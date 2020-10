Blikačky, poutače, polepy. Prazdroj zbavuje hospody chaotické reklamy

Jednou z těch, které už proměnou prošly, je restaurace Ladronka v pražské čtvrti Košíře. Její majitel Arnošt Barták je s výsledkem spokojený. „Je fakt, že za ta léta byla hospoda přeplácaná. Měli jsme tu světelné reklamy ještě z období před rokem 1990,“ přiznává Barták.

Ladronka úpravou získala novou fasádu a nápis podsvícený LED páskou, pár změn ji ale ještě čeká. „Bude to chtít dotáhnout, protože máme starou zahrádku. Tu chceme příští rok nově potáhnout. Nad restaurací taky visí rozměrný plakát s reklamou. Až na konci roku skončí smlouva s inzerentem, tak to půjde pryč, protože takhle to vzhled restaurace spíš narušuje,“ uvádí Barták. „Bohužel se současná změna nemůže ukázat v plné kráse, protože jsme zavření,“ dodává.

Právě období uzavřených gastropodniků úpravám či rekonstrukcím exteriéru i interiéru nahrává. Své o tom ví Markéta Bláhová, která má projekt s názvem Fresh Outlet v Prazdroji na starosti.

„Zatím jsme vylepšili 91 českých hospod. Začali jsme už na jaře, kdy byly hospody zavřené a měly tak prostor řešit úpravu svého exteriéru. Teď je bohužel situace podobná, část hospod funguje přes okénko, ale většina své provozy zavřela. Proto někteří majitelé využívají absenci hostů k úpravám svých podniků a my se jim v tom snažíme pomoci, aby byli nachystaní, až budou moci opět otevřít,“ říká Bláhová.

Celý projekt Bláhová popisuje jako zjednodušení a zpřehlednění prezentace značek Prazdroje v exteriéru. „Rozhodli jsme se zásadním způsobem změnit prezentaci našich značek ve veřejném prostoru. Budeme střídmější, což povede k přehlednějšímu značení, lepší orientaci a navigaci zákazníků do podniků. Neméně důležitým efektem je snížení spotřeby plastů a energií. Soustředíme se na kvalitu, prezentovat se chceme skvěle načepovaným pivem a ne přebujelou reklamou,“ říká Bláhová.

Vizuální smog vzniká jako důsledek nedotažených byznys plánů na straně majitelů provozoven, šizených zakázek na straně designérů a nedostatků v systému vymáhání na radnicích. Veronika Rút Fullerová grafická designérka

K projektu si pivovar přizval české odborníky z oblasti designu, architektury a reklamy. Jednou z nich je i brněnská grafická designérka Veronika Rút Fullerová.

„Nový směr snižuje počty venkovních reklamních prvků i množství použitých světel a tlumí používané barvy. Redukuje také počet venkovních polepů v oknech. Zjednodušili jsme design reklamních prvků, aby nepůsobil rušivě, a exteriér každé z provozoven řešíme jako jeden celek. S některými hospodami pak řešíme vylepšení komplexně včetně nové fasády,“ popisuje designérka.

Všudypřítomná reklama

„Důležité je vyvarovat se hádkám o estetice, není to jádro problému. Vizuální smog vzniká jako důsledek nedotažených byznys plánů na straně majitelů provozoven, šizených zakázek na straně designérů a nedostatků v systému vymáhání na radnicích. Ve výsledku na tom nevydělává nikdo a v případě provozoven to škodí byznysu. Nehledě na to, že je to pro naši zemi příšerná vizitka ohledně přístupu k práci a řízení měst. Přitom nejde o přítomnost reklamy, jde prostě o to, že je chaotická,“ vysvětluje Fullerová problém.

Fakt, že nadbytečná reklama nejen v hospodách lidi ruší, si Prazdroj ověřil u zákazníků. Z průzkumu mezi tisícovkou lidí mu vyšlo, že jsou jí ve veřejném prostoru přehlceni.

Fullerová zmiňuje konkrétní problém vizuálního smogu a jeho následné řešení na příkladu Londýna. „Na londýnském náměstí Piccadilly Circus byly všechny domy tradičně ověšené reklamou od shora až dolů. Pak ale došlo na reflexi situace a vedení města nechalo odstranit všechny obrovské panely ze všech domů až na jediný. Tím se podařilo dát prostor jak reklamě, tak historické hodnotě místa. To je případ outdoorové reklamy a je to dost jiná problematika, než značení provozoven, ale princip je podobný – je dobré mít funkční systém, ať už kvůli ekologii, úsporám nebo identitě města,“ dodává Fullerová.

Šetřit energiemi, nešetřit pivem

Projekt Fresh Outlet má rovněž za cíl snížit dopady podnikání na životní prostředí. „Cílem projektu je nejen zpříjemnit lidem život v obcích a pomoci hospodským zatraktivnit provozovny pro jejich hosty, ale také snížit spotřebu energií i použitých materiálů včetně plastů,“ říká Bláhová.

„Konkrétně u vnějších plastových poutačů jsme zmenšili rozměr o třicet procent a celkově tak díky novým označením snížíme produkci nových plastů na polovinu. Menší počet světelných zdrojů a přechod na LED pásky nebo diody, tedy šetrnější typ osvětlení, pak hospodským uspoří ročně až padesát procent spotřebované energie.“

Projekt si Prazdroj financuje sám, kolik ho to zatím stálo ale uvádět nechce. Navzdory současné koronavirové krizi pivovar neplánuje, že by na reklamě šetřil. „Budeme do ní spíš investovat efektivněji. Investice tedy půjdou do těch prvků, které opravdu mají smysl a víme u nich, že to hosta do hospody naláká,“ uzavírá Bláhová.