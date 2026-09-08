Plyn na burze zdražil o 57 %. ČEZ i tak drží ceny nízko

České domácnosti a firmy stále častěji vyhledávají jistotu v podobě fixovaných produktů a přechodu k větším a stabilním dodavatelům energií. Odborníci proto doporučují neotálet a věnovat revizi energetických závazků pozornost už v létě, kdy je na klidné porovnání nabídek dostatek času.
Proč řešit účty za energie ještě před topnou sezonou
Situace na velkoobchodních trzích zůstává vysoce citlivá na jakékoli vnější podněty. Ceny na klíčových evropských energetických burzách vykazují v průběhu roku citelné výkyvy, které reagují na globální poptávku po zkapalněném zemním plynu (LNG), ukončení tradičních tranzitních tras přes východní Evropu i neklidnou situaci na Blízkém východě. Podobné výkyvy přitom v posledních letech opakovaně zamíchaly cenami energií pro miliony odběratelů v celé Evropě.
Zatímco v teplých měsících bývá spotřeba plynu podstatně menší, s příchodem prvních chladných dnů poptávka napříč evropským kontinentem prudce stoupá. Pokud zároveň dojde ke krizové geopolitické události nebo k nečekanému poklesu teplot, velkoobchodní ceny dokážou vyskočit během několika dnů o desítky procent. V takovou chvíli se vyplatí být u silného dodavatele, který má energie zodpovědně nakoupené dopředu a nemusí na skokové zvýšení velkoobchodních cen reagovat okamžitým zdražením svým zákazníkům. Cena plynu od poloviny února do července vzrostla o 57 %. A zdražovala také elektřina.
„Růst cen na burze připomíná, že současné výhodné podmínky nemusejí trvat věčně. Právě teď mohou zákazníci využít příznivé ceny plynu a zajistit si dodávky od silného a stabilního partnera ještě před zimou,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Pro tuzemské odběratele z toho vyplývá jasný závěr: revize smluv s případnou změnou dodavatele energií ještě před začátkem topné sezony představuje nejúčinnější obranu proti nečekaným finančním šokům a recept na klidnou zimu.
Výhodná cena a silný dodavatel energií jako pojistka
Dostatečnou pozornost je potřeba věnovat i výběru dodavatele. Nejsilnější hráči na trhu dokážou nakupovat plyn na burze s dostatečným předstihem a ve velkých objemech, což jim umožňuje nabízet dlouhodobě výhodné podmínky a případné výkyvy na burze lépe absorbovat, aniž by je museli hned promítat do cen pro koncové zákazníky.
Mezi zavedené a stabilní patří například ČEZ Prodej ze Skupiny ČEZ. Přestože cena plynu stoupá, ČEZ zatím díky silnému zázemí drží nízké ceny nejen pro své, ale i nové zákazníky, kteří se rozhodnou přejít od jiného dodavatele.
Po zkušenostech z minulých let, kdy krach několika dodavatelů zanechal statisíce lidí v nejistotě, se důvěra k prověřeným značkám zvyšuje – a jednoznačně se vyplácí. Lidé už nechtějí riskovat, že zůstanou v nouzovém režimu dodavatele poslední instance, kde se jim ceny mohou výrazně zvýšit, protože v rámci tohoto režimu dodavatel musí nakoupit energie za aktuální cenu na velkoobchodním trhu. Tento přístup volí čím dál více českých rodin, podnikatelů i firem. Důvodem je nejen možnost ušetřit, ale především mít zajištěné energie s předem známou cenou.
Digitalizace a změna dodavatele po internetu
Banku bez online bankovnictví a mobilní aplikace si dnes už dokáže představit málokdo. V energetice je situace zatím odlišná. Ne každý dodavatel digitální online služby má. I v tomto případě je lepší vsadit na většího dodavatele, který má na investice do digitalizace a budování moderní IT infrastruktury prostředky.
Změnu dodavatele dnes můžete vyřídit kompletně online během několika minut, a ušetřit si tak obíhání poboček jednotlivých společností. Například u zmiňované společnosti ČEZ Prodej mohou zákazníci, kteří se k ní rozhodnou energie převést, přenechat vyřízení všech formalit na zaměstnancích ČEZ Prodej. Stačí k tomu udělit plnou moc a ČEZ v takovém případě za zákazníka obstará jak podání výpovědi u jeho současného dodavatele, tak veškerou komunikaci s ním.
ČEZ se snaží svým zákazníkům co nejvíce ulehčit i samotný podpis smlouvy. Pokud zákazník na internetových stránkách zvolí možnost online sjednání smlouvy, projde přehledným průvodcem – a pokud si chce ušetřit i ruční zadávání údajů, stačí nahrát PDF soubor s vyúčtováním a údaje se vyplní automaticky.
Mezi nejlépe hodnocené mobilní aplikace dodavatelů energií patří právě MŮJ ČEZ. Aplikace je dostupná i ve webové verzi, přičemž nabízí vše, co vás v souvislosti s energiemi zajímá – přehled zaplacených i nadcházejících záloh a jejich nastavení, archivaci vyúčtování včetně možnosti zaplatit nejrůznějšími způsoby, sledování a porovnání spotřeby, informace o smlouvě a další technické údaje k odběrnému místu. Zároveň umožňuje spravovat elektřinu a plyn na jednom místě.
Zájem o dodávky elektřiny i plynu od ČEZ Prodej tak neroste jen v současné krizové situaci. Především u plynu se počet klientů zvyšuje dlouhodobě. „Na začátku letošního roku jsme u plynu překročili metu 600 000 zákazníků, a potvrdili tak svoji pozici druhého největšího dodavatele plynu v Česku. Pomáhá tomu i naše aktivní práce s klienty v online světě. Více než polovinu zákaznických požadavků jsme loni vyřešili přes aplikaci MŮJ ČEZ,“ dodává Tomáš Kadlec.