Krize straší české firmy víc než německé. Byznys se k normálu brzy nevrátí

Čeští manažeři přitom vidí budoucnost ještě pochmurněji. Dvanáct procent z nich si dokonce myslí, že se jejich podnik bude vzpamatovávat déle než rok. Vyplývá to z průzkumu Covid-19 poradenské společnosti PwC.

V Německu je naopak téměř pětina firem přesvědčena, že se jim během krize nesníží tržby ani zisk. „V Německu je jasný plán a tamní podnikatelé mají důvěru ve státní instituce, které se chovají předvídatelně a transparentně,“ tvrdí partner PwC Česká republika a expert na restrukturalizace firem Petr Smutný. Výrazné obavy z dopadů krize na jejich byznys má u sousedů 56 procent firem, zatímco v Česku jsou to bezmála tři čtvrtiny (74 %).

Průzkum PwC Covid-19 se koná od počátku března se čtrnáctidenními odstupy. Tentokrát se ho zúčastnilo osm stovek finančních ředitelů středních a velkých firem z 21 zemí. A většina z nich potvrdila, že nejbližší budoucnost nevypadá dobře. „Dopad na firmy je obrovský a bezprecedentní. Továrny největších výrobců se zastavily, narušily se dodavatelské řetězce, zamrzla poptávka,“ uvádí Smutný.

Recese bude globální, bojí se podnikatelé

Nejvíc českých podniků v tomto směru trápí globální ekonomická recese. Jako problém ji označilo 79 procent respondentů, větší obavy přitom vyjádřili pouze portugalští manažeři. Globální recese, která je obecně pro firmy největším strašákem, se tam bojí 85 procent ředitelů.

Průzkum podnikatelských nálad

„Obava z poklesu světové ekonomiky koresponduje s proexportním zaměřením českých firem. Relativně menší obava z nedostatku financování může odrážet víru v silný finanční sektor a proklamovaná opatření České národní banky,“ říká ředitelka účetního poradenství a auditních služeb PwC Olga Řehořková. Připomíná přitom, že v průzkumu odpovídali zástupci středních a větších firem, kterých se krátkodobý nedostatek financování nedotkne tolik jako menších podnikatelů a živnostníků.

Největší potíže v následujícím měsíci očekávají finanční ředitelé v souvislosti se zaměstnanci. Polovina respondentů v Česku předpokládá pokles jejich produktivity, komplikace způsobuje rovněž prudký pokles poptávky a s tím spojená nevytíženost pracovníků.

Pokud by pandemie skončila nyní, firmy by se podle Podle Petra Smutného do předkrizového rytmu vrátily přibližně v září. „Nejdřív se musí vyřešit a přenastavit základní logistika s ohledem na pravděpodobnost přetrvání některých opatření. Může jít například o změny směn nebo uspořádání výroby, aby se lidé méně potkávali a nepracovali blízko sebe. Následně se bude muset řešit, jak a na co použít peníze, kterých bude nedostatek. Klíčová bude potom obnova poptávkového řetězce. Bude trvat, než se lidé opět osmělí a začnou utrácet i za zdánlivě zbytné věci,“ dodává Smutný.