Podpora v nezaměstnanosti 2026: více peněz delší dobu, ale jen někomu

Autor:
  5:00
Podpora v nezaměstnanosti se od začátku roku 2026 mění. Lidé, kteří čerstvě přijdou o práci, by měli zpočátku dostat více peněz, naopak těm, kteří zůstanou bez zaměstnání delší dobu, se podpora sníží. Co dalšího bude jinak? Přinášíme podrobný přehled změn, aby vás nezaskočily.

Ilustrační foto | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí Úřad práce a dostat ji může ten, kdo se ocitl bez práce, ale přitom za poslední dva roky aspoň rok pracoval. Za práci se přitom považuje činnost, ze které je odváděno důchodové pojištění. Kromě těch, kteří pracovali, mají na podporu nárok i lidé s tzv. náhradní dobou zaměstnání, což jsou třeba měsíce či roky, kdy pečovali o dítě do 4 let nebo pobírali plný invalidní důchod. Tato základní podmínka pro získání podpory v nezaměstnanosti se nemění. Co je ale od Nového roku jiné, je výše podpory.

Co se mění v podpoře v nezaměstnanosti 2026?

Novinek je hodně a souvisejí s novelou zákoníku práce. Největší změnou je výše podpory, která se pohne příjemným směrem, tedy nahoru. Dobré zprávy má Úřad práce také pro ženy po rodičovské a pro lidi, kteří se aktivně rekvalifikují. Od 1. 1. 2026 se mění:

  • výpočet výše podpory
  • zastropování výše podpory
  • počet měsíců s vyšší podporou u lidí nad 52 let
  • pravidla pro lidi, kteří odešli ze zaměstnání z vlastní vůle
  • výše podpory při rekvalifikaci
  • výše podpory pro lidi, kteří dosud nepracovali
  • podmínky pro opakované čerpání podpory

Podívejme se podrobněji na jednotlivé změny a na to, co přinášejí nezaměstnaným nebo těm, kteří tuší, že se v jejich řadách brzy ocitnou.

Rekvalifikovat se můžete, i když práci máte. Polepšíte si, říká šéf úřadu práce

Výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2026

Zásadní novinkou od ledna 2026 je zvýšení podpory po ztrátě zaměstnání až na 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Dosud to je 65 procent. Tato částka platí pro první měsíce bez práce, později se snižuje.

Ruku v ruce s tím jde ještě další novinka: zvýšení „stropu“ pro maximální výši podpory. Ten je dosud stanoven jako 0,58 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, která je v roce 2025 stanovena na 45 107 korun. Nově to bude 80 procent, tedy 0,80násobek.

A kolik tato změna dělá v korunách? V současnosti je maximální výše podpory v nezaměstnanosti 26 163 korun, při rekvalifikaci pak 29 320 korun. Podle nového výpočtu by to bylo 36 086 korun. Proč píšeme, že by bylo, a ne že bude? Důvodem je, že výše podpory se odvozuje od průměrné mzdy v národním hospodářství – a ta bude pro rok 2026 velmi pravděpodobně stanovena v jiné výši než v roce 2025.

Co se naopak nemění, je doba, po kterou bude tato nejvyšší podpora poskytovaná. Stejně jako dosud, i po Novém roce to budou u lidí do 50 let dva měsíce. V následujících dvou měsících zůstane podpora procentuálně stejná jako nyní, bude činit 50 procent předchozího příjmu. Zato pátý, poslední měsíc podpůrčí doby, se naopak sníží pod současnou hranici - z 45 na 40 procent. Jinak tomu bude u lidí nad 50, resp. 52 let.

Úřad práce spustil v ostravské huti Liberty speciální projekt pomoci zaměstnancům ohroženým propuštěním z práce. (30. července 2024)

Co se mění pro nezaměstnané nad 50 let?

O tom, jak dlouho vám Úřad práce bude vyplácet podporu a jak vysokou, rozhoduje i věk. Dosud tu byly dva základní mezníky: 50 let a 55 let. Pro každou ze tří skupin lidí – do 50 let, od 50 do 55 a od 55 výše – platila trochu jiná pravidla. Nyní jsou tyto mezníky posunuté na 52 a 57 let.

Jak to bude vypadat v praxi? Lidé od 50 do 52 let nebudou mít oproti mladší věkové skupině žádné výhody, tedy ani delší dobu vyplácení podpory. Teprve od 52 let výše Úřad práce zvýhodňuje nezaměstnané v délce podpory.

Výše podpory podle věku a doba jejího vyplácení
Do 52 let první dva měsícedalší dva měsícepátý měsíc
80 procent příjmu50 procent40 procent
52-57 letprvní tři měsícedalší tři měsícesedmý a osmý měsíc
80 procent příjmu50 procent40 procent
Nad 57 letprvní tři měsícedalší tři měsícedalších pět měsíců
80 procent příjmu50 procent40 procent

Co když dám výpověď?

Kromě výpočtu výše podpory a doby jejího vyplácení se mění od ledna 2026 i některé další podmínky. Dobrá zpráva se týká hlavně lidí, kteří nejsou v práci spokojeni, ale bojí se ji opustit z finančních důvodů.

Marně hledala práci, pomohla jí rekvalifikace. Na kurz přispěje i stát

Dosud je to tak, že kdo odejde ze zaměstnání sám nebo dohodou bez vážných důvodů, podporu má sníženou na 45 procent. Nově na tom bude stejně jako ti, kteří odešli bez vlastní vůle, například pro vypršení smlouvy na dobu určitou. To znamená, že ho čeká podpora ve výši 80 procent předchozího příjmu v prvních měsících a dále 60 a poté 40 procent (podle věku, viz tabulku výše).

„Podpora v nezaměstnanosti bude nově jednotná pro všechny, bez ohledu na důvod ukončení předchozího zaměstnání. Stávající systém odrazuje lidi od dobrovolné změny práce a v podstatě je za ni trestá. Přitom si pojištění pro tento případ platíme všichni,“ uvedl při představování nových pravidel ministr práce Marian Jurečka.

Jak vysoká je podpora pro ženy po rodičovské?

A mezi dobré zprávy patří určitě i podpora pro lidi, kteří v uplynulých dvou letech neměli příjmy – klasicky tedy pro ženy po rodičovské „dovolené“, kterým vypršela smlouva na dobu určitou. Ty mohou nyní získat maximálně 0,15násobek průměrné mzdy, tj. 6 767 Kč na první dva měsíce, v těch dalších se podpora ještě snižuje.

Kdo nepracuje, nedostane bonus. Novinky v superdávce ovlivní celou rodinu

Nově to bude 0,4násobek průměrné mzdy, tedy částka zhruba třikrát vyšší. (V roce 2025 by to bylo 18 043 Kč, pro rok 2026 se očekává vyšší průměrná mzda, tedy i vyšší základ, z něhož se procentuální část bude vypočítávat.)

Opět platí, že tato výše podpory se týká prvních dvou měsíců, následně se snižuje, ovšem ne na tak nízké částky jako ještě v roce 2025. Srovnání stávajícího stavu a roku 2026 přinášíme v tabulce. Protože se mění jak procentuální výpočet, tak jeho základ odvozený od průměrné mzdy v daném roce, jsou čísla v posledním sloupci (na rok 2026) nepřesná, odvozená od dosavadní průměrné mzdy.

SROVNÁNÍ: Podpora v nezaměstnanosti pro dříve nepracující
Rok20252026
násobek průměrné mzdyčástkanásobek průměrné mzdyčástka
První dva měsíce 0,156 767 Kč0,418 043 Kč
Další dva měsíce0,125 413 Kč0,29 022 Kč
Zbývající podpůrčí doba0,114 962 Kč0,156 766 Kč

Co se změní u rekvalifikace?

Rekvalifikace má být efektivním způsobem, jak najít zaměstnání i pro lidi, kterých chybí aktuálně žádané dovednosti. Nově má dosáhnout 80 % průměrné mzdy, tedy stejně, jako v prvních měsících bez zaměstnání. Dosud to bylo 60 procent. „Podpora bude nově vyplácena i za dny účasti na kurzech u tzv. zvolených rekvalifikací,“ doplňuje ministerstvo práce.

Nezaměstnaným může se zaplacením rekvalifikace pomoci úřad práce.

Novinka u důchodového pojištění

Poslední významnou novinkou u podpory v nezaměstnanosti 2026 je zpřísnění podmínky pro důchodové pojištění. Má zabránit opakovanému čerpání podpory u lidí, kteří si „nevybrali“ celou dobu podpory, ale nechali se vyškrtnout z příjemců podpory ještě předtím, než jim skončila podpůrčí doba.

Aby se nemohli nechat opětovně zaevidovat jako žadatelé o podporu a čerpat opět počáteční 80procentní pomoc, zpřísnilo ministerstvo podmínku pro délku doby důchodového pojištění, která je potřeba k nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Dosud to bylo 6 měsíců, nově to bude o polovinu více, tedy 9 měsíců. „Pokud uchazeč nesplní tuto podmínku, bude podpora vyplácena pouze po zbývající dobu a v odpovídající výši,“ vysvětluje rezort důsledky tohoto kroku.

Superdávka přehledně: Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat
Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Podpora v nezaměstnanosti 2026: více peněz delší dobu, ale jen někomu

Policie a záchranáři zasahovali u budovy Úřadu práce v Novodvorské ulici v...

Podpora v nezaměstnanosti se od začátku roku 2026 mění. Lidé, kteří čerstvě přijdou o práci, by měli zpočátku dostat více peněz, naopak těm, kteří zůstanou bez zaměstnání delší dobu, se podpora...

15. prosince 2025

Nelíbí se vám v práci? S odchodem počkejte do ledna, bude to výhodnější

Ilustrační snímek

Štve vás to v práci? Jestli nemáte jinou, s odchodem ještě počkejte. Jako nezaměstnaní budete mít od ledna 2026 mnohem lepší podmínky, mění se totiž výše podpory v nezaměstnanosti. Rozdíl je opravdu...

15. prosince 2025

Advent jako ráj pro podvodníky. Nejnovějším trikem je „červí díra“

ilustrační snímek

Předvánoční čas podvodníkům přeje. Nepozornost lidí je ještě větší a navíc se pachatelé stále zdokonalují v psychologické manipulaci. Oběti například často věří, že pomáhají skutečným policistům ve...

15. prosince 2025

Německý plán poškodí český průmysl. Energeticky náročné podniky čeká rána

Premium
ilustrační snímek

Německé firmy dostanou od tamní koalice dárek k Vánocům: levnější cenu elektřiny. Český průmysl ji pak bude mít minimálně o 30 procent dražší. Pro firmy, jako jsou například Třinecké železárny, jde o...

15. prosince 2025

Pivo bez alkoholu nemusí chutnat divně. Ve Walesu spustili přelomové zařízení

Pivovarnický gigant AB InBev. Ve svém závodě ve městě Magor v jižním Walesu...

Rostoucí poptávce po nealkoholickém a nízkoalkoholickém pivu jde naproti pivovarnický gigant AB InBev. Ve svém závodě ve městě Magor v jižním Walesu právě zprovoznil high-tech zařízení umožňující...

14. prosince 2025

Umělá inteligence je lék, nebo jed? Lidskému vkusu se nevyrovná, zní z cestovek

cestovní kancelář umělá inteligence agent dovolená vyhledávání

Cestovní kanceláře využívají umělou inteligenci k optimalizaci provozu a nabídce lepších a personalizovanějších služeb. Ačkoli může AI pomoci s některými aspekty plánování cestování, mnoho...

14. prosince 2025

Ježíšek ve stínu palem. Češi míří na Vánoce k moři, hitem je Dubaj i Afrika

Hurghada, Egypt

Poptávka po Vánocích strávených v zahraničí mezi Čechy roste. Míří na exotické dovolené, ale i na lyžařské zájezdy a do lázeňských měst. Podle leteckých společností se zájem o letenky zvedl o desítky...

14. prosince 2025  16:51

V kanadských skladech leží americký alkohol za miliardy. Provincie řeší, co s ním

Pocit zrady ze strany nejbližšího spojence Kanady vyvolal i reakce mimo...

Když americký prezident Donald Trump před několika měsíci poprvé uvalil cla na sousední Kanadu, nenechaly to tamní provincie bez odezvy a na protest některé zastavily prodej amerického alkoholu. Ten...

14. prosince 2025

Ahmadovo kuře nebo Zus Coffee. V Malajsii roste obliba místních vzdoroznaček

Po více než roční existence se značka Ahmad’s Fried Chicken – původně pouhý...

Bojkot mezinárodních značek podnítil v Malajsii rozmach místních brandů. Přechod k lokálním značkám se zdá být trvalý, neboť zákazníci hledají alternativy kvůli údajné solidaritě s Palestinou. Tvrdí,...

14. prosince 2025

Stačilo pár měsíců. Výroba herních konzolí se přesunula z Číny do Vietnamu

ilustrační snímek

Američtí milovníci herních konzolí možná letos pod stromečkem zjistí, že na jejich oblíbených přístrojích je něco jinak než dřív. A je úplně jedno, zda jde o fanoušky Xboxu, PlayStationu či Nintenda....

14. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Česku letos přibylo bankrotů firem, je jich nejvíce za osm let, říká analýza

ilustrační snímek

Od ledna do konce listopadu soudy v ČR vyhlásily bankrot 697 společností, což je proti stejnému období loňského roku nárůst o devět procent. Firemních bankrotů za 11 měsíců tak bylo letos nejvíce od...

14. prosince 2025  7:27

Lidé si radši pochutnají, už není cílem vypít co nejvíc alkoholu, říká vítěz pivní soutěže

Premium
Sládek pivovaru Fuze Aleš Paik (3. prosince 2025)

Sládek Aleš Paik může svým týmem slavit. V prestižní degustační soutěži Golden Bohemia zvítězil se svým pivem v jedné z nejdůležitějších kategorií – prémiových sudových ležáků. Organizátoři vítězství...

14. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.