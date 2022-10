Společné nákupy plynu jsou krok správným směrem, říká místopředseda ČEZ

Proč zrovna teď zdražujete, když cena elektřiny a plynu na burze klesá?

Mluvíte o cenících pro nové zákazníky, které jsme upravili. Odpověď je jednoduchá. Elektřinu nakupujeme postupně a v momentě, kdy ji máme nachystanou, promítneme její cenu do ceníků. To je obecný přístup. A ano, teď krátkodobě jsou spotové ceny elektřiny a plynu velice nízko. Evropa má to štěstí, že je teplý podzim a že zásobníky jsou díky řadě opatření plné. Nicméně topnou sezonu máme ještě před sebou a burzovní ceny elektřiny a plynu s dodávkou v zimě jsou pořád dost vysoké. Takže současný pokles je sice velmi dobrou zprávou, ale ceny musí zůstat nízko delší dobu, aby se to promítlo. Zároveň zákazníci reálně tolik vysoké ceny platit nebudou, protože bude platit vládou vyhlášený strop.

Vedle krátkodobých opatření, zastropování cen spotřebitelů a obecně snížení sociálního dopadu na spotřebitele, potřebujeme zásadní debatu o tom, jak se ze závislosti na Rusku vymanit dlouhodobě.