Frisco a Holki se vracejí. Prazdroj k propagaci nápoje povolal dívčí kapelu

Plzeňský Prazdroj letos na podzim investoval více než miliardu korun do rozšíření svého sortimentu ve vratných láhvích. Jako poslední ze svých tuzemských značek překlopil třetinky Frisco a piva značky Elektrárna. Veškeré skleněné láhve, do nichž pivovar plní své produkty pro český trh, tak budou od příštího roku vratné.

Tříkorunové zálohované třetinky nápoje Frisco se na trhu postupně začaly objevovat již od října. Zhruba od Nového roku, po doprodání všech zásob, by měly být na českém trhu pouze vratné třetinkové obaly této značky.

Kromě zálohovaných obalů í se inovoval také uzávěr, aby bylo možné znovu láhve použít. Nový typ uzávěru tedy již neumožňuje otevíraní rukou, ale vyžaduje otvírák. Tento krok pomáhá chránit obaly před poškozením a zároveň šetří životní prostředí. Stejná víčka jsou využívána u většiny pivních láhví.

Vratné skleněné obaly jsou v průměru naplněny až 26krát a mají životnost zhruba sedm let. Frisco a jeho spotřebitelé tak mohou společně každý rok ušetřit přibližně 4 100 tun CO 2 a přes 6 200 tun skla, které by se použilo pouze jednou. Jen pro představu, jednorázové láhve vyrobené z takového množství skla by postavené vedle sebe vytvořily řadu dlouhou 1 770 kilometrů, což je zhruba cesta z Prahy do španělské Barcelony.

Holki mají zase hit

„Výkupový automat je lepší než ten hrací. My jsme láhve vratné a Frisco se teď vrací.“ Propagace nápoje Frisco se ujala dívčí kapela Holki, kterou znají spíše ročníky 1989 a starší. Jako náctiletí chodili na diskotéky a mnozí si objednávali Frisco. Už je to 25 let, kdy se z rádií linuly hity dívčích či chlapeckých kapel z Česka.

A nyní se na scénu vrací i Holki. Kapela 24. října vystoupí ve Fóru Karlín, aby si po čtvrtstoletí zase členky spolu zazpívaly. Kampaňová píseň je pro ně tedy největší reklamou z hlediska dosahu.

„Hudební skupina Holki oslavuje 25 let na hudební scéně velkým koncertem. A láhve Frisco se nově po vypití vrací do obchodů. Proto jsme spojili síly a vznikla píseň, která vypráví příběh vratných láhví a upozorňuje na důležitost jejich návratu do oběhu,“ doplnil ke spolupráci tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.