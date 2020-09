Podnikatelé již z programů COVID získali více než devatenáct miliard korun

Podle analytika České bankovní asociace Miroslava Zámečníka je čísla k jednotlivým programům dobré vnímat v kontextu s celkovým objemem bankovních úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům. Ten podle bankovní statistiky ČNB ke konci července dosáhl 1,146 bilionu korun. V režimu splátkového moratoria přitom bylo přes 14 procent z nich, sdělil Zámečník ČTK.

V programu COVID II bylo podle ČNB k 21. srpnu schváleno 2 707 žádostí za zhruba 12,7 miliardy korun, podnikatelé čerpali přibližně 11,3 miliardy korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která za úvěry ručí, k 23. srpnu vyřídila 4 666 žádostí z celkem 4 900 řádně podaných. Z nich schválila 3 165 za 14,5 miliardy korun.

U programu COVID Praha bylo k 21. srpnu podle ČNB schváleno 245 žádostí za přibližně 1,3 miliardy korun. Podnikatelé zatím získali úvěry za zhruba 1,2 miliardy korun. ČMZRB k 23. srpnu vyřídila 386 žádostí z 408 řádně podaných. Schválila jich 308 za 1,6 miliardy korun. Zamítla 59 žádostí, 19 podnikatelů od půjčky odstoupilo.

Ke stejnému datu banky v programu COVID III podle ČNB přijaly 3 550 žádostí v objemu 21,7 miliardy korun. Schválily 1 385 žádostí za zhruba 7,9 miliardy korun, podnikatelé čerpali půjčky za 5,7 miliardy korun.

Oblíbený Antivirus

Statistiky podle Zámečníka i nadále potvrzují pomalý nárůst počtu a objemu přijímaných i schvalovaných půjček v rámci COVID III. Podniky podle něj mohou nadále čerpat prostředky z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, který vláda prodloužila do konce října. Jde o nenávratnou výpomoc, kterou firmy upřednostňují. Stále mohou také žádat o odklad splátek úvěrů.



„Otázkou je, jaká bude poptávka po úvěrech z COVID III a jaký podíl firem bude mít potíže se splácením na podzim, až moratorium a Antivirus skončí,“ uvedl Zámečník.

U programu COVID plus pro velké exportně zaměřené firmy k 21. srpnu banky přijaly 26 žádostí za zhruba 6,7 miliardy korun. Schváleno bylo jedenáct žádostí za přibližně tři miliardy korun. Podniky z programu zatím čerpaly asi miliardu korun. Za půjčky u programu COVID plus ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). O program jeví zájem dopravci, kteří do něj byli zařazeni dodatečně.

„Jsme ve spojení s několika dopravci a jejich bankami, kteří se zajímají o záruky Covid plus. S prvním z nich jsme podepsali garanční smlouvu minulý týden, dohoda s dalším je těsně před podpisem,“ řekl v úterý ČTK mluvčí EGAP Jan Černý.

Úvěr se státní zárukou osmdesát procent získala společnost Umbrella Coaches and Buses, pod kterou patří značka mezinárodní autobusové dopravy FlixBus. Podle registru smluv je hodnota záruky 96 milionů korun.