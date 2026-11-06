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Plemenáři se kvůli šetření sloučí s veterináři. Kolik peněz zbude, není jasné

Jan Drahorád
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: https://www.sensehub.co.nz/

Od příštího dubna by měla zaniknout jako samostatná instituce Česká plemenářská inspekce (ČPI). Její pracovníci by měli, pokud projde novela zákona z per koaličních poslanců Davida Pražáka a Marie Pošarové, být včlenění pod Státní veterinární správu (SVS).

Jedním z hlavních důvodů, proč má ke slučování dojít, je šetření peněz. Jejich přesné vyčíslení ale v popisu návrhu chybí. Podle něj by mohla zaniknout místa pro pět vedoucích pracovníků.

Petr Majer z SVS pro iDNES.cz sdělil, že zatím jsou veterináři připravení přijmout všechny zaměstnance. Jaké bude mít slučování důsledky, se ukáže až při budoucích tzv. systematizacích – tedy změny služebních pracovních míst, které schvaluje vláda. Poslanci chtějí, aby se zákonem souhlasila sněmovna už v prvním čtení, aby se změny stihly připravit. Původně se počítalo s tím, že by sloučení mohlo být už od ledna, což se nestihlo.

Sloučení neznamená úspory

„Na spojení nemáme jednoznačný pohled. Pro zemědělce je důležité především to, aby byly zachovány činnosti obou organizací na odborné úrovni. Sloučení České plemenářské inspekce se Státní veterinární správou proto může dávat smysl,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Obě instituce působí v oblasti živočišné výroby a jejich lepší spolupráce může omezit možné faktické překryvy nebo povede k efektivnějšímu využití laboratoří.

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„Samotné sloučení ale ještě automaticky nezaručuje úspory ani lepší fungování. Veřejně dostupné podklady zatím neukazují konkrétní vyčíslení úspor přímo z tohoto kroku. Přínos bude záviset na tom, zda se podaří zjednodušit řízení a administrativní zázemí, a současně zachovat odborné znalosti plemenářských inspektorů, dostatečné personální kapacity i dostupnost kontrol v regionech,“ popisuje dále předseda, podle kterého by případné úspory neměly zasáhnout práci v terénu.

Pod ČPI spadá 57 služebních míst, inspekce má oddělení rozdělené na Čechy a na Moravu. V rámci Čech pracuje 22 lidí, v rámci Moravy 19 zaměstnanců, v jejích struktuře je pak pět vedoucích pracovníků.

Zajímavostí návrhu pak může být, že poslanec Pražák, který návrh předložil, nyní po volbách složil barvy hnutí a je dále jako poslanec nezařazený. Počítá však s tím, že vládní koalice nebude mít s návrhem problém a nebude se snažit najít někoho jiného, kdo by návrh znovu předložil.

Podle Majera se veterináři na změnu aktivně připravují. „SVS zřídila za tímto účelem zvláštní pracovní skupinu. Vedení SVS v této věci průběžně vede jednání s vedením ČPI, proběhlo také setkání ústředního ředitele s řadovými zaměstnanci ČPI. V současné době se SVS připravuje na to, aby do své struktury byla schopna zahrnout všechny současné zaměstnance ČPI,“ dodal mluvčí.

Zůstává tak otázkou, zda s převodem lidí nakonec nebude snížená i dozorová činnost. SVS si totiž dlouhodobě stěžuje na nedostatečné financování. Například loni před schvalování rozpočtu uvedli veterináři, že jim jenom na laboratorní diagnostiku mělo chybět 32 milionů korun. Hovořili ale také o problémech s budovami, neměli peníze na jejich údržbu. Letos v březnu pak kvůli škrtům vstoupily tamní odbory do stávkové pohotovosti.

ČPI loni provedla podle své výroční zprávy 4 807 kontrol. Zaměřené byly na označování a evidenci hospodářských zvířat, a to jak u žadatelů o národní, tak i o evropské dotace, ale i u šlechtitelů.

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