Změny mají pomoci nezaměstnaným lidem překlenout těžké období, ale zároveň je motivovat k tomu, aby bez práce nezůstávali moc dlouho. Jednou z největších novinek je vyšší podpora pro ty, kdo dosud nepracovali. Týká se to zejména matek po rodičovské, které sice před narozením dítěte pracovaly, ale nikoliv v posledních dvou letech. A abychom byli genderově spravedliví, zmiňme, že novinka platí i pro otce po rodičovské, i když – jak uvádí důvodové zpráva k novele zákoníku práce – „jsou to právě ženy, kdo obvykle čerpá rodičovskou dovolenou.“
Podpora po rodičovské: jak se zvýší?
Dosud se jim podpora vypočítává jako 15 procent průměrné mzdy. Od Nového roku to bude 40 procent, tedy aspoň v prvních měsících. Například pro ženu, která doma s dítětem strávila více než dva roky a během rodičovské jí vypršela smlouva na dobu určitou, je v současné době podpora v nezaměstnanosti žalostně nízká: v prvních dvou měsících dostane 6 767 korun, v dalších dvou 5 413 korun a poslední, pátý měsíc podpůrčí doby má nárok na 4 962.
Nově to bude v prvních dvou měsících nejméně 18 043 korun, dále 9 022 korun a pátý měsíc 6 766 korun. Stejná výše podpory platí i pro lidi, kteří se starali o jiného člověka se středně těžkým nebo vyšším stupněm závislosti, pobírali invalidní důchod ve třetím stupni invalidity a pro některé další skupiny žadatelů, kteří splňují podmínku tzv. náhradní doby zaměstnání, jak uvádí Zákon o zaměstnanosti.
|Rok
|2025
|2026
|násobek prům.mzdy
|částka
|násobek prům. mzdy
|částka (odhadnutá dle roku 2025)
|První dva měsíce
|0,15
|6 767 Kč
|0,4
|18 043 Kč
|Další dva měsíce
|0,12
|5 413 Kč
|0,2
|9 022 Kč
|Zbývající podpůrčí doba
|0,11
|4 962 Kč
|0,15
|6 766 Kč
Celkem za pět měsíců je to skok z 29 322 korun v roce 2025 na 60 896 korun, čili na více než dvojnásobek. Ve skutečnosti bude tento nárůst pravděpodobně ještě vyšší. Podpora se totiž pro lidi bez předchozích příjmů v rozhodném období počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. kvartál předchozího roku. V roce 2026 bude tedy vycházet z čísel za rok 2025, která v tuto chvíli ještě nejsou přesně známa. Oznámí je ministerstvo práce a sociálních věcí tzv. sdělením ve Sbírce zákonů v závěru letošního prosince.
Práce na rodičovské? Povoleno!
Pokud se žena (nebo i muž) po rodičovské „dovolené“ vrací do své předchozí práce, návrat nebývá snadný. Mimo jiné i proto, že předchozí zákoník práce neumožňoval si při rodičovské přivydělat stejnou prací pro stejného zaměstnavatele. Kdo se chtěl ubránit ztrátě kontaktu se svou profesí, musel se zkusit se zaměstnavatelem dohodnout na podobné, ale jiné činnosti, než jakou měl v pracovní smlouvě. Od poloviny roku 2025 je to jinak.
Zmíněné omezení už díky novému znění § 34b odst. 2 neplatí. „Zaměstnanci v pracovním poměru budou mít nově možnost v době čerpání rodičovské dovolené vykonávat na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce stejnou práci pro téhož zaměstnavatele,“ uvedli zákonodárci v důvodové zprávě k novele s tím, že úprava by měla mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí.
Po rodičovské na „stejnou židli“
Příjemnou novinkou pro ženy po rodičovské, které se vracejí do práce, je od poloviny roku 2025 také zajištění „stejné židle“. Zaměstnavatel je musí zařadit na stejnou práci a pracoviště, jako měly před nástupem na rodičovskou. Výhoda platí jen pro ženy (či muže), kteří se do práce vracejí do dvou let věku dítěte.
Dosud jim zcela stejné místo zákoník práce negarantoval, zaměstnavatel měl pouze povinnost přiřadit jim práci podle pracovní smlouvy, což je mnohem širší pojem. „Lze očekávat, že jistota návratu na „stejnou židli“ bude motivovat k dřívějšímu návratu z rodičovské dovolené zejména ženy, v důsledku čehož dojde i ke snížení negativních dopadů rodičovství na jejich kariéry,“ uvádí důvodová zpráva.
Jak doplňuje spolek Aperio, práce na rodičovské má svá omezení: „Pro stejného zaměstnavatele lze pracovat jen na základě DPP nebo DPČ (nikoliv na základě pracovní smlouvy).“