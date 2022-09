Češi vyhazují méně potravin. Venkovu to však kazí městští plýtvači

„Každoročně se v Evropské unii vyplýtvá zhruba 90 milionů tun potravin. To představuje asi 170 kilogramů na osobu ročně v rámci Evropy. V České republice jsme na tom o něco lépe. Podle různých údajů je to asi 50 až 80 kilogramů na osobu za rok. A tyto trendy se v ČR zlepšují,“ řekla vedoucí oddělení potravinového řetězce ministerstva zemědělství Dana Tříska.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že lidé, kteří mají blíž k „venkovskému stylu života“, vyhazují mnohem méně potravin než ti, kteří žijí ve městech. Konkrétně se jedná o 53,6 kilogramu na osobu za rok. Přesně tolik v průměru vyhodí lidé, kteří žijí v zalidněnějších částech měst, například na sídlištích nebo v centrech. Naopak nejméně vyhodí lidé s bydlištěm na venkově, kde toto číslo představuje zhruba 29,1 kilogramu na osobu za rok.

Nejčastější příčiny plýtvání potravinami v domácnosti patří: Znehodnocení potravin v průběhu skladování.

Překročení data použitelnosti.

Překročení data minimální trvanlivosti.

Velké množství navařeného jídla.

Neodpovídající kvalita koupené potraviny.

V případě, že domácnosti před nákupem kontrolují své zásoby, znamená to, že méně plýtvají. Naopak, pokud má domácnost obtíže s naplánováním nákupu, začne více plýtvat.

V rámci posledního průzkumu, který provedl Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ministerstva zemědělství bylo zjištěno, že téměř 80 procent respondentů nikdy nevyhazuje nealkoholické nápoje. Více než 60 procent z dotázaných uvedlo, že se nezbavuje masa a masných výrobků, a přibližně 54 procent respondentů nevyhazuje mléko a mléčné produkty.

„Mezi nejčastější důvody, proč vyhazujeme jídlo, je fakt, že ho nestihneme sníst do data jeho spotřeby. To v průzkumu přiznalo téměř 51 procent z dotázaných. Dalšími důvody jsou nehody při vaření a nespotřebované zbytky potravin. Překvapivým důvodem k vyhození potraviny je skutečnost, že potravina byla již zkažená při nákupu. Samozřejmě musíme zmínit špatné uskladnění potravin. Což přiznalo téměř 20 procent domácností. Je třeba si uvědomit, že každá lednička chladí jinak, a hlavně, v každém patře dané ledničky je jiná teplota,“ říká Dana Tříska.

Kolik ročně vyhodíme vybrané potraviny | foto: Státní zemědělský intervenční fond

Raději kvalita, než kvantita

Mohlo by se zdát, že důležité je mít plné zásoby potravin jak v chladničce, tak ve spíži nebo ve sklepě. Opak je ale pravdou. Pokud se nakupuje veliké množství potravin, ve většině případů nejsou spotřebitelé schopni veškeré zásoby zkonzumovat a část tohoto jídla tak putuje do odpadkového koše a následně na skládku.

„Důležitým krokem před každou cestou do obchodu s potravinami je mít přehled, co vlastně doma máme a co zrovna potřebujeme,“ říká Tříska.

Během samotného nákupu je důležité nakupovat především kvalitně. Mnohdy se stává, že zakoupené potraviny v akci nejsou tou nejlepší volbou. Obchodníci se takto často zbavují potravin, které mají například v nejbližších dnech expiraci. Potraviny ve slevách proto vybírejte a prohlížejte pečlivěji.

Doporučuje se nakupovat spíše menší množství potravin, ale zato kvalitních, u kterých máte jistotu, že jsou od prověřených farmářů, zemědělců nebo chovatelů. Pokud zákazník pořídí menší množství kvalitních potravin, bude mít větší šanci toto jídlo zkonzumovat a nebudete muset řešit otázku vyhazování a plýtvání.

„Aby měl spotřebitel vždy jistotu, že nakupuje kvalitní suroviny, musí se při výběru potravin zaměřit na různá loga kvality – Klasa, Regionální potravina nebo BIO na obalech jednotlivých potravin. Samozřejmě, že s kvalitou často souvisí i vyšší cena. Zároveň ale není nutné vždy přeplňovat nákupní košíky a zbytečně se tak o několik dní později některých potravin zbavovat,“ říká expertka z ministerstva.

Pořádek v lednici

„Často se stane, že si přineseme domů nákup potravin a bezmyšlenkovitě je vyskládáme do lednice podle toho, kde je zrovna volné místo. To je ale veliká chyba, kvůli které po nějaké době putují potraviny zbytečně do odpadkového koše,“ upozorňuje.

Jak správně ukládat potraviny | foto: Státní zemědělský intervenční fond

Různé druhy potravin totiž potřebují různé teploty. Pokud se potraviny uloží správně, ušetří se, protože vyhazovat zkažené potraviny je drahé a zároveň jde o zbytečné plýtvání. Je třeba se také vyvarovat přeplňování, protože v lednici, která je přeplněná, necirkuluje správně vzduch a potraviny tak jsou nedostatečně ochlazované. „Do nejnižších polic patří rychle se kazící potraviny,“ dodává Dana Tříska.