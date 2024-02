Ojeté vozy už míří i do firemních flotil. Jsou k dispozici hned a za nižší ceny

V prosinci loňského roku tvořili podnikatelé, firmy a živnostníci dokonce přes patnáct procent z celkového počtu zákazníků skupiny AURES Holdings. I proto jde letos skupina této klientele vstříc. Při výběru aut z Mototechny nebo AAA AUTO mohou podnikatelé a firmy nově využít speciální webové stránky pro B2B klientelu.

„Stále složitější ekonomická situace nemá vliv jen na běžné občany, ale ovlivňuje i B2B sektor. Mezi našimi zákazníky jsou stále častěji firmy, podnikatelé a živnostníci, kteří do svých flotil zařazují i zánovní a ojeté automobily. To je s ohledem na rostoucí náklady podnikatelských subjektů zcela logický krok, jak ušetřit bez negativních dopadů na podnikání. Největší podíl má tato skupina zákazníků na Slovensku, kde tvoří téměř devatenáct procent. V Česku je to pak bezmála třináct procent, v Polsku necelých deset procent,“ uvedl Petr Vaněček, provozní ředitel AURES Holdings, kam spadá mezinárodní síť autocenter AAA AUTO a Mototechna.

Nejoblíbenější jsou tradičně škodovky

Meziročně počet prodaných vozů v segmentu B2B vzrostl jen v Česku o 6 %, v Polsku o 8 % a na Slovensku, kde je podíl nejvyšší, o jedno procento. Mírně vzrostlo i procento těch, kteří si auto pořizují na úvěr. „Oblíbeným typem doplnění podnikatelské flotily je i střednědobý nebo dlouhodobý pronájem vozidel. Podnikatelé tak jen v tuzemsku jezdí již s tisícovkou automobilů z naší Mototechny Drive,“ doplnil Petr Vaněček.

Firemní zákazníci, podnikatelé a živnostníci si v českých autocentrech AAA AUTO a Mototechna pořizují z 25 % kombíky, jichž je v nabídce tradičně kolem 3 000 kusů, z 25 % jsou to SUV a dále hatchbacky (16 %). Velkou skupinu tvoří užitkové vozy (13 %), u nichž prodeje meziročně rostly o 23 %.

Další zajímavou skupinou, která získává na popularitě, jsou vícemístné dodávky, u nichž prodeje narostly o 42 %. Z prodaných aut v B2B segmentu bylo 26 % aut značky Škoda, 12 % Volkswagen a 7 % Ford. Nejžádanějšími modely jsou Škoda Octavia (8,9 %), Superb (5,2 %) a Fabia (3,7 %). Velký nárůst v poptávce společnost zaznamenala u vozů Škoda Kodiaq (o 44%) a Karoq (o 28%). Z užitkových vozů byly loni nejprodávanější Peugeot Boxer (nárůst o 154 %), VW Caddy a Citroën Berlingo.

Firmy řeší spotřebu i odpočet DPH

„Obsluhujeme jak firmy do 30 milionů korun obratu, těch je 45 %, tak korporátní zákazníky s obratem kolem 1,5 miliardy. V segmentu firem tvoří 35 % společnosti s šesti a více zaměstnanci, společnosti s deseti a více zaměstnanci tvoří 20 %. Dvě třetiny firem v segmentu OSVČ mají obrat do tří milionů korun. Pro OSVČ zákazníky je spotřeba hned po ceně nejdůležitější kritérium výběru. Proto máme i kategorii aut s nízkou spotřebou. Pro větší firmy jsou zase důležité odpočtové vozy. Těch nabízíme téměř 3 000,“ uvedl Petr Vaněček.

Podnikatelské subjekty, stejně jako běžní občané, stále častěji využívají i možnosti financování přímo při nákupu v autocentrech AURES Holdings. Jen v Česku jde o téměř 40 % z nich. „Lokálně spolupracujeme se šesti největšími finančními společnostmi, jako jsou Leasing České spořitelny, Essox, Home Credit, Inbank, Moneta auto nebo Cofidis. Můžeme tak všem našim zákazníkům nabídnout spolu s koupí vozu i další služby, jako je financování, zákonné i havarijní pojištění nebo také nejmodernější zabezpečení od GlobalSec,“ řekl Petr Vaněček.

Podnikatelé nemají čas dlouze vybírat auta a čekat na jeho odbavení na pobočce. V AURESu, tedy v AAA AUTO a Mototechně, proto upravili prodejní proces tak, aby firemní zákazníky mohli odbavit prioritně a vůz jim mohli vybrat na míru.

„B2B zákazníka jsme schopni obsloužit jak na pobočce, tak máme – pro větší klienty a pravidelné zákazníky – tým Key Account manažerů, specialistů pro řešení firemní mobility. Ti se zákazníkem řeší vše osobně a na míru, u nás nebo u zákazníka ve firmě. Chceme být pro podnikatele a firmy dlouhodobým partnerem. Ne jen pro jeden nákup. Jejich vozy chceme zároveň vykupovat,“ vysvětlil Petr Vaněček. Zákazníci si mohou vozy z autocenter odvézt tentýž den. V Praze a v Brně jsou podnikatelům a firmám také k dispozici specializovaná dodávková centra.

Cesta k transparentnosti trhu s ojetými vozy

Samostatnou kapitolou je samozřejmě bezpečnost nákupu vozu. AURES Holdings jako jednička na trhu dlouhodobě upozorňuje na rizika koupě ojetiny. Jejich prověřování věnuje významné úsilí jak po personální stránce, tak z hlediska používaných technologií a zdrojů informací.

„Chceme vytvářet tlak na zvyšování standardů výkupu na trhu. Trh je sice již v lepším stavu než před deseti nebo pěti lety, zejména pokud jde o přetáčení tachometrů či odcizení, ale podvody jsou nyní mnohem sofistikovanější a vyžadují větší úsilí, zkušenosti a vybavení při jejich odhalování,“ sdělil Petr Vaněček.

Procento odmítnutých vozů na výkupu AURESu je dlouhodobě kolem 65 %. AURES Holdings se loni jako lídr na trhu ojetých vozů jako první v oboru spojil s Cebia, největší českou nezávislou společností prověřující automobily, aby zákazníkům poskytl komfortní přístup k rozhodujícím datům o jejich původu a historii. Obě společnosti s více než třicetiletou tradicí již spolupracují řadu let a domluvily se na zpřístupnění dat o vozech pro zákazníky sítě AAA AUTO a Mototechna zdarma, přímo na webových stránkách. „Je to důležitý krok k dalšímu ztransparentnění trhu. Zákazníci získají data o historii vozu, aniž by se museli jakkoliv zavázat k jeho koupi. V AURES Holdings nemáme obavy o kvalitu a bezpečnost nákupu nabízených vozů, nemáme co skrývat. Jsme první prodejce ojetých vozů s bezplatným prověřením všech 14 000 automobilů v naší nabídce od Cebia,“ zdůraznil Petr Vaněček.