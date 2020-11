Obchody se připravují na počítání. Omezí košíky a najmou brigádníky

Od středy budou muset všechny prodejny zajistit, aby měl pro sebe každý zákazník minimálně 15 metrů čtverečních. Jak, to je na nich. Zeptali jsme se proto obchodníků, jaká nabízí řešení.

Popravdě, zatím jsou z toho víc zmatení. Už se však objevují první nápady, ne každý chce totiž platit zvlášť člověka na počítání zákazníků a ne každý je tak bohatý, aby si mohl dovolit investice do automatického počítání lidí, které nedávno nasadilo Tesco.

17 minut a dost

Po jednoduchém řešení sáhla síť prodejen se sportovní výbavou Sportisimo. „Pravděpodobně vyčleníme v personálu pracovníka, který ve spolupráci s vedoucím prodejny bude aktivně hlídat a řídit počet zákazníků v prodejně,“ prozradil ředitel marketingu Zdeněk Morávek. S tím už má řetězec dobré zkušenosti ze Slovenska nebo Rumunska.

Průměrný obchod Sportisimo má 800 metrů čtverečních, podle nových pravidel tedy pojme v jednu chvíli maximálně 53 lidí. Před Vánocemi se tam denně vystřídá odhadem na dva tisíce zákazníků. Aby si všichni stihli během jedenáctihodinové otevírací doby nakoupit, v průměru by každý musel v obchodě strávit jen 17 minut.

Ještě rychlejší by museli být zákazníci malých prodejen Konzum. Ty nejmenší navštíví i třicet lidí za hodinu, největší z nich přes dvě stě. „Pro plynulý nákup bez front by všichni zákazníci malých prodejen museli stihnout celý nákup od vstupu do prodejny po zaplacení za 5 minut a na těch největších do 10 minut. To je samozřejmě nereálné,“ řekl iDNES.cz šéf družstva v Ústí nad Orlicí Milan Hlavsa.

Někteří menší prodejci věří, že nařízení dostojí, aniž by počet zákazníků sami regulovali. „Pro nás to není problém. Je nám jedno jestli bude zákazník na 10 nebo 15 metrů. Máme spíš butikově zaměřené prodejny, kde se běžně nepotkává moc lidí. Problém je to spíš pro supermarkety jako je Lidl,“ uvedl ředitel české outdoorové módy Alpine Pro Václav Hrbek.

Do limitu se prý vejdou i desítky prodejen sítě s potravinami Brněnka, největší z nich bude moci pojmout 60 až 70 lidí. „Takové návaly nemíváme,“ utrousil spolumajitel Miloš Škrdlík a dodal, že v nejkrajnějším případě si někde dva tři lidi počkají ve frontě před prodejnou: „Lidé u nás nenakupují hodinu jako v řetězcích. Nakoupí si mléko, kafe, rohlíky, zaplatí a jdou.“ Mezi fanoušky vládních opatření však nepatří. „Zásadně s tím nesouhlasím. Kvůli zavřeným nedělím se lidé do obchodů navalí v sobotu,“ řekl.

To už se ve velkých řetězcích s potravinami děje teď. Kvůli zavřeným nedělím se stojí v sobotu na pokladnách dlouhé fronty a na prodejnách se tísní davy lidí.

Omezíme počet košíků

Už dnes je v praxi obtížnější kontrolovat vládní nařízení v maloobchodu. Častěji například dochází ke konfliktům s obsluhou kvůli nenošení roušek a výjezdům policie.

„Kdo košík mít nebude, nemůže na prodejnu a musí počkat. Je to systém, který funguje v Německu.“ Milan Hlavsa, šéf obchodního družstva Konzum v Ústí nad Orlicí

„Bohužel pravidla jsou hlavně v oblasti dodržování počtu osob na prodejní ploše velmi těžko v praxi realizovatelná a ještě hůře vymahatelná. Navíc v poslední době přibývá agresivních zákazníků, kteří nejsou ochotni dodržovat téměř nic,“ popsal Milan Hlavsa, šéf obchodního družstva Konzum v Ústí nad Orlicí, které provozuje sto převážně menších prodejen s potravinami na venkově a v malých městech, ale s poměrně vysokou návštěvností. Přes 90 procent personálu tvoří ženy.

Podle něj je nereálné zajistit do každého obchodu nějakou speciální externí ochrannou službu pro řízení front.

„Jediné řešení, které nás zatím napadlo je pravidlo 1 košík = 1 zákazník. S tím, že omezíme na každé prodejně počet košíků přesně dle prodejní plochy a požádáme zákazníky aby to dodržovali. Na koho se nedostane košík, ten by musel čekat před obchodem ve frontě,“ dodal Hlavsa.

Stejný recept nabízí také předseda družstevních prodejen CBA Roman Mazák. „Kdo košík mít nebude, nemůže na prodejnu a musí počkat. Je to systém, který funguje v Německu a který se nám zdá rozumný. Je to asi jediná možnost, jak uhlídat počty osob na malých prodejnách, kde není personál, který by mohl počítat, kdo vchází a kdo vychází,“ myslí si. Představu má takovou, že pokladní, kolem kterého zákazník prochází, si ohlídá, aby si povinně vzal košík.

Mazák však věří, že nebude docházet ke tvoření front. Do menších prodejen, kam se vejde v jednu chvíli v průměru 20 zákazníků, nechodí obvykle tolik lidí a tráví tam méně času než v hypermarketech a supermarketech. Z toho důvodu si také myslí, že by vláda měla otevřít specializované prodejny v centrech měst jako jsou prodejny obuvi, oblečení, knihy nebo papírnictví. “Podobně jako my si totiž umí pohlídat počet návštěvníků. Ubyl by tím problém ve velkých supermarketech, které jsou vedle e-shopů jediným zdrojem tohoto sortimentu,“ řekl.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza varoval, že kvůli novému omezení počtu zákazníků, se budou před prodejnami tvořit až hodinové fronty. Svaz zastupuje velké obchodní řetězce.

Z menších obchodníků nikdo takové katastrofické vize nemá, i když s opatřeními nesouhlasí. Vytíženější jsou momentálně obchody v ranních hodinách, ale také o sobotách kvůli nedělnímu zákazu.

Obchodníci se chystají vládě poslat připomínky vůči novým pravidlům včetně prodloužení otevírací doby a povolení nedělního prodeje a doufají, že se pravidla ještě přehodnotí.

„Trochu mi přijde mi, že tvůrci těchto nařízení jsou lékaři a v nás vidí ty, kdo chce za každou cenu jen vydělat prachy. My dobře víme, že pokud omarodí náš zaměstnanec, tak obchod zavřeme, protože zboží nebude mít kdo prodávat. Proto sami investujeme do opatření a myslím, že jsou dostatečná,“ vidí situaci jednatel Skupiny COOP Pavel Březina.