Drahé energie doléhají na většinu firem. Dvě třetiny chtějí regulaci cen

Téměř dvě třetiny podnikatelů aktuálně považují energetickou krizi společně s inflací za největší bariéru v jejich podnikání. Nejvíce zasaženými jsou společnosti nad 500 zaměstnanců a průmyslové firmy.

Podnikatelé proto požadují brzkou reakci vlády na dramatický nárůst cen energií. „Energetická krize je pro podnikatele naprosto stěžejním tématem a postup vlády je podle nich nedostatečný. Pevné zastropování cen energií podporuje 46 procent firem, dalších 19 procent pak částečnou regulaci cen,“ uvedl Petr Pařízek, konzultant agentury The Ship.

Zastropování a finanční kompenzace

Vysoké ceny energií negativně ovlivňují 81 procent českých firem. Řešení vidí podnikatelé a manažeři v legislativní regulaci. Z průzkumu vyplynulo, že by firmy nejvíce ocenily zastropování cen energií, tomuto řešení jsou více nakloněny firmy nad 250 zaměstnanců.

Vláda již schválila zastropování cen pro domácnosti a živnostníky, řešení vysokých cen energií pro průmysl chce představit ve středu. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní projednává zastropování cen energií a zavedení státního obchodníka, který by ale měl zajistit energie pouze pro veřejný sektor.

Pro téměř čtvrtinu všech firem by bylo vhodným řešením zastavení dodávek elektřiny do zahraničí. Jeden manažer z pěti by za odpovídající krok ze strany vlády na řešení energetické krize považoval snížení nebo zrušení DPH či poplatků na energie. Další hlasy si pak žádají například uzavření bilaterálních dohod o dodávkách plynu.

Patnáct procent podnikatelů by uvítalo finanční kompenzaci od státu. Dalších třináct procent považuje za vhodné řešení vznik státního obchodníka s elektřinou.

Třetina firem zvažuje propouštění

Momentální situace, nejen s ohledem na energetickou krizi, může ovlivnit i míru nezaměstnanosti v České republice. „O propuštění zaměstnanců uvažuje třetina firem. Chtějí tak snížit své režijní náklady, které se stávají dlouhodobě neudržitelnými,“ uzavřel Pařízek.

Průzkum byl realizován společností IPSOS pro agenturu The Ship v červenci 2022, mapoval nálady podnikatelů a jejich vztah k aktuálně platné legislativně. Odpovídalo 300 firem podnikajících v průmyslu, obchodu a službách.