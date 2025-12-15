Kdo přijde o práci a splňuje nárok na podporu, dostane letos maximálně 26 163 korun, a to ještě jen v prvních měsících. Přes tuto hranici částka nejde, i kdyby nezaměstnaný předtím dostával třeba 200 tisíc čistého. Proč? Maximální výši podpory určuje zákon, který ji nepustí nad 58 procent průměrné mzdy. Příští rok bude všechno jinak.
Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026
Podpora v nezaměstnanosti až 80 procent
„Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti,“ píše se v zákoně o zaměstnanosti, který platí do 31. prosince 2025. Jeho novela pro rok 2026 operuje už ale s jiným číslem: určuje k výpočtu „stropu“ pro podporu 0,8násobek, čili 80 procent průměrné mzdy.
Co to znamená? Od ledna se mění (k lepšímu) výpočet maximální výše podpory. Jaký přesně bude, zatím ale nikdo neví. Zákon ho odvozuje od průměrné mzdy, která v Česku roste. Pro výpočet maximální podpory v roce 2026 tak budou zásadní ekonomická čísla za leden až září 2025.
Průměrná mzda 2025 a podpora 2026
Průměrnou mzdu v národním hospodářství zveřejňuje po ukončení tohoto období ministerstvo práce a sociálních věcí. Dává ji na vědomí sdělením publikovaným ve Sbírce zákonů. Zatím to ale ještě neudělalo, a tak maximální výši podpory v roce 2026 není z čeho vypočítat. „Sdělení se vydává počátkem prosince, publikace ve Sbírce zákonů trvá o něco déle. Je tedy reálné, že sdělení bude letos vydáno v obdobném termínu jako minulý rok,“ řekla redakci Kamila Ördöghová z Generálního ředitelství Úřadu práce.
Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že toto číslo bylo letos 48 171 Kč. „Způsob využití těchto dat ze strany MPSV však nespadá do kompetence Českého statistického úřadu a nemůžeme za ně tedy nést jakoukoliv záruku a odpovědnost,“ upozornil mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.
Loni s tímto rozhodnutím ministerstvo nijak nepospíchalo, rozhodlo až 7. prosince a ve Sbírce zákonů bylo rozhodnutí publikováno až 18. prosince. Jakmile bude oznámena průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2025, bude možné výši podpory vypočítat přesně. Do té doby je každá kalkulace předběžná.
Číslo, na které teď všichni netrpělivě čekají, určuje nejen nejvyšší možný strop pro podporu lidí bez práce, ale také je základem, od kterého se počítá dávka například pro lidi (hlavně ženy) po rodičovské dovolené.