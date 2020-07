O podporu už zažádal skoro milion OSVČ, stát jim vyplatil přes 21 miliard

OSVČ i společníci malých firem mohou žádat o příspěvek už jen za druhé období po 30. dubnu do 8. června. Žádosti v prvním období od 12. března do 30. dubna finanční správa přijímala do 29. června. Příspěvek činí v prvním i druhém období 500 korun denně. V případě druhého období je termín pro podání žádostí do 7. srpna. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Nejvíce žádostí přichází e-mailem.

Minulý týden pak Senát schválil tzv. kompenzační bonusy i pro pracovníky na dohodu. Žádat mohou o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud před začátkem koronavirové epidemie v posledním půlroce pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění. Finanční správa zveřejnila formuláře žádostí na webu. Doložit bude nutné i kopii dohody a mzdový list.

V rámci toho také Senát také schválil zvýšení již schválené náhrady pro obce o 50 korun na 1250 korun na obyvatele. Zástupci obcí a krajů kritizovali to, že vyplácení bonusu připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje.