Rozruch kolem plynu. Češi tlačí na Němce kvůli poplatku, Slováci hledí na východ

Otázkou je rovněž to, zda poslední den tohoto roku přestane proudit ruský plyn přes Ukrajinu. Slovensko je připravené na to, že se tak stane. Zásobníky má naplněné více než v minulých letech. Za dovoz plynu alternativními trasami si však připlatí. Rakouský energetický koncern OMV již smlouvu s Gazpromem o dodávkách zemního plynu tuto středu vypověděl. Ruské státní společnosti vyčetl opakované závažné porušování kontraktu, který měl původně platit až do roku 2040. OMV sice zásobuje plynem výhradně průmyslové odběratele, společnost však vyloučila, že by v Rakousku mohl nastat nedostatek plynu.

Německo si účtuje tranzitní poplatky, jejichž zrušení však nikdo nepožaduje. Problematický je ale takzvaný Gasspeicherumlage, tedy poplatek za skladování plynu. Německo ho zavedlo na podzim roku 2022, aby pomohl financovat nakupování tehdy drahého plynu. Následně ho ale opakovaně zvyšovalo a prodlužovalo jeho platnost, proti čemuž vystoupilo Česko společně s dalšími evropskými státy.

„Spolu s Rakouskem a Slovenskem jsme požádali o zařazení bodu na jednání Rady pro energetiku 16. prosince, v rámci kterého vyzýváme Německo, aby podalo informaci o stavu legislativního procesu vedoucího ke zrušení poplatku,“ potvrdil pro MF DNES Marek Vošahlík, mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zmíněné země argumentují, že zavedení poplatku lze považovat za porušení nařízení EU 2022/1032 o uskladňování zemního plynu. To požaduje, aby zdroje pro krytí nákladů spojených s cíli plnění zásobníků plynu hradili uživatelé soustav daného členského státu. Společnost Trading Hub Europe, která je správcem a koordinátorem německého trhu s plynem, přednedávnem potvrdila, že od ledna poplatek zvýší z nynějších 2,50 na 2,99 eura (zhruba 75 Kč) za každou megawatthodinu. Budou ho však prý platit pouze němečtí odběratelé.

Německá vláda již v květnu slíbila, že kontroverzní poplatek zruší. Jako nejbližší možný termínem tehdy údajně kvůli zdlouhavým schvalovacím procedurám označila začátek roku 2025. Mezitím se však rozpadla tamní koalice, načež vznikly obavy, že se to do Nového roku nestihne.

„Zrušení poplatku je projednáváno v německém parlamentu, zároveň jsme od našich kolegů ujišťováni, že se to zvládne,“ řekl MF DNES Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu ČR.

Předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek však zůstává k podobným prohlášením skeptický. „Ze strany ministerstva průmyslu a obchodu jsme opakovaně ujišťováni, že jsou s německou stranou v kontaktu a že ke zrušení nelegálního příplatku za uskladnění plynu k poplatkům za tranzit plynu přes území Německa od 1. ledna 2025 dojde. Příslušný zákon ovšem v německém parlamentu stále schválen nebyl,“ uvedl pro MF DNES.

Výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor připouští, že legislativně se to nemusí stihnout, nicméně doufá, že „Německo svůj slib dodrží“. Také Ludvík Baleka, předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská, se obává, že na zrušení příplatku je málo času. „Slíbili to, ale vzhledem k tomu, že v Německu padla vláda, tak si myslím, že od 1. ledna 2025 tento poplatek bude platit,“ řekl. Baleka zdůrazňuje, že německý poplatek za skladování plynu, aplikovaný na zemní plyn exportovaný přes německé hranice, a jemu podobné diskutované poplatky lze vnímat jako nástroje, které stavějí překážky volnému trhu a zdražují ve svém důsledku dodávky konečným zákazníkům.

A co ruský plyn?

Zrušení poplatku by výrazně snížilo náklady na tranzit plynu přes Německo a podpořilo odklon od ruského plynu. Ten se potrubím stále dostává i do Česka přes hraniční předávací stanici u Lanžhotu na Břeclavsku. Surovina vstupuje na území EU prostřednictvím klíčového uzlu Velké Kapušany nacházejícího se na slovensko – ukrajinské hranici, přes který šlo dříve do Evropy přibližně 40 procent její spotřeby plynu. Dodávky v posledních dvou letech výrazně klesly, nicméně i tak se Rusko podílelo na hodnotě dovozu zemního plynu do Evropské unie ze zemí mimo EU ve druhém čtvrtletí letošního roku 18 procenty.

Podle nejnovějších údajů Eurostatu se objem dovozu plynu z Ruska do zemí EU v plynném stavu ve třetím čtvrtletí letošního roku nadále zvyšoval a přiblížil se úrovním zaznamenaným ve třetím čtvrtletí roku 2022. Byl však o 54 procent nižší než v prvním čtvrtletí roku 2021. K poklesu došlo na základě západních sankcí vůči Rusku zavedeným kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Gazprom i tak stále vpouští levný plyn na trhy střední a jihovýchodní Evropy, což zajišťuje finanční toky do Kremlu a také potlačuje snahy o diverzifikaci dodávek neruského plynu do Evropy.

Slovensko se netají tím, že z hlediska ceny je přeprava plynu přes Ukrajinu pro tamní zákazníky nejvýhodnější. Nicméně zástupci tamního energetického sektoru zdůrazňují, že jsou na eventuality připraveni a že budou plně respektovat rozhodnutí ukrajinské strany tranzitní dohodu s Ruskem neprodlužovat.

Státem vlastněná společnost Slovenský plynárenský priemysel má platný kontrakt s Gazpromem na dodávky plynu do roku 2034, s předstihem však už uzavřela smlouvy s velkými mezinárodními firmami, jako jsou BP, Exxon Mobil, Shell, ENI nebo RWE. Země je dnes navíc propojená plynovodem i s Polskem a Maďarskem, přičemž všechna spojení lze využít i pro opačné toky, tedy ze západu na východ.

„Dostatečně jsme se poučili z problémů z roku 2009, kdy došlo k přerušení toků ruského plynu přes Ukrajinu. Šlo o opatření ohledně toků ze západu a o nová propojení. Co do infrastruktury je Slovensko plně připravené,“ potvrdil pro portál euractiv.sk Milan Sedláček, zástupce společnosti Eustream, která přepravuje plyn na Slovensku.

Podle Mirka Topolánka byly příčiny plynové krize v roce 2009 byznysové a geopolitické. Topolánek, který byl v té době českým premiérem a díky českému předsednictví se stal také předsedou Rady Evropské unie, tehdejší situaci řešil.

„Hlavním důvodem bylo odstranit rezistenci v EU proti výstavbě Nordstreamu 1, který propojoval Rusko přímo s Německem a obcházel území Ukrajiny a Polska,“ uvedl. Podle něj sice Evropa přijala různá dílčí opatření, jako například požadavek na oboustranný tok plynu na hranicích, ale klíčové poučení, kterým mělo být omezení závislosti na ruském plynu, vyvozeno nebylo.

„Následovala výstavba Nordstreamu 2, která závislost Německa na ruském plynu naopak ještě posílila. Do energetické krize po invazi Ruska na Ukrajinu tak Německo vstupovalo bez jediného LNG terminálu a za svou lehkovážnost zaplatilo obrovskou cenu. A s ním samozřejmě i Česko,“ uvedl Topolánek.

Ředitel největší ukrajinské ropné a plynárenské společnosti Naftogaz Oleksij Černyšov opakovaně prohlásil, že přes Ukrajinu od ledna 2025 nepoteče na západ žádný ruský plyn. „Zatím všechno nasvědčuje tomu, že od 1. ledna 2025 od 6.00 přestane plyn přes Ukrajinu proudit,“ říká Baleka. Analytici však naznačují, že to neznamená, že se ruský plyn do Evropy již nedostane.

Jiří Gavor odhaduje, že plyn bude proudit nadále, ale pod ázerbájdžánskou vlajkou. „Je to i v zájmu Ukrajiny. Horká fáze války zřejmě spěje ke konci a příjmy z tranzitu se budou hodit,“ vysvětluje. I když ukrajinská média uvádějí, že značná část zisků z poplatků šla na údržbu infrastruktury, podle odhadů si Kyjev mohl díky přepravě ruského plynu připsat až miliardu dolarů ročně.

Prodej plynu byl však stálým zdrojem příjmů ruského rozpočtu a to i po zahájení války na jaře 2022. Právě z těchto důvodů nebyla tato infrastruktura na rozdíl od jiných energetických zdrojů doposud na území Ukrajiny terčem ruských útoků.

Moskva má zájem na pokračování prodeje svého plynu do Evropy. Potvrzuje to i nejnovější dekret ruského prezidenta Vladimíra Putina z minulého týdne, kterým zrušil dřívější požadavek, aby šly platby za zemní plyn výlučně přes sankcionovanou Gazprombanku, u níž si nákupčí ruského zemního plynu museli otevřít rublové účty. Moskva zájemcům o ruský plyn v Evropě nově vzkazuje, že platby mohou hradit i prostřednictvím jiných bank.