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Konec divokých půjček na IČO. Ministerstvo financí si posvítí na úvěrovou past

Barbora Sedláková
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ministerstvo financí připravuje novelu, která má zatočit s fingovanými podnikatelskými půjčkami. Ty v praxi často slouží jako past na lidi, kteří si už nemohou kvůli předlužení vzít úvěr na osobní spotřebu. Zatímco spotřebitelské úvěry podléhají přísné regulaci a dohledu ČNB už od roku 2016, na podnikatelské půjčky se regulace nevztahují. Toho využívají nepoctiví zprostředkovatelé.

„Připravili jsme opatření na posílení práv spotřebitelů a nyní chceme zajistit spravedlivější podmínky také živnostníkům a dalším drobným podnikatelům,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„Setkáváme se s případy, kdy je člověk, který už má potíže, přesvědčován, aby si vzal úvěr na IČO, přestože peníze fakticky neslouží k podnikání,“ upozorňuje Pavla Aschermannová, předsedkyně Konsorcia dluhových poraden ČR, které provozuje webový portál Dluhový patron. Dlužník tak totiž přichází o podstatnou část ochrany, kterou by měl jako spotřebitel.

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Lukrativní byznys s domy

Půjčka na IČO bývá obvykle zajištěna nemovitostí nebo doplněna notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti. Zpoždění splátky třeba jen o tři dny tak může vést k bleskové exekuci a ke ztrátě bydlení.

Celkový rozsah problému se kvůli absenci dat na neregulovaném trhu špatně monitoruje. Autor studie Moderní lichva Jakub Sosna z Institutu prevence a řešení předlužení na základě zápisů v katastrech odhaduje, že jde o desítky tisíc lidí, kteří zastavili své nemovitosti. Experti zaznamenali predátorské chování u více než padesátky firem.

„Zprostředkovatelé tlačí dlužníky k tomu, aby podepsali i vyloženě nepravdivé údaje,“ říká advokát Pukl. Každoročně řeší případy zhruba stovky lidí, kteří si vzali podnikatelský úvěr na osobní spotřebu a dostali se do problémů. Pukl jmenuje případ, kdy jeho klientka podepsala smlouvu, jejíž součástí byl fingovaný podnikatelský projekt na otevření kosmetického salonu. Jiný klient zase do podkladů uvedl, že zakládá zahradnictví. „Oba tyto podnikatelské záměry jim předestřeli zprostředkovatelé a přesvědčili je o tom, že jde o formalitu, kterou nikdo nekontroluje,“ upřesnil Pukl.

Když ovšem lidé uvedou nepravdivé údaje, vystavují se riziku obvinění z úvěrového podvodu. Z obavy z exekuce pak místo zpochybnění úvěru u soudu raději volí cestu dalších, ještě nevýhodnějších půjček, aby staré dluhy zalepili.

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Plná moc už nebude stačit

Za obzvlášť důležitou považuje Pavla Aschermannová plánovanou změnu, že věřitelé už nově nebudou moci při předčasném zesplatnění dluhu kvůli nesplácení vymáhat úroky, které měly nabíhat až v budoucnu. „Věřitel by mohl okamžitě požadovat jen nesplacenou jistinu, zatímco běžné úroky by nabíhaly postupně do jejího splacení.“

Novela má omezit také zneužívání notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, které umožňují okamžitou exekuci majetku bez soudu. Podle ministerstva často dlužníka na základě plné moci při sepsání zápisu zastupovali finanční šmejdi. Dlužník v některých případech ani nevěděl, že zápis vznikl.

Advokát Pukl ale upozorňuje, že dlužníci jsou ochotni podepsat cokoliv a jen nutnost dostavit se fyzicky k notáři je nezastaví. „Notář není nijak motivován k tomu, aby jim podpis rozmlouval, naopak za každý úspěšný podpis inkasuje deset až 15 tisíc korun,“ vysvětluje Pukl.

Sosna oceňuje, že smlouvy už nebudou moci sepisovat kandidáti na notáře: „Měli jsme s konkrétním kandidátem na notáře časté potíže, postavil si na spolupráci s moderními lichváři byznys.“

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Trh se pročistí. Možná

Podle Jiřího Hauptmanna, člena představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, novela může omezit nežádoucí praktiky na trhu. „Přesun pravidel pro sankce a penále ze zákona o spotřebitelském úvěru do občanského zákoníku řeší podstatu problému: drakonické sankce a penále poskytovatelů, jejichž obchodní model je založen na nesplácení úvěrů a následném účtování skrytých či nepřiměřeně vysokých sankcí,“ ocenil.

„Cílem regulace je omezení problematických praktik nepříliš seriózních poskytovatelů,“ souhlasí Jiří Rajl, který vede Nebankovní registr klientských informací. V něm si poskytovatelé úvěrů mohou ověřit, jestli je žadatel schopen splácet. Podle Rajla právě neféroví poskytovatelé půjček registry nepoužívají, protože nemají zájem ověřovat si úvěruschopnost klientů.

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Rok bez pravidel

Odborníci se shodují, že povinnost u všech typů půjček prověřovat finanční situaci dlužníka a hlídat, zda netrpí předlužením, by pomohla nejvíce. To však ministerstvo v plánu nemá.

Druhou slabinou je načasování. Ministerstvo navrhuje účinnost až od 1. ledna 2028, a trh tedy bude přes rok bez mantinelů. Jenže mezitím nabíhají přísnější restrikce na spotřebitelské úvěry a sílí obavy, že odmítnutí žadatelé vyřeší svoje potřeby právě rizikovými úvěry na IČO.

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