Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Veronika Bělohlávková
  12:27
Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které obsadilo po britském hračkářském řetězci Hamleys, by podle iDNES.cz měla nově využít německá módní značka Peek & Cloppenburg.
Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech uzavřel a nahradí ho módní značka. (6. ledna 2026) | foto: Bělohlávková VeronikaiDNES.cz

V roce 2026 se přesně po dvou letech uzavřel koncept Playground. (6. ledna 2026)
Od ledna 2026 již v centru Prahy nefunguje Playground. (6. ledna 2026)
Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...
V roce 2026 se přesně po dvou letech uzavřel koncept Playground. (6. ledna 2026)
Rozsáhlý zábavní a herní prostor pod názvem Playground kombinovaný s hračkářstvím a aktivitami pro děti i dospělé v samém centru Prahy je nyní uzavřený. V úterních odpoledních hodinách se kolem pobočky pohybovalo několik zklamaných návštěvníků s dětmi a marně zkoušeli otevřít zamčené dveře. Webové stránky a sociální sítě Playgroundu až do středečního rána fungovaly bez potíží a o uzavření prodejny se na nich nic nepsalo. Nyní jsou ovšem webová stránka i sociální síť aktualizované s tím, že je prodejna uzavřená.

Hamleys v tichosti opustilo český trh. Nový Playground chce přinést více zábavy

Redakce iDNES.cz oslovila společnost Inexad, která zábavní centrum od roku 2023 provozovala. „V tuto chvíli řešíme, jakým směrem pokračovat. Obávám se, že celý příběh je složitější a nelze z něj vyvozovat krátké a zjednodušené závěry,“ uvedl majitel Pavel Čmelík. Dodal, že více informací poskytne až na konci ledna.

Labyrint, herna i virtuální realita

Zábavní centrum Playground byl rozsáhlý prostor kombinující hračkářství s atrakcemi pro děti i dospělé. V centru Prahy otevřel svůj nový koncept poté, co v prostorách skončil britský řezězec Hamleys. Nahradila ho česká značka, za kterou stejně jako za Hamleys stojí Pavel Čmelík. Ten v minulosti na český trh přivedl i další britské značky, například košile T.M. Lewin nebo luxusní boty Barker.

Pod jednou střechou na více než 4 500 metrech čtverečních nabízelo centrum Playground nejen široký sortiment hraček a dárků, a to až přes 15 tisíc produktů, ale také mnoho zážitkových prvků. Návštěvníci zde mohli navštívit zrcadlový labyrint, arkádovou hernu, virtuální realitu či tropickou Papilonii, tedy motýlí dům s až 600 živými motýly.

O několik desítek metrů dál se v roce 2024 otevřel podobný koncept v bývalém obchodním domě Máj. Ten rovněž vyhradil značnou část svých prostor zábavě. V několika patrech zde vznikly různá zábavná patra, od výstavních prostor až po bary.

Do prostor na ulici Na Příkopě by se nyní podle informací dvou ověřených zdrojů iDNES.cz měla nastěhovat značka Peek & Cloppenburg. Tato lokalita se tak nadále potvrzuje jako velmi atraktivní obchodní adresa.

„Potvrzuje to přetrvávající zájem i velmi silných značek o prestižní lokality, mezi něž ulice Na Příkopě bezesporu patří,“ uzavřel Tomáš Krejcar ze společnosti CZ Retail Advisors.

