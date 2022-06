Kde se vlastně vzal nápad vybudovat novou kosmetickou značku?

Skoro deset let jsem pracovala v mezinárodní firmě, která se specializovala na dovoz surovin pro výrobu kosmetiky z celého světa. Byli jsme takový mezičlánek mezi surovinou a krémem. A kdykoliv jsem přišla do výroby, krásně to tam vonělo. I proto jsem po celou dobu uvažovala o něčem vlastním.

Potraviny a kosmetika mají mnoho společného z hlediska bezpečnosti i kvality výroby. Krémy mají stejný základ jako emulze v potravinách. Kristýna Vávrová majitelka a zakladatelka společnosti Bis Bis