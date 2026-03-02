Pondělní ráno na burze v Amsterodamu (TTF) bylo ve znamení prudké reakce na víkendové události. Situace kolem útoku na Írán označovaného jako Operace příval hněvu (Operation Epic Fury) vnesla do energetického trhu napětí, které tam nebylo měsíce.
Zatímco ještě v pátek 27. února se plyn s dodáním na duben prodával za poklidných 31,89 eur za megawatt hodinu (MWh), otevření trhu v novém týdnu přineslo skok. Analytici z největšího poskytovatele tržních informací pro energetický průmysl ICIS varují, že v případě potvrzení blokády Hormuzského průlivu může cena okamžitě vyletět nad 90 eur/MWh, což by byl trojnásobek páteční ceny.
Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022
Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Americký prezident varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou.
Proč je situace tak kritická?
Ceny plynu se momentálně pohybují v širokém rozpětí podle toho, jak přicházejí zprávy o íránské odvetě. Mezi obchodníky nicméně panuje obrovská nervozita, protože evropské zásobníky jsou po chladné zimě podprůměrně naplněny kolem 31 procent, zatímco loni to bylo 40 procent.
Írán sice do Evropy plyn přímo neposílá, ale konflikt ohrožuje Hormuzský průliv, což je hlavní tepna pro zkapalněný plyn z Kataru, který dodává přibližně 15 procent veškerého evropského LNG. Pokud se průliv uzavře, Evropa přijde o tyto dodávky a bude muset přebíjet Asii, konkréntě Japonsko a Jižní Koreu v nákupu plynu z USA, což astronomicky vyžene ceny nahoru.
Až 800 úderů za den. USA shromažďují u Íránu drtivou sílu, boje mohou trvat týdny
Burza v Amsterdamu nereaguje jen na fyzický nedostatek, ale na obavy. Podle analytiků nezpůsobuje růst cen aktuální nedostatek plynu v trubkách, ale riziková přirážka. Obchodníci se obávají nejhoršího scénáře, což žene cenu nahoru preventivně. Snaží se plyn nakoupit do zásoby, dokud je relativně levný, což paradoxně cenu dále zvyšuje.
Důsledky na české domácnosti
Domácnosti a podniky s tarify navázanými na burzu pocítí zdražení v podstatě ihned v denních cenách. Zákazníků, kteří mají fixaci nebo standardní smlouvu se pondělní skok přímo nedotkne. Dodavatelé však mohou v nejbližší době pozastavit prodej nejlevnějších produktů, aby neriskovali ztráty.
Rusko nahradil Západ. Toky plynu v Evropě se otočily, česká soustava se přizpůsobila
Pokud se situace uklidní a Hormuzský průliv zůstane volný, energetici očekávají, že se cena na burze vrátí k 35 eur/MWh během dubna. Zákazníci, kteří se právě chystají podepsat novou smlouvu a cena u dodavatele ještě nereagovala na nejnovější březnový skok, čili je stále kolem 1 000–1 100 Kč/MWh bez DPH, by měli tuto nabídku využít. Může jít o poslední šanci na výhodnou fixaci předtím, než dodavatelé promítnou aktuální burzovní paniku do svých nabídek.