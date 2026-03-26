Zdražování by se zatím mělo týkat nových smluv s fixovanou cenou, klientům se smlouvou na dobu neurčitou nebo s fixací uzavřenou už v minulosti se ceny nemění. Další dodavatelé s úpravami cen vyčkávají na další vývoj na trhu.
Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války na Blízkém východě stouply o více než 50 procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.
Benzin nejdražší za 3,5 roku
Od začátku války v Íránu zdražují i pohonné hmoty. Jejich průměrná cena se tak už dostala na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Benzin Natural 95 za poslední týden zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 Kč za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 Kč za litr.
Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Před rokem mohli řidiči v Česku natankovat benzin o 6,70 koruny na litru levněji. Za naftu tehdy platili o 13,68 koruny na litru méně.