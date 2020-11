Prodej točeného piva je opět na dně. Prazdroj vymění hospodským prošlé

Odbyt sudového piva v hospodách se meziročně snížil na pět procent, prodej čepovaného piva z okénka nabízí asi 11 procent restaurací a hospod.

„Ten, kdo nyní funguje, tak může generovat příjmy a za pivo zaplatí až poté, co se život dostane zpět do normálu,“ uvedl obchodní ředitel Prazdroje Tomáš Mráz.

Podle Mráze nemusejí mít lidé obavy, že by teď pivo v hospodách nemělo ty nejlepší parametry. Prazdroj totiž výrazně posílil prodeje menších balení sudů 15 a 30 litrů. Patnáctilitrové sudy se podílí na prodejích do hospod z jedné pětiny, zatímco běžně to jsou jen dvě procenta. Třicetilitrové sudy pak tvoří dvě pětiny prodejů, loni polovinu.

Prodá se zlomek piva co loni

Prodej čepovaného piva z okénka nabízí podle aktuálních dat pivovaru asi 11 procent restaurací, do nichž dodává svá piva. Hospodští, kteří sudové pivo mají i nadále v nabídce, přitom prodají 45 procent toho, co v běžném provozu před rokem. Hospodám, které se snaží fungovat, to podle Mráze pomáhá zajistit aspoň část hotovosti, kterou nutně potřebují.

„Naše celkové prodeje sudového piva v hospodách se za první tři týdny, kdy musely být podniky uzavřené, snížily na pět procent ve srovnání se stejným obdobím loni,“ uvedl Mráz.

Pivovar už 14. října kvůli uzavření hospod uvedl, že utlumí stáčení piva do sudů a tanků a posílí výrobu baleného piva. Během jarní koronavirové krize se mu propadly prodeje zhruba o 40 procent; odbyt v restauracích a hospodách tvoří 40 procent celkového prodeje.