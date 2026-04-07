Šokující statistika: víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Více než polovina českých domácností má špatně nastavené pojištění nemovitosti. V iDNES Lounge na to upozornili ekonom Aleš Rod, Magdaléna Davis z Člověka v tísni, Lenka Slabejová z České asociace pojišťoven a Ladislav Garassy z Intermap Technologies. Shodují se na tom, že lidé často podceňují vývoj cen i rizik – a problém odhalí až ve chvíli, kdy je pozdě.

Češi mají pocit, že mají svůj domov pojištěný, jenže realita je výrazně jiná. „Podle našich statistik může být podpojištěná až více než polovina domácností,“ říká gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenka Slabejová.

„Průměrně identifikujeme čtyřicetiprocentní podpojištění.“ Jinými slovy – při škodě lidé dostanou jen část toho, co očekávají, dodává.

Hosté pořadu

Aleš Rod
ekonom

Ekonom a odborník na regulaci, veřejné finance a hospodářskou politiku. Působí jako výkonný ředitel a člen správní rady Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), kde se dlouhodobě věnuje odvětvovým analýzám a dopadům regulací na ekonomiku. V České asociaci pojišťoven se podílí na rozvoji analytické činnosti a odborné debaty o roli pojišťovnictví v ekonomice. Vystudoval ekonomickou teorii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve svém výzkumu se zaměřuje na ekonomii regulace, veřejné finance, energetiku, zdravotnictví nebo bankovnictví. Dlouhodobě se věnuje také tématům jako stínová ekonomika či společenské dopady moderních ekonomických fenoménů. V minulosti působil v Národní ekonomické radě vlády (NERV) a je členem správních rad několika institucí. Aktivně se zapojuje i do veřejné debaty a spolupracuje s neziskovým sektorem.

Magdaléna Davis
Člověk v tísni

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a také přírodní vědy na University of Western Australia. Působila jako manažerka v environmentální konzultační firmě. Je zastupitelkou Mníšku pod Brdy, kde v letech 2018 až 2022 zastávala funkci starostky. V současnosti pracuje v organizaci Člověk v tísni, kde se svým týmem pomáhá obcím s obnovou krajiny po katastrofách a adaptací na klimatickou změnu, zemědělcům s přechodem na udržitelnější hospodaření a podílí se i na tvorbě materiálů pro klimatické vzdělávání.

Ladislav Garassy
Intermap Technologies

Vystudoval jadernou fyziku a environmentální inženýrství na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě a následně humánní geografii a demografii na Univerzitě Komenského. Doktorské studium politické geografie absolvoval na Univerzitě Karlově, které však nedokončil. Ve společnosti Intermap Technologies působí od roku 2000 a od roku 2007 vede tým rizikového inženýrství. Ten se zabývá modelováním map přírodních rizik, geolokací míst pojištění a odhadem škod z katastrofických událostí. Podílí se také na vývoji nástrojů pro pojišťovny, banky i realitní sektor. Vedle toho působí jako volební pozorovatel Evropské unie v rozvojových zemích Afriky a Asie.

Lenka Slabejová
ČAP

Působí jako gestorka neživotního pojištění v České asociaci pojišťoven, kde se dlouhodobě věnuje problematice pojištění majetku a řízení rizik. Podílí se na tvorbě metodik, standardů a odborných doporučení pro pojišťovací trh. Aktivně se věnuje také osvětě v oblasti podpojištění a finanční gramotnosti. V rámci své práce spolupracuje s pojišťovnami, makléři i veřejným sektorem a podílí se na projektech zaměřených na lepší informovanost veřejnosti.

Podle ekonoma Roda je problém skrytý v tom, že vzniká nenápadně. „Vy vlastně neděláte vůbec nic, a přesto se můžete stát podpojištěným,“ vysvětluje.

Smlouvy jsou neaktuální

Hlavním důvodem je růst cen. „Nemovitosti v poslední dekádě dramaticky zdražily,“ říká ekonom. „Smlouvy se tak velmi rychle stávají neaktuálními.“

Zásadní je podle něj změna uvažování. „Pojištění není jednorázová věc, kterou vyřešíte podpisem,“ upozorňuje Rod. „Je to kontinuální vztah, který minimalizuje riziko, že přijdete o majetek.“

Ladislav Garassy, ředitel modelování přírodních rizik, Intermap Technologies (30. března 2026)
Magdaléna Davis, Člověk v tísni (30. března 2026)
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma Podpojištění – Tichý zabiják rodinných financí jsou (zleva) ekonom Aleš Rod a Magdaléna Davis ze společnosti Člověk v tísni. (30. března 2026)
Lenka Slabejová, gestorka neživotního pojištění, ČAP (30. března 2026)
9 fotografií

Jenže právě to mnoho lidí nechápe. Magdaléna Davis z Člověka v tísni upozorňuje, že problém není jen finanční, ale i informační. „Mnoho lidí vlastně nerozumí tomu, co podepisují,“ říká.

Problémem může být i to, že lidé řeší jiné, akutnější výdaje než pojištění domácnosti. „Rodina raději zaplatí dítěti školu v přírodě než vyšší pojistku,“ popisuje Davis. Riziko je pro ně příliš abstraktní – dokud se nenaplní.

Není to jen věc vyššího pojistného

Davis zároveň upozorňuje, že problém často vzniká kombinací více faktorů. „Když se sejde víc okolností – třeba povodeň, výpadek příjmu a špatně nastavené pojištění – domácnost se může dostat do velmi složité situace,“ říká. „Lidé se pak dostávají pod tlak a ztrácejí schopnost tu situaci řešit.“

Slabejová upozornila, že řešení často nemusí být vůbec dramatické. „Není to vždy o výrazně vyšším pojistném,“ říká.

Klíčem je totiž podle ní pravidelná kontrola. „Ideálně jednou za dva až tři roky smlouvu aktualizovat.“ A nejen kvůli ceně. „Nové produkty dnes nabízejí výrazně širší krytí.“

Do hry navíc vstupují i měnící se přírodní hrozby. Ladislav Garassy z Intermap Technologies popisuje, že pojišťovny dnes sledují více typů rizik než dříve. „Vedle klasických povodní pracujeme i s přívalovými,“ říká. Ty jsou podle něj rychlé a lokální. „Můžou zasáhnout i místa daleko od řek.“

Společnost Intermap Technologies připravuje rizikové mapy, které pojišťovny následně používají při uzavírání smluv. „Je třeba sledovat aktualizace. Můžete se dostat do horší zóny, ale i do lepší,“ upozorňuje Garassy. Záleží na nových datech, opatřeních i změnách klimatu. Z debaty zároveň vyplývá, že povodňové mapy i otázka složitější pojistitelnosti některých domů by se měly řešit také ve spolupráci se státem.

Do rizika se navíc promítá i samotná výstavba. Od konce devadesátých let výrazně přibylo domů v záplavových oblastech. Podle Davis tak nejde jen o pojištění, ale i o širší problém plánování. Pokud se bude dál stavět v rizikových zónách, bude se celý problém jen prohlubovat.

Rod v následné debatě zdůrazňuje, že podpojištění není jen individuální problém. „Když to neřeší domácnosti, nakonec to řeší stát,“ říká. V případě větších katastrof totiž náklady často dopadají na veřejné rozpočty.

Zároveň upozorňuje na tzv. ochrannou mezeru. „Hodnota majetku roste, ale pojištění za ní zaostává,“ popisuje. „Lidé tak žijí v pocitu bezpečí, který ale neodpovídá realitě.“

Češi jsou nepoučitelní. Až 70 procent nemovitostí zůstává špatně pojištěných

Problém se přitom netýká jen domácností. Podle Slabejové se podpojištění objevuje i u firem nebo veřejného majetku. „Týká se to i obecních a městských budov,“ říká. Důvod je podobný – ceny stavebních prací a materiálů rostou rychleji, než se aktualizují pojistné smlouvy.

Co tedy udělat hned teď? Podle Slabejové začít u jednoduchého kroku. „Využít kalkulačku na našich stránkách asociace a zjistit orientační hodnotu nemovitosti,“ doporučuje. Rod přidává další: „Nebát se oslovit více pojišťoven a porovnat nabídky.“

Přelomové osmičky - roky, kdy se měnil svět

Krátké vlasy s mikádem před 100 lety rozdělily ženy v Československu

Před 100 lety se začaly zkracovat vlasy

VIDEO Byla to jen změna účesu. A přesto symbolická revoluce. Když se v lednu 1926 na Slovanském ostrově v...

Šestnáctiletý student zachytil invazi 1968. Snímky ležely 50 let v šuplíku

Srpen 1968 v Praze očima šestnáctiletého Martina Preisse.

VIDEO Martinu Preissovi bylo sotva 16 let. Dnes už si přesně nevzpomíná, jak se na Vinohradské třídě...

Před 100 lety vyšla nejkrvavější kniha dějin: Mein Kampf. Hitler na ní vydělal

Mein Kampf od Adolfa Hitlera

VIDEO Kniha Mein Kampf, která vyšla před 100 lety, formulovala základní pilíře nacismu: radikální...

Ve dveřích stihl dát synovi hodinky, pak ředitele ČSA popravili

František Stočes, s obrácenou buřinkou v ruce. Za povšimnutí stojí černá páska...

Inženýr František Stočes byl druhým ředitelem letecké společnosti ČSA. Právě on se významně...

OBRAZEM: Připomeňte si nejvýraznější okamžiky oslav 100 let republiky

Oslavy vzniku Československa na Václavském náměstí (28. října 2018)

VIDEO Republika si o tomto víkendu připomínala sté výročí svého vzniku. Ať už vojenskou přehlídkou,...

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

7. dubna 2026

Inflace v březnu zrychlila, promítá se do ní už dražší benzin a nafta

ilustrační snímek

Inflace v březnu zrychlila, když se do ní začaly promítat vyšší ceny pohonných hmot. V porovnání s únorem stouply spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu ČSÚ o 0,6 procenta, v meziročním...

7. dubna 2026  9:13

Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den

Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko...

Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv....

7. dubna 2026  8:45

Lidé si volí hotel podle snídaně. Měřítkem luxusu se stává pomerančový džus

Premium
ilustrační snímek

Před lety stačilo nachystat pečivo, máslo, džem, kávu, pár plátků šunky. Dnes je snídaně jeden z hlavních důvodů, proč host zvolí konkrétní hotel a proč se následně vrací zpět. Hotelová snídaně už...

7. dubna 2026

Veterináři prověřují šíření chřipky skrz firmu Perena. Pomůže očkování?

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla...

Může někdo za šíření ptačí chřipky na českém území? Veterináři už roky poté, co se začal objevovat agresivnější virus, který mj. snáze přežívá i ve vyšších teplotách, upozorňují na povinnosti...

7. dubna 2026

Migranti v Perském zálivu zvažují, co dál. Buď riskují, anebo se vracejí domů

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Íránské útoky na země Perského zálivu doléhají i na migranty, kteří sem v minulosti odcházeli s vidinou výdělku. Data Mezinárodní organizace práce ukazují, že na Blízkém východě momentálně pracuje až...

6. dubna 2026

Vzdušný prostor je i kvůli dronům čím dál rizikovější, varuje agentura

Letadlo aerolinek Austrian Airlines na letiště Schwechat ve Vídni, ilustrační...

Rostoucí počet válečných konfliktů, napětí na Blízkém východě i další bezpečnostní rizika zásadně mění podobu letecké dopravy. Vzdušný prostor se podle šéfa Evropské agentury pro bezpečnost letectví...

6. dubna 2026

Ceny paliv dál rostou. Nafta je nejdražší za čtyři roky, benzin za více než tři

ilustrační snímek

Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů na 41,63 Kč za litr a nafta o 34 haléřů na...

6. dubna 2026  14:24

Výletní lodě zdražují, kvůli cenám ropy si cestující připlatí až stovky korun za noc

Výletní loď Star Voyager během zastávky v čínském městě San-ja. (3. září 2025)

Rostoucí ceny ropy způsobené válkou na Blízkém východě se dotkly už i segmentu výletních plaveb. Dvě asijské značky už začaly u nových rezervací vybírat palivové příplatky, které mohou v přepočtu...

6. dubna 2026

Hádanka pro centrální banky. Jak spočítat náladu a včas stopnout inflaci?

ilustrační snímek

Stojí svět na prahu nové inflační spirály? Odpověď se neskrývá v grafech, ale v hlavách spotřebitelů a šéfů firem. Pokud lidé začnou počítat s dalším zdražováním, úrokové sazby poletí nahoru....

6. dubna 2026

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

