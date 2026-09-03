Pomalejší doplňování zásob plynu je podle analytiků důsledkem zdražování plynu na burze. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh ve středu ráno překročila hranici 75 eur (1 817 Kč) za megawatthodinu (MWh) a dostala se tak nejvýše za více než tři roky. Trh reaguje na obnovení útoků mezi Spojenými státy a Íránem i na slabší zásoby plynu v Evropě.
„Česká republika stejně jako v předchozích letech splnila evropský indikativní milník minimálně 60procentní naplněnosti zásobníků k 1. září. Nemáme jakékoli informace, že by neměl být splněn také hlavní evropský cíl 80procentní naplněnosti pro období od 1. října do 1. prosince,“ řekl mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník.
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Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a další zástupci ministerstva podle Provazníka s obchodníky a provozovateli zásobníků pravidelně jednají. Žádný z obchodníků přitom podle něj nesignalizoval jakékoliv problémy.
„Dodávky plynu by měly být bez problémů zajištěny i během nadcházející zimy,“ řekl Provazník. Obchodníci podle něj přitom využívají kombinaci zásob plynu v zásobnících, dlouhodobých a forwardových kontraktů a průběžných nákupů. „V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by České republice před nadcházející topnou sezonou hrozil nedostatek plynu, byť zásobníky jsou letos plněny pomaleji než v minulém roce,“ dodal Provazník.
Tlak na růst cen
Současné zdražování plynu na burze podle analytiků postupně v příštích měsících zvýší i ceny dodávek pro domácnosti. Nepůjde však o plošné zdražování, ceny se zvýší zejména v případě nových fixací. Pro dlouhodobější vývoj cen bude podle analytiků klíčová nadcházející zima a další vývoj geopolitické situace.
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„Záleží na tom, kdy a za jakých podmínek dodavatelé plyn nakoupili. Nejrychleji se projeví v nových nabídkách a produktech navázaných na aktuální trh,“ uvedl spolumajitel společnosti Electree Ruben Marada. Pokud by se cena kolem 70 eur udržela delší dobu, prostor pro zlevňování by se podle něj uzavřel a nové ceníky by postupně zdražovaly. „Současná situace znovu ukazuje, jak důležitý je rozumný nákup dopředu a rozložení nákupů v čase,“ připomněl Marada.
Zásoby v Česku jsou nyní mírně nad průměrem v EU. Podle dat ERÚ jsou evropské zásobníky nyní plné na necelých 65 procent. Podle agentury Bloomberg má Evropská unie na konci léta nízké zásoby a hrozí jí zostření globálního boje o dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG). Členským zemím chybí přes 100 terawatthodin plynu v hodnotě více než sedm miliard eur (169,4 miliardy Kč), aby dosáhly svého nejnižšího cíle naplněnosti.
„Zásobníky v EU jsou naplněny na 65 procent a koordinační skupina pro plyn potvrdila, že neexistují žádné bezprostřední obavy ohledně bezpečnosti dodávek plynu před nadcházející zimou,“ řekla mluvčí Evropské komise. Analytici společností Goldman Sachs, Rystad Energy a Morningstar varují, že slabší zásoby by mohly ceny plynu v zimní sezoně vytlačit nad 100 eur za megawatthodinu (MWh).
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Klíčovým faktorem je válka mezi Izraelem a Íránem, která výrazně omezila dodávky z Perského zálivu. Tankery s LNG se dostávají přes Hormuzský průliv výrazně méně než tankery s ropou. Ceny plynu jsou tak podle agentury už více než dvojnásobné proti loňsku.
Přetahovaná o tankery
„Potenciál pro globální boj o palivo tu je, zejména v případě chladnější zimy,“ konstatoval Go Katayama, analytik trhu s LNG ze společnosti Kpler.
Připravenost jednotlivých evropských zemí se přitom výrazně liší. Zatímco Itálie díky státním pobídkám naplnila své zásobníky zhruba na 83 procent, Německo, které disponuje největšími skladovacími kapacitami na kontinentě, má zásobníky naplněné o trochu více než z poloviny. Podobně nízké zásoby hlásí i Nizozemsko a Belgie, což jsou klíčové obchodní uzly zásobující sousední trhy.
„Snadno bychom mohli být svědky toho, jak bude evropská referenční cena plynu vyhnána nahoru už jen kvůli vyrovnání globálních toků a agresivnímu vytlačení jakékoli asijské poptávky,“ sdělil agentuře Bloomberg James O’Brien, který vede oddělení LNG v energetické společnosti DTEK.
Evropská unie loni po předchozí plynové krizi zavedla systém povinného každoročního doplňování zásobníků jako pojistku proti budoucím výpadkům. Válka, kterou na konci letošního února proti Íránu rozpoutaly Spojené státy a Izrael, však zdražila plyn natolik, že se skladování přestalo ekonomicky vyplácet.
Vlády i energetické firmy proto s nákupy vyčkávaly v naději na pokles cen, který se ale nedostavil. Analytici zároveň upozorňují na riziko, že drahý evropský plyn opět odsune od dodávek chudší země jako Pákistán či Bangladéš, podobně jako se to stalo za krize v roce 2022.
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Naplněnost zásobníků