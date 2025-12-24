O Vánocích domácnosti plýtvat nehodlají. Zbytky snědí nebo darují, tvrdí průzkumy

České domácnosti se letos o Vánocích budou snažit omezit plýtvání potravinami. Téměř polovina lidí během svátků žádné jídlo nevyhodí a dalších 38 procent přiznává, že vyhodí maximálně desetinu. Cílem většiny je, aby zbylo co nejméně jídla, které by skončilo v koši, odhalil průzkum dvou předních platforem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Průzkumy ukazují, že Češi stále více přemýšlejí o udržitelném přístupu k vánočním pokrmům, a přitom si zachovávají kvalitu svátečních jídel. Podle aktuálních dat platformy Nesnězeno během svátků žádné jídlo nevyhazuje téměř polovina respondentů, dalších 38 procent přiznává, že vyhodí maximálně desetinu. Většina domácností zbytky jídla zpracovává.

„Je fajn vidět, že i o Vánocích, které jsou považovány za svátek konzumu a dopřávání si, se spousta lidí snaží jídlem neplýtvat, a ještě větší radost máme z toho, že se to ukazuje hlavně u naší komunity. Jsem rád, že lidé kolem naší platformy umí přemýšlet nad tím, jak potraviny využít do posledního drobku,“ říká Jakub Henni, ředitel platformy Nesnězeno.

Mezi uživateli platformy Nesnězeno jídlo během svátků vůbec nevyhazuje bezmála polovina dotázaných a dalších 38 procent tvrdí, že ho vyhodí maximálně desetinu. Většina domácností se snaží zbytky jídla zpracovat a 75 procent je dojídá v následujících dnech, 12 procent využívá mrazák a 7,5 procent z nich je rozděluje mezi blízké. Méně než dvě procenta jídla skončí v koši.

Největší problém domácnostem zatím dělá pečivo a vánoční cukroví, které se často připravuje v nadměrném množství. Několik respondentů zmínilo také tradiční bramborový salát, jehož zbytky se každý rok obtížně zužitkovávají. Přesto většina lidí uvádí, že jim zbyde jen minimum, což dokládá, že svátky lze zvládnout bez zbytečného plýtvání.

Kolik se utrácí za vánoční stůl

Výdaje za vánoční jídlo se liší podle velikosti domácnosti, nejčastěji se pohybují mezi 2 až 3 tisíci korunami. Mnozí přitom považují výdaje za oblast, kde se dá ušetřit bez ztráty kvality a to například lepším plánováním.

Podobné výsledky přinesl i průzkum společnosti Too Good To Go. Podle něj téměř polovina českých domácností připravuje během Vánoc příliš mnoho jídla, což je hlavní důvod vyhazování zbytků.

„Připravit jídla tak akorát je vždy výzva, hlavně během Vánoc, kdy hostíme rodinu a naše blízké. Plýtvání potravinami se dá předejít jejich správným skladováním například trvanlivost bramborového salátu se dá prodloužit tím, že majonézu přidáme až těsně před servírováním. Pečivo zůstane déle čerstvé, pokud ho skladujeme v látkovém pytlíku,“ vysvětluje Anna Podkowińska-Tretyn, ředitelka Too Good To Go pro Polsko a Česko.

Nejčastěji vyhazované potraviny během Vánoc jsou: bramborový salát (52 procent), pečivo (50 procent), sladkosti (38 procent) a ovoce (18 procent).

Podle odborníků je možné plýtvání snížit několika jednoduchými kroky, například si sepsat nákupní seznam a zkontrolovat zásoby, rozvrhnout množství připravovaného jídla či správně skladovat potraviny a rozlišovat datum minimální trvanlivosti a datum spotřeby.

Zbytky zamrazit nebo kreativně zpracovat – vánočku lze použít na french toast, starý chléb jako posypku, zbytky masa nebo zeleniny do salátů či zapečených pokrmů. „I samotné neplýtvání je cestou, jak ušetřit peníze a snížit množství odpadu,“ dodává Podkowińska-Tretyn.

Také nedávný experiment společnosti Yummy a Institutu cirkulární ekonomiky ukázal, že když lidé vaří z přesně odměřených surovin, mohou snížit množství odpadu až o pětinu. Finská Yummy je služba, která domácnostem doručuje předem navážené ingredience na vybrané recepty až ke dveřím, díky čemuž kromě pohodlného vaření pomáhá i omezovat nadbytečné nákupy a potraviny využít beze zbytku.

„I když Yummy během vánočních svátků boxy nedoručuje, principy, na kterých služba stojí, můžou být skvělou inspirací i pro sváteční vaření doma, a to nenakupovat zbytečně, plánovat a suroviny opravdu využít,“ dodal Juhana Rintala, šéf Yummy.

Pár tipů jak neplýtvat:

Vařte pro rodinu a své hosty, ne pro celou vesnici
Méně je často více. Připravujte jídlo s rozmyslem a počítejte porce podle lidí, kteří skutečně budou jíst. I když jsou Vánoce brány jako svátky hojnosti, neznamená to, že se toho každý chystá sníst dvakrát tolik než obvykle.

Plánujte nákupy a obrňte se
Rozmyslete si, jaké jídlo budete o svátcích vařit, připravte si podle toho nákupní seznam a nechoďte nakupovat hladoví. Jde o často omílané pravidlo, které funguje během celého roku, ale hlavně před svátky jsou obchody plné lákadel a nakoupit rozumně vyžaduje silnou vůli.

Vánočka druhý den chutná nejlíp jako francouzský toast
Zbytky nejsou odpad, ale dobroty na zítra. Vánočka si bude na Štěpána bude rozumět s topinkovačem nebo z ní můžete udělat francouzský toast a zbytek bramborového salátu můžete dát třeba na chlebíčky.

Mějte mrazák jako druhý sváteční stůl
Před svátky mu trochu ulehčete a pak ho využijte jako tichého pomocníka. Pečivo, cukroví i další dobroty tam najdou azyl. Co dnes nenajde místo na stole na Štědrý den, může klidně počkat na Silvestra.

Sdílejte dobro i porci řízku
Když víte, že všechno nesníte, nabídněte část dál. Sousedi, kolegové, kamarádi i širší rodina často ocení domácí cukroví víc než krabičku bonboniéry.

Bitvu o nadzvukové cestování vyhráli Sověti. Tu-144 měl být jejím symbolem

Tupolev Tu-144 je vyřazený proudový dopravní nadzvukový letoun. Návrh byl dílem...

Přestože se symbolem cestování nadzvukovou rychlostí stal britsko-francouzský Concorde, jako první dopravní letadlo na světě překonal rychlost zvuku elegantní sovětský letoun Tupolev Tu-144. Na...

23. prosince 2025  9:54

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

23. prosince 2025

