Burgermeister vznikl v roce 2006 v Berlíně a z původně malého podniku v bývalých veřejných toaletách se postupně vypracoval na řetězec, který má nyní již 32 poboček v Německu a Polsku. Jeho první zahraniční pobočka vznikla ve Štětíně v roce 2025, Burgermeister v Polsku zároveň uzavřel franšízovou dohodu na 20 plánovaných lokalit.
První pražskou restauraci plánuje značka otevřít na Václavském náměstí v roce 2027. Firma zatím neuvedla, kolik restaurací chce v Česku otevřít ani kde by měly být. Pražský podnik má být první zastávkou při jejím vstupu na český trh.
Burgermeister vstupuje do Prahy s konceptem založeným na vlastní výrobě a vlastní pekárně. Tento model chce uplatnit také na dalších trzích. Praha podle firmy patří mezi významné restaurační trhy ve střední Evropě a má pro další expanzi vhodné podmínky.
„Chceme z Burgermeisteru vybudovat jednu z předních značek rychlého občerstvení v Evropě. Praha není jen dalším otevřením pobočky, ale je výchozím bodem pro náš dlouhodobý růst v České republice. Vidíme zde velký potenciál pro další pobočky a chceme se na českém trhu dlouhodobě prosadit,“ říká šéf společnosti Robert Fügert.
|
Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána
Pronájem prostor zprostředkovala poradenská společnost Cushman & Wakefield. Její zástupkyně Darja Divine očekává, že řetězec osloví návštěvníky centra i Pražany.
„Díky své poloze v samém srdci Prahy 1 vstupuje Burgermeister na český trh v mimořádně atraktivní lokalitě, kterou každoročně navštíví více než 36 milionů lidí. Místo nabízí správný mix turistů i místních obyvatel pro etablování značky na českém trhu. Čeští zákazníci i zahraniční návštěvníci navíc stále častěji vyhledávají nové gastronomické koncepty a inspirují se globálními trendy, což otevírá prostor pro značky s jedinečným konceptem a kvalitní nabídkou,“ říká Divine.