Po stopách lamp a židlí. Američan projel místa, podle nichž IKEA vybrala názvy

O tom, že IKEA svůj nábytek tituluje leckdy legračními názvy, které vychází z švédštiny, se možná všeobecně ví. To, že některé jsou názvy skutečných destinací, to už tuší málokdo. A jaké by to asi...