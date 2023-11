Digitální euro je v teorii zneužitelné a nebezpečné, míní europoslanec Kovařík

Poslechněte si celý rozhovor s europoslancem Kovaříkem (ANO) v Kontextu:

Kovařík má za to, že i při vymyšlené architektuře a dotažené infrastruktuře bude mít digitální euro problém s motivací občanů v zemích jako Německo nebo Rakousko digitální euro vůbec používat.

Digitální euro je v zásadě elektronická verze eurových bankovek. Evropan by si je podle potřeby mohl navzájem směnit. Jedním z hlavních důvodů pro zavedení digieura je podle guvernérky ECB jeho rychlost, lacinost, on i offline funkčnost, ale to za předpokladu, že se mezi lidmi i obchodníky uchytí.

Ondřej Kovařík (1980) Politik, diplomat, ekonom. Europoslanec za ANO 2011 jako nestraník. Člen hospodářského a měnového výboru. Mezi lety 2003 a 2010 působil v sekci ekonomických vztahů na ministerstvu zahraničních věcí. Na velvyslanectví v kanadské Ottawě řídil úsek ekonomické diplomacie. Podílel se na prvním českém předsednictví Rady EU v roce 2009. Od října 2015 byl hlavním poradcem evropské delegace hnutí ANO a asistent europoslankyně Dity Charanzové. V květnu 2019 se stal europoslancem.

Tahákem konceptu může být nezávislost na kreditních společnostech, které si z transakcí berou provize, a digitální měna by tak snížila živnostníkům, firmám a bankám náklady na pohyby peněz.

Pro občany má koncept výhodu, že by byly účty s digitálními eury vedeny u ECB, která z podstaty nemůže zkrachovat a peníze by tak byly v bezpečí. Má to ale háček.

„Běžné banky se obávají situace, kdy dojde k nervozitě na trhu a klienti, kteří ztratili důvěru v nějakou finanční instituci by začali přesouvat své prostředky na účty s digieury a tím by způsobili takzvaný run na banku a ohrozili její stabilitu,“ říká Kovařík, který zmiňuje událost starou jen pár měsíců v americké Silicon Valley Bank a ve švýcarské bance Credit Suisse.

ECB cítí tlak kvůli tomu, jak moc sází na digitální jüan komunistická Čína. Ta byla svědkem problémů, s jakým se potýkalo Rusko, když bylo vyřazeno z mezinárodního platebního systému SWIFT a dalo dohromady svůj digitální rubl.

Číňané se připravují na eventualitu, kdy budou ze systému vyřazení také. To má vyřešit digitální verze jejich měny. A eurozóna chce jít s dobou.

Podobně jako v případě jüanu je tu i otázka přílišné kontroly ECB, která komerční banky znervózňuje. „To je nejkritičtější bod celého projektu. Platby hotovostí jsou anonymní a některé země mají stropy na platby hotovostí v určité výši, třeba nad 10 tisíc eur. Pak tam platí informační povinnost,“ říká Kovařík. „I podle průzkumu ECB nejvíc občany eurozóny znervózňuje, jak bude ECB garantovat nejen bezpečnost, ale také soukromí v transakcích.“

Kovařík projekt za ztracený nemá, přestože mouchy podle něj má a jsou pořádně velké, ale obecně každá centrální banka na světě zjišťuje možnosti, jak digitální podobu své měny zavést. Zmiňuje Bank of England, americký Fed nebo Bank of Japan. „Trend je jasný a odpovídá i na nárůst kryptoměn, stablecoinů a podobných digitálních aktiv,“ uzavírá Kovařík.

Vytlačí digitální euro kreditní společnosti a systém SWIFT? Jak by mohlo digitální euro pomoci v boji s inflací? Jak má elektronická faktura, jinak řečeno DPH pro digitální věk, zatočit s daňovými úniky? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!