Podle úřadu obchodníci ohlásili plán na zhruba 80procentní naplnění zásobníků, stane se tak ale později než v minulosti. Dění na trhu s plynem letos výrazně ovlivňuje situace na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu.
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„Letošní zima vedla k většímu čerpání zásob než předchozí mimořádně teplé zimy. Obchodníci zároveň letos doplňují zásoby pomaleji, protože ekonomická motivace ke skladování je slabší. Rozdíl mezi letními a zimními cenami plynu je malý, takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech. Někteří obchodníci skladovací kapacitu nevyužívají a dodávky zákazníkům zajišťují prostřednictvím spotových, forwardových a futures kontraktů,“ uvedl k aktuálnímu stavu Provazník.
Z nedávných jednání, které vedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s obchodníky a provozovateli zásobníků, podle MPO vyplynulo, že na zhruba 80 procent kapacit mají obchodníci smlouvy už od jara. „Obchodníci deklarovali svůj zájem kapacitu, kterou si zasmluvnili, naplnit, jen s největší pravděpodobností vzhledem k výše uvedenému v pozdějším termínu než v loňském roce,“ podotkl Provazník.
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Současná nižší naplněnost zásobníků tak podle úřadu neznamená ohrožení dodávek plynu. „Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek – především dovoz ze západní Evropy, norský plyn a LNG hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku zejména pro pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů,“ uvedl mluvčí ministerstva. Nedostatek plynu tak podle ministerstva pro nadcházející zimu nehrozí.
Zpoždění hlásí celá Evropa
Slabší doplňování zásobníků plynu je patrné v celé EU. Podle analýzy ČSOB jsou evropské zásobníky naplněny nejméně za posledních minimálně 15 let. „Obchodníci totiž kvůli volatilnímu vývoji cen odkládali nákupy plynu s vidinou jeho možného zlevnění. Stal se však opak. Plyn na letošní zimu se nyní obchoduje nad 50 eur za MWh, což znamená jediné: dodávky plynu pro nadcházející topnou sezonu se pravděpodobně výrazně prodraží,“ řekl hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.
Také podle Rusinka Evropě nedostatek plynu, jako například během krize v roce 2022, nehrozí. „To ale neznamená, že je riziko zanedbatelné. Zůstane-li velkoobchodní cena plynu zvýšená, postupně se propíše do ceníků tuzemských dodavatelů, a tím se stává důležitým proinflačním rizikem,“ dodal.
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Naplněnost zásobníků