálně 0,15násobek průměrné mzdy, tj. 6 767 Kč na první dva měsíce, v těch dalších se podpora ještě snižuje.
Nově to bude 0,4násobek průměrné mzdy, tedy částka zhruba třikrát vyšší. (V roce 2025 by to bylo 18 043 Kč, pro rok 2026 se očekává vyšší průměrná mzda, tedy i vyšší základ, z něhož se procentuální část bude vypočítávat.)
Opět platí, že tato výše podpory se týká prvních dvou měsíců, následně se snižuje, ovšem ne na tak nízké částky jako ještě v roce 2025. Srovnání stávajícího stavu a roku 2026 přinášíme v tabulce. Protože se mění jak procentuální výpočet, tak jeho základ odvozený od průměrné mzdy v daném roce, jsou čísla v posledním sloupci (na rok 2026) nepřesná, odvozená od dosavadní průměrné mzdy.
|Rok
|2025
|2026
|násobek průměrné mzdy
|částka
|násobek průměrné mzdy
|částka
|První dva měsíce
|0,15
|6 767 Kč
|0,4
|18 043 Kč
|Další dva měsíce
|0,12
|5 413 Kč
|0,2
|9 022 Kč
|Zbývající podpůrčí doba
|0,11
|4 962 Kč
|0,15
|6 766 Kč
Co se změní u rekvalifikace?
Rekvalifikace má být efektivním způsobem, jak najít zaměstnání i pro lidi, kterých chybí aktuálně žádané dovednosti. Nově má dosáhnout 80 % průměrné mzdy, tedy stejně, jako v prvních měsících bez zaměstnání. Dosud to bylo 60 procent. „Podpora bude nově vyplácena i za dny účasti na kurzech u tzv. zvolených rekvalifikací,“ doplňuje ministerstvo práce.
Novinka u důchodového pojištění
Poslední významnou novinkou u podpory v nezaměstnanosti 2026 je zpřísnění podmínky pro důchodové pojištění. Má zabránit opakovanému čerpání podpory u lidí, kteří si „nevybrali“ celou dobu podpory, ale nechali se vyškrtnout z příjemců podpory ještě předtím, než jim skončila podpůrčí doba.
Aby se nemohli nechat opětovně zaevidovat jako žadatelé o podporu a čerpat opět počáteční 80procentní pomoc, zpřísnilo ministerstvo podmínku pro délku doby důchodového pojištění, která je potřeba k nároku na podporu v nezaměstnanosti.
Dosud to bylo 6 měsíců, nově to bude o polovinu více, tedy 9 měsíců. „Pokud uchazeč nesplní tuto podmínku, bude podpora vyplácena pouze po zbývající dobu a v odpovídající výši,“ vysvětluje rezort důsledky tohoto kroku.
