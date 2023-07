Polovina středoškoláků chce podnikat, motivují je k tomu i školní projekty

Kristýna Zíková studovala libereckou obchodní akademii, při studiu se účastnila podnikatelských soutěží Ekonomický tým. V celostátním kole dokonce se spolužáky skončila třetí. „Měli jsme tam otázky z účetnictví, práva, ekonomiky,“ zmiňuje. „A pak jsme obhajovali práci, kterou nám zadali na téma zaměstnanec versus podnikatel,“ vzpomíná.

Přiznává, že v době těchto soutěží zvažovala, že by si založila živnost. Spolupracovala totiž se sportovními oddíly v oblasti marketingu a redakčních aktivit, nakonec od plánu ale upustila. „Neměla jsem na to dostatečné sebevědomí, člověk si při soutěži uvědomí, že to není sranda,“ přiznává. Založila si ji tak o něco později s nástupem na vysokou školu.

Zato v průzkumu Středoškoláci a podnikání v rámci projektu SEED pro Junior Achievement Slovensko, Impact Nation Institute a Nadační fond vzdělávání a podnikání přiznala polovina oslovených českých středoškoláků, že by rádi podnikali již při škole. Zatímco v české části průzkumu měli o tyto aktivity zájem nejvíce maturanti (70 %), na Slovensku chtěli podnikat nejvíce druháci středních škol (56 %). Nejvíc přitom podnikání láká Pražany (75 %) a obyvatele Trnavského kraje (62 %).

Češi navíc přiznali, že nemají strach z neúspěchu, tyto obavy sdílelo pouze 37 % z celkové tisícovky respondentů, zato v sousední zemi přiznalo strach 62 % mladých lidí. Motivací českých studentů navíc nejsou v první řadě peníze, ale svoboda a nezávislost, vidinu sdílelo 59 % z nich, pro Slováky šlo primárně o pocit úspěchu a peníze (47 %).

Imaginární firmou k rozvoji kompetencí

Průzkum taky zjišťoval aktuální situaci na školách, do dotazování se tak zapojilo sto učitelů a odborníků z Česka a Slovenska. Z dat vyplývá, že školy podnikavost a chuť k podnikání podporují u mladých lidí nedostatečně, jedním z důvodů je i nedostatek materiálů k výuce.

Schopnost využívat příležitosti, nápady a vytvářet z nich hodnoty je přitom podle nich zásadním předpokladem pro úspěch v dnešním světě. Zato již zmíněná Obchodní akademie v Liberci své studenty k rozvoji byznysu vede. „Škola má přímo předmět Fiktivní firmy, kde se studenti učí ekonomiku, účetnictví, marketing a management v praxi,“ popisuje bývalý kantor daného předmětu Michal Šandor.

Se studenty se pravidelně účastnil i veletrhu fiktivních firem, kde se jeho svěřenci potkávali s vrstevníky nejen z Česka, ale i Španělska, Německa a dalších evropských zemí. „Učili se také vystavovat výdajové faktury, kromě toho se zlepšovali i v cizích jazycích, jinak jsme fiktivně podnikali na trhu s pivem,“ vzpomíná a přiznává, že předmět je volitelný, mezi studenty ale o něj byl vždy zájem.

„V hodinách jsme si vytvářeli katalogy, byznysový plán. Dokonce studenti měli rozdělené úkoly, kdo byl markeťák, ředitel, účetní a podobně. S tím jsme potom chodili na soutěže a snažili se obchodovat naše služby. A byli jsme úspěšní, na chodbách školy jsou stále ještě poháry a diplomy,“ těší ho.