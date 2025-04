Podle nejnovějších údajů Eurostatu připadá na jednoho obyvatele Česka v průměru 101 kilogramů potravinového odpadu ročně. To odpovídá přibližně dvěma kilogramům týdně. Během svátků, jako jsou Velikonoce, může být toto číslo ještě vyšší.

Výroba potravin je náročná nejen na půdu a energii, ale především na vodu. Podle organizace WWF jde až o čtvrtinu veškeré sladké vody, která se ročně na Zemi využije, a to právě na produkci potravin, které se nakonec ani nezkonzumují.

Vodní stopa se nevyhýbá ani typickým velikonočním pokrmům. Data z organizace Water Footprint Network ukazují, že na výrobu pšeničného bochníku chleba (500 g) je zapotřebí až 804 litrů vody. Jedno vejce (60 g) si vyžádá přibližně 196 litrů, což odpovídá plné vaně. Porce vepřového masa (250 g), často používaného do velikonoční nádivky, pak znamená spotřebu 1 497 litrů vody, což je objem vody potřebný na 150 mycích cyklů v myčce nádobí. Nejvyšší spotřebu má máslo, na kilogram je potřeba 5 553 litrů vody.

„Když si uvědomíme, kolik vody stojí za každým kouskem jídla, které nakonec skončí v koši, začneme na potraviny nahlížet úplně jinak. Nejde jen o peníze, ale i o zdroje, které si nemůžeme dovolit ztrácet,“ říká Anna Podkowińska Tretyn, ředitelka společnosti Too Good To Go pro Českou republiku.

Vodní stopa velikonočních potravin. (14. dubna 2025)

Teplé roky

Rok 2024 byl podle klimatologů nejteplejším rokem v historii měření, podobně jako předchozí rok 2023. To ukazuje na dlouhodobý trend oteplování a klimatických změn, které jsou úzce spojené i s plýtváním potravinami.

„Zachraňováním jídla před vyhozením můžeme velmi efektivně přispět k ochraně klimatu. Nejenže snižujeme emise skleníkových plynů, ale zároveň šetříme i obrovské množství vody,“ dodává Podkowińska Tretyn.

Aplikace Too Good To Go funguje v Česku od června 2024 a propojuje uživatele s podniky, které nabízejí neprodané potraviny ve výhodných balíčcích. Takzvané Dobrovaky (balíčky o hmotnosti cca 1 kg) pomáhají nejen domácnostem ušetřit, ale hlavně minimalizují plýtvání. V Česku spolupracuje společnost s více než 430 lokálními podniky, mezi které patří například Zrno Zrnko, L’Osteria, Vilgain, Bombay Express, Dean & David, Lokal Bakers, EMA Espresso Bar, The Miners a Costa Coffee.