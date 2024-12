Německo ruší kontroverzní poplatek za skladování plynu, týkal se i Česka

Poplatek byl dědictvím energetické krize, která vyvrcholila v roce 2022 poté, co Rusko snížilo dodávky plynu do Evropy. Berlín jej zavedl za využití německého přepravního systému, aby se pokusil získat zpět miliardy eur, které vynaložil na nákup neruského plynu za závratně vysoké ceny.

Aby se náklady vrátily, veškerý plyn vstupující do země byl zpoplatněn a to dokonce i ten, který právě přecházel ze západoevropských terminálů LNG. Podle Rakouska, Česka, Slovenska a Maďarska poplatek přidával téměř deset procent k nákladům na plyn proudící z Německa. Zástupci těchto zemí jej označovali za jednu z překážek odklonu od ruského plynu.

Český ministr průmyslu Lukáš Vlček věří, že po zrušení německého poplatku za tranzit budou obchodníci kupovat plyn ze západu. „Jak nám Němci na jednáních slíbili, tak splnili. Poplatek za přepravu plynu přes Německo byl důvodem, proč privátní obchodníci nakupovali levnější plyn z východu. To se teď, věřím, změní. Díky alternativním dodávkám a kapacitě v LNG terminálech, které jsme zajistili, není důvod, abychom byli závislí na Rusku,“ řekl.

Berlín původně i po tlaku Evropské komise a středoevropských států slíbil v květnu letošního roku, že kontroverzní přirážku zruší od 1. ledna 2025. Tehdy má do Unie přestat proudit ruský plyn přes Ukrajinu a středoevropské země budou odkázány na dodávky z jiných zdrojů. Tento závazek však mohl zvrátit prosincový pád německé vlády.

Ve zdůvodnění k takzvané třetí novele energetického zákona vláda kancléře Scholze uvedla, že je změna nutná, protože Evropská komise dospěla k názoru, že část platného zákona není slučitelná s unijním právem. Na to upozorňovaly i země, kterých se poplatek 2,50 eura (63 Kč) za megawatthodinu (MWh) týkal. Kromě Česka proti němu protestovaly také Rakousko či Slovensko.

Podle německé vlády poplatky ztěžovaly středoevropským a východoevropských zemím diverzifikaci zdrojů plynu. „Tím je poplatek v rozporu se společnou snahou EU stát se nezávislou na ruském zemním plynu,“ stojí v popisu schváleného návrhu na stránkách německého Spolkového sněmu. Podle novely zákona se poplatek od 1. ledna 2025 bude vybírat nově jen vnitrostátně, a nikoli na přeshraničních bodech.

V zájmu dobrých sousedských vztahů

Návrh zákona předložila vláda sociálních demokratů (SPD), zelených a svobodných demokratů (FDP) do parlamentu ještě před tím, než se na počátku listopadu rozpadla. Při hlasování v parlamentu jej podpořily obě strany nynější menšinové vlády - SPD a zelení - a navíc i poslanci konzervativní unie CDU/CSU, jejichž hlasy byly rozhodující. Předseda CDU Friedrich Merz, který je kandidátem na kancléře v nadcházejících parlamentních volbách, už v pondělí naznačil, že zákon o poplatcích za tranzit plynu by mohl být jednou z norem, kterou CDU/CSU pomůže vládě do voleb schválit.

„Samozřejmě, že je v německém zájmu mít dobrou spolupráci s našimi sousedy, z jejichž infrastruktury mimochodem i my často profitujeme,“ řekla v rozpravě před schválením novely poslankyně za stranu Zelených Ingrid Nestleová. Člen CDU Andreas Jung uvedl, že jeho frakce jednala se zástupci Česka a Rakouska, kteří jí vysvětlili, jaké negativní dopady na ně výběr poplatku má. Proto se CDU/CSU podle něj rozhodla zrušení poplatku podpořit.

Proti novele nakonec hlasovali členové stran Alternativa pro Německo (AfD), Levice a FDP. Poslanec donedávna vládní FDP Konrad Stockmeier v rozpravě označil zrušení poplatku za diskriminaci Němců, opatření podle něj zvýší cenu elektřiny v Německu. „Kdo infrastrukturu využívá, měl by se podílet také na nákladech,“ uvedl. Sociální demokrat Markus Hümpfer ale odmítl, že by se jednalo o diskriminaci. „Jen přijímáme evropské právo,“ dodal.

Pátek 20. prosince byl posledním zasedacím dnem Spolkového sněmu před koncem roku, a tedy posledním dnem, kdy bylo možné zákon ve sněmu přijmout, aby mohl začít platit k 1. lednu. Kdyby od Nového roku neplatil, hrozilo potenciálně nebezpečí, že by Česko dál poplatkům podléhalo. Ty se přitom podle nedávného oznámení společnosti Trading Hub Europe GmbH (THE), která je správcem a koordinátorem německého trhu s plynem, od ledna zvýší z nynějších 2,50 na 2,99 eura (75 Kč) za MWh. Nově se ale toto zvýšení bude týkat jen vnitroněmeckého trhu.

Novelu musí chválit ještě Spolková rada, druhá komora německého parlamentu, která zastupuje zájmy spolkových zemí. Mohla by tak učinit ještě na svém pátečním zasedání. Pokud se to nepodaří, existuje plán, podle kterého by v průběhu ledna zrušení poplatku schválila rada retroaktivně s účinností k 1. lednu.